Pitti Uomo 104: gli accessori must have della prossima estate

Il giusto accessorio ha la capacità di rendere indimenticabile il più classico completo sartoriale oppure di semplificare la vita del globe-trotter più instancabile. Basta saper scegliere. Tra borse e scarpe, occhiali e zaini, sono molte le novità presentate a Pitti Uomo 104 che, in questi giorni, porta in mostra a Firenze le collezioni maschili della primavera estate 2024. Gli accessori del futuro durano nel tempo, sono realizzati con lavorazioni che celebrano la tradizione artigianale italiana o con materiali riciclati e tecnologie che minimizzano le emissioni di carbonio. Sia che siate amanti dei grandi borsoni da viaggio, capienti e resistenti con dettagli in pellami preziosi, sia che siate collezionisti di sneaker dal fascino rétro o alla ricerca delle ultime tendenze del mondo dell’eyewear, questa stagione troverete il pezzo che fa per voi.

Quindi ecco i migliori accessori della prossima estate da aggiungere alla vostra lista dei desideri.

ELLESSE – Il marchio perugino presenta una collezione di calzature dal fascino rétro e volumi audaci che si ispirano alle icone sportive degli anni 70 e 80. Un grande classico, proposto in chiave rivisitata, è Lambert, un modello confortevole dai colori decisi e vivaci, che si concentra sulla sostenibilità: è infatti realizzato in mesh riciclato, con lacci in cotone BCI (ottenuto da coltivazione sostenibile) e croste provenienti da concerie certificate.

PIQUADRO – Tra le novità della prossima estate, l’estensione della linea eco-responsabile Corner lanciata da Piquadro nei primi anni 2000. Il progetto diventa una vera e propria collezione dedicata al viaggio, composta non soltanto da una serie di zaini e sneaker ma anche da trolley di diverse dimensioni, borsoni necessaire, tutti prodotti con materiali riciclati e tecnologie che minimizzano le emissioni carboniche.

TESTONI – Il brand italiano di calzature presenta questa derby con puntale dalla linea slanciata, realizzata con l’esclusiva costruzione Piuma Rapid che garantisce comfort e flessibilità. La tomaia è in vitello anticato a mano, impreziosita da una cucitura rivoltata, espressione della tradizione artigiana italiana.

FILSON – Lo storico brand nato nel 1897 e diventato un riferimento per tutti gli appassionati di outdoor, presenta a Pitti Uomo 104 un nuovo borsone da viaggio di grandi dimensioni realizzato in Rugged Twill idrorepellente e resistente all’abrasione, per anni di utilizzo affidabile. Le cinghie dei manici sono in pelle italiana di vitello e la tracolla è regolabile e rimovibile, per portare la borsa a spalla o a tracolla.

LOTTO LEGGENDA – Boston è considerata da sempre la capitale storica della calzatura negli USA e, per la prossima collezione, Lotto celebra la capitale del Massachusetts con la linea Boston Classic, ispirata allo stile casual delle sneaker in voga negli anni 90. Caratterizzata da una suola voluminosa e con una tomaia in suede con effetto “rovesciato”, la Boston Classic è realizzata con materiali e soluzioni costruttive originali dell’epoca.

IL BISONTE – Con la collezione PE24 Il Bisonte rende omaggio a Firenze, la città in cui il brand è nato oltre cinquant’anni fa, e presenta nuovi accessori dalle forme essenziali, caratterizzati dalle finiture uniche delle pelli conciate al vegetale. Tra i nostri preferiti, il borsone da viaggio della linea Galileo, un pezzo senza tempo con linee morbide che esaltano la naturale bellezza del pellame.

VALSPORT – A caratterizzare le sneakers della nuova collezione del brand veneto è l’utilizzo di materiali di alta qualità, diversi per ogni linea, e di una palette dai colori pastello. Per Tournament Classic, l’icona Valsport per eccellenza, sono state create quattro varianti unisex in nappa bianca con “boomerang” laterale in tonalità più chiare e delicate. La suola è in bianco ottico o color crema, che si abbina alle ultime versioni dal look più leggero e fresco.