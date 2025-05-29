La nuova collezione Gucci Tennis sa di Roland Garros e anni ’70

Mentre la terra rossa del Roland Garros regala volée, palle corte e passanti, Gucci rinnova il suo amore per il tennis e il suo lifestyle elegante e disinvolto. Dagli echi anni ’70, ecco la nuova collezione Gucci Tennis: polo, sneaker, borsoni e cappellini da Slam. A lanciarla, una campagna che sembra trasportarci in un club tennistico, nella spensieratezza di un pomeriggio assolato.

Credits: Gucci La campagna per la collezione Gucci Tennis

La collezione Gucci Tennis con echi anni ’70

Alla fine degli anni ’70, Gucci fu una delle prime Maison del lusso a unire moda e sport. Era la volta della sneaker Gucci Tennis 1977. Su quella scia, la nuova collezione Gucci Tennis si ispira ai codici d’archivio e alle prime proposte che il brand dedicò a questo gioco.

La linea è composta da capi ready-to-wear dallo spirito sportivo, borse e accessori. Riflette lo stile raffinato associato all’universo del tennis.

Propone delle polo dai colletti ben strutturati e dalle silhouette essenziali, che evocano l’estetica Seventies. Gli accessori completano il look con tocchi rétro: ecco fasce per la testa e occhiali aviator metallizzati.

Le borse e i borsoni sono in tela GG Monogram, con finiture in pelle: un richiamo all’heritage artigianale della Maison in chiave sportiva.

La campagna da tennis club

La campagna che lancia la collezione Gucci Tennis ci trasporta in un tennis club, tra campi in terra rossa baciati dal sole e atmosfere evocative. Di eleganza cinematografica, racconta una serie di istanti sospesi: uno scambio di sguardi, una pausa prima del match, la concentrazione prima di un colpo.

Un velo di mistero pervade la scena, ma nella quiete i giocatori si muovono con naturalezza e gesti armoniosi, incarnando perfettamente lo spirito della collezione.

Gli anni ’70 aleggiano nell’aria, a sottolineare, ancora una volta, la lunga relazione di Gucci con il mondo del tennis.

La racchetta esclusiva di Gucci & Head

Protagonista della campagna è anche un’esclusiva racchetta creata insieme a Head. I due marchi rinnovano la collaborazione, già rinsaldata con i borsoni personalizzati realizzati per Jannik Sinner, global brand ambassador, che debuttarono proprio al Roland Garros, un anno fa.

La racchetta da tennis edizione limitata Gucci x Head ha un design audace e distintivo. Il telaio è decorato con il nastro Web, mentre il piatto corde rosso ospita al centro il logo GG Interlocking. Progettata per offrire un equilibrio tra potenza e controllo, la racchetta Speed MP è dotata di smorzatore anti-vibrazione.

È presentata in una custodia blu con nastro Web, tasca con zip e tracolla regolabile. In un mix di funzionalità, efficacia e stile.