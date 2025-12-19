Smartphone premium 2025: i 5 modelli da comprare(e regalare)adesso

Esperienza fotografica eccezionale, potenza da primi della classe, design distintivo che fa subito colpo. Sono gli smartphone di livello premium, curati nei minimi dettagli. Ogni prestazione punta al massimo.

Di fascia alta, ecco i cellulari intelligenti dei desideri. Da regalare o da regalarsi adesso.

Xiaomi 15T Pro per foto d’autore

È il regalo tech per andare a colpo sicuro in questo Natale 2025. Lenti ottiche Leica Summilux, grande display da 6.83 pollici, batteria a lunga autonomia da 5.500 mAh: lo smartphone flaship Xiaomi 15T Pro è servito.

Nuova evoluzione della Serie T, dal design sottile ed elegante, Xiaomi 15T Pro è un mix di potenza, stile e fotografia di qualità. La casa di telefonia cinese rinnova la sua collaborazione con Leica, per un sistema di tripla camera che conquisterà chi è sempre alla ricerca di scatti d’eccellenza. Il sensore principale è da 50 megapixel con lente Summilux e teleobiettivo Leica 5x Pro: può spingersi fino a 20x di zoom, per catturare dettagli anche da lunghe distanze.

Credits: Xiaomi

1 / 2 Xiaomi 15T Pro, color Mocha Gold Credits: Xiaomi

2 / 2 Xiaomi 15T Pro, Black

La piattaforma fotografica Xiaomi AISP 2.0 garantisce naturalezza e definizione nelle immagini, con colori realistici e foto nitide anche quando la luminosità è scarsa.

Saranno soddisfatti i creator digitali: le performance sono di livello professionale anche per i video, con registrazioni fino a 8K e 4K a 120fps. Lo schermo Amoled offre una visione immersiva, con luminosità fino a 3200 nit e refresh rate di 144Hz.

Scorrere da una funzione all’altro è fluido e veloce, grazie al potente chip MediaTek Dimensity 9400+ a 3nm che monta sotto la scocca, con sistema di raffreddamento Xiaomi 3D IceLoop e dal nuovo HyperOS 3.

Tre le declinazioni di colore tra cui scegliere: black, gray e mocha gold.

Honor Magic V5, il pieghevole sottilissimo e leggero

Smartphone pieghevole di livello premium, Honor Magic V5 colpisce prima per lo spessore (è sottilissimo: appena 8,8 mm), e poi per com’è leggero, pesa solo 217 grammi (nella versione Ivory White). Nonostante sia ultra slim, ha una potenza da top di gamma e batteria capiente: dalla capacità di 5.820 mAh, garantisce l’autonomia per un’intera giornata.

Lo schermo interno è ampio, da 7,95 pollici. Tante le funzioni a disposizione che semplificano la quotidianità. Grazie a Multi-Flex è possibile usare e visualizzare contemporaneamente fino a tre app. AI Call Translation effettua traduzioni in tempo reale durante le chiamate. AI Translation supporta la comunicazione istantanea tra persone di lingue diverse.

Credits: Honor

1 / 2 Honor Magic V5 Credits: Honor

2 / 2 Il pieghevole Honor Magic V5

Dal design robusto, il pieghevole di Honor è resistente a polvere e acqua in ambienti difficili, come da certificazione IP58 e IP59. Il display esterno è rafforzato dal NanoCrystal Shield antigraffio dell’azienda cinese. Il pannello interno è con fibra di carbonio, per durare nel tempo.

Chi ama la fotografia apprezzerà il sistema di fotocamere AI Falcon, che comprende un teleobiettivo periscopico da 64 megapixel Ultra Sensing, una fotocamera principale da 50 megapixel Ultra Light Sensitive e una fotocamera Ultra-Wide da 50 megapixel.

Le nuance tra cui scegliere il proprio Magic V5? Ivory White, Black e Dawn Gold.

L’iPhone 17 Pro Max a lunga resistenza

Chi ama il mondo Apple non può non orientarsi sull’iPhone 17 Pro Max, l’ultimo nato di Cupertino che porta le prestazioni al massimo livello. Smartphone top di gamma, di livello premium, ha un’estetica rinnovata dal design unibody in alluminio opaco, che offre un’ottima dispersione di calore. Consente anche di inserire una batteria più grande: la migliore autonomia mai avuta su un iPhone è servita.

Il display Super Retina XDR è protetto dal Ceramic Shield, rivestimento progettato per resistere ai graffi per un migliore antiriflesso quando la luce è puntata contro. Per la prima volta, protegge anche il retro del dispositivo, sempre nel segno della robustezza.

Credits: Apple iPhone 17 Pro Max

Il comparto fotografico si avvale di tre fotocamere Fusion da 48 megapixel (principale, ultra-grandangolo e teleobiettivo). Per i creativi le possibilità si moltiplicano, grazie anche a una nuova fotocamera frontale Center Stage e a funzioni video di livello professionale.

Integra il potentissimo chip A19 Pro, che rende ancora più piacevole e fluido fotografare, come pure le sessioni di gioco e l’interazione con Apple Intelligence.

Le colorazioni a disposizione sono raffinate e intense: blu profondo, arancione cosmico e argento.

Pixel 10 Pro, per scatti cinematografici di qualità

Dalla texture setosa con cornice lucida, Pixel 10 Pro è lo smartphone premium della decima generazione di Google. Elegante e potente, con vetro posteriore opaco e una distintiva barra della fotocamera con taglio obliquo, al design raffinato combina il nuovo display Super Actua, davvero luminoso. Consente un’esperienza immersiva, offrendo immagini vivide e nitide.

Il nuovo sistema a tripla fotocamera con Zoom Pro fino a 100x assicura una fotografia mobile di livello professionale. Anche in condizioni di scarsa illuminazione, gli scatti sono definiti e ricchi di dettagli.

I ritratti sono esaltati dalla fotocamera 50 megapixel, che riesce anche a trasformare scene in movimento in scatti cinematografici di alta qualità. Saranno soddisfatti i creator digitali, grazie a video stabili fino a 8K.

Credits: Google

1 / 2 Pixel 10 Pro Credits: Google

2 / 2 Pixel 10 Pro

Gli altoparlanti potenziati restituiscono un suono naturale. Grazie al nuovo chip Google Tensor G5, le prestazioni sono scattanti e le operazioni fluide. Dialoga con l’ultima versione di Gemini Nano, dando vita ad esperienze di AI generativa on-device che semplificano la quotidianità.

Con 16 GB di Ram e batteria a lunga durata, Pixel 10 Pro è disponibile in due formati, 6,3 pollici e 6,8 pollici (Pro XL). La palette di colori tra cui scegliere? Grigio argento, verde giada, grigio creta e nero ossidiana.

Il pieghevole con stile: motorola razr 60 ultra

Quando è ripiegato, è così compatto e comodo da portare sempre con sé, in tasca, sulle piste da sci o in party sfrenati. È il motorola razr 60 ultra, di eleganza giovane e disinvolta, smartphone all’avanguardia e da primati. È infatti il primo pieghevole a esibire una finitura in legno, dal tocco così caldo e naturale. È anche il primo cellulare intelligente ad essere avvolto nella morbidezza lussuosa dell’Alcantara.

Grazie alla collaborazione con Pantone, il razr 60 ultra sfoggia colorazioni esclusive super ricercate, per un’esperienza telefonica che diventa anche una scelta di stile.

Credits: motorola

1 / 2 motorola razr 60 ultra Credits: motorola

2 / 2 Il pieghevole motorola razr 60 ultra

Disponibile in una varietà di materiali e finiture premium, il foldable è dotato di una cerniera rinforzata in titanio riprogettata. Ha protezione IP48, contro polvere e acqua. Con schermo luminoso pOled HDR10+ da 6,9 pollici, offre un’operatività fluida, anche nel gioco.

Alimentato da moto ai, è il primo pieghevole con sistema di fotocamere triple da 50 megapixel, per fotografie nitide e precisione nei dettagli. Il nuovo processore MediaTek Dimensity 7400X potenzia le prestazioni dell’AI rispetto ai modelli precedenti, perfezionando velocità ed efficienza energetica.