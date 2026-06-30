Xiaomi 17T, lo smartphone compatto che punta tutto su fotografia e creatività

Compatto, sottile e progettato per chi crea contenuti in mobilità, il nuovo smartphone Xiaomi 17T è uno dei dispositivi più interessanti del momento per chi mette fotografia, video e portabilità al centro della propria esperienza d'uso.

Posizionato accanto al top di gamma Xiaomi 17T Pro, il modello della casa cinese si distingue per la combinazione di portabilità, autonomia e un comparto imaging di livello elevato, senza trascurare un aspetto sempre più importante nell'uso quotidiano: il comfort visivo.

È una proposta che guarda a creator, appassionati di fotografia mobile e professionisti dei contenuti digitali, senza rinunciare alla qualità di immagini e video.

Credits: Xiaomi Lo schermo è dotato di Xiaomi Vision Care

Design essenziale e massima portabilità

Dal formato compatto, Xiaomi 17T presenta un design essenziale, con bordi micro-curvi e una finitura spazzolata che dal retro si estende lungo i lati del dispositivo. Sono dettagli che favoriscono una presa sicura e confortevole e limitano la visibilità delle impronte.

Grazie alle dimensioni contenute, il dispositivo può essere utilizzato facilmente anche con una sola mano, caratteristica particolarmente utile per scattare fotografie al volo o registrare contenuti in movimento.

Anche il modulo fotografico, più piccolo e basso rispetto alla generazione precedente, contribuisce a un profilo più slanciato. Lo spessore è di poco superiore agli 8 millimetri (157,6 x 75,2 x 8,17 mm), per un peso di 200 grammi.

Il display AMOLED da 1.5K raggiunge una luminosità di picco di 3.500 nit e garantisce una visione nitida e colori accurati anche in condizioni di forte luce ambientale. Dalla navigazione sui social alla visione di video e contenuti in streaming, fino al gaming, l'esperienza d'uso rimane fluida grazie alla frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz.

La combinazione tra prestazioni e cornici ultra-sottili contribuisce inoltre a un'esperienza visiva immersiva, sia durante l'intrattenimento sia nel multitasking quotidiano.

Credits: Xiaomi 1 / 8 Display Amoled da 1.5K Credits: Xiaomi 2 / 8 Xiaomi 17T color Blue Credits: Xiaomi 3 / 8 Dai bordi micro-curvi che agevolano la presa Credits: Xiaomi 4 / 8 Xiaomi 17T color Opal White Credits: Xiaomi 5 / 8 È dotato di teleobiettivo Leica 5x Credits: Xiaomi 6 / 8 Xiaomi 17T color Black Credits: Xiaomi 7 / 8 Cornici ultra-sottili attorno allo schermo enfatizzano la sensazione immersiva Credits: Xiaomi 8 / 8 Xiaomi 17T color Violet

Il comparto fotografico firmato Leica

La firma Leica rimane uno dei tratti distintivi dell'esperienza fotografica offerta dagli smartphone Xiaomi. Il sistema a tripla fotocamera di Xiaomi 17T è guidato da un sensore principale da 50 megapixel da 1/1,55", abbinato al design ottico Leica UltraPure e alle lenti ibride Leica Summilux 1G + 6P.

Il risultato è una resa ricca di dettagli e una gestione della luce che restituisce immagini equilibrate, dai ritratti alle fotografie di paesaggio.

Tra le caratteristiche più interessanti c'è il teleobiettivo Leica 5x, pensato per offrire maggiore libertà creativa. Il sistema permette di passare dalla fotografia macro a 30 centimetri agli scatti a lunga distanza, con uno zoom ottico fino a 10x e un Ultra Zoom AI fino a 120x, per sperimentare prospettive e lunghezze focali differenti.

Tra le funzioni più originali c'è Leica Live Moment, che registra non soltanto l'istante dello scatto ma anche i momenti immediatamente precedenti, introducendo una dimensione più dinamica e narrativa nella fotografia mobile. Funziona su tutte le lunghezze focali della fotocamera posteriore, catturando le emozioni in maniera più sfumata e vibrante.

Questa capacità si estende anche alla modalità Ritratto con Leica Live Portrait. Negli scatti è anche possibile inserire le iconiche filigrane Leica e combinare più momenti in un collage per vere e proprie composizioni d’autore.

Credits: Xiaomi Le ottiche Leica si uniscono all'alta tecnologia Xiaomi

Il display che protegge gli occhi

L'altro punto di forza è Xiaomi Vision Care, la tecnologia sviluppata per migliorare il benessere visivo durante l'utilizzo quotidiano.

Il display adatta automaticamente la propria resa alle condizioni di luce ambientale, sia all'aperto nelle giornate più luminose sia durante l'utilizzo serale. La tecnologia interviene sulla gestione della luce blu, dello sfarfallio e dell'effetto movimento sfocato, con l'obiettivo di ridurre l'affaticamento visivo.

Non a caso la serie Xiaomi 17T è la prima a ottenere la quadrupla certificazione TÜV Rheinland dedicata alla cura degli occhi.

Completano la dotazione una batteria da 6.500 mAh e la ricarica HyperCharge da 67W, una combinazione che permette di affrontare un'intera giornata di utilizzo tra lavoro, social, fotografia e intrattenimento senza particolari preoccupazioni legate all'autonomia.

La palette cromatica comprende Violet, la variante più riconoscibile della gamma, accanto alle più classiche Opal White, Blue e Black.