Lanterns, la serie tv comics più attesa del 2026: quando esce, trama, trailer

«Nel giorno più splendente, nella notte più profonda, nessun malvagio sfugga alla mia ronda». Torna la luce delle Lanterne Verdi, in una serie tv attesissima che promette di rilanciare alla grande il DC Universe: Lanterns è alle porte. Cosa aspettarsi? Sfumature mystery alla True Detective, con un’ambientazione più terrestre che intergalattica e un approccio sci-fi maturo e poco fracassone.

Dal cast alla data di uscita, dalla trama al trailer, ecco tutto quello che sappiamo su Lanterns.

Quando esce Lanterns e dove vederla

Composta da otto episodi, la serie tv Lanterns sarà disponibile in streaming su HBO Max dal 17 agosto 2026. Prodotta da HBO in collaborazione con DC Studios e Warner Bros. Television, è basata sui personaggi DC del fumetto Green Lantern.

Lo showrunner è Chris Mundy, già produttore esecutivo di True Detective. E non è un caso: è stato infatti annunciato da subito che Lanterns è stata ispirata dalla serie poliziesca nata nel 2014. E tutto conferma le anticipazioni. Mundy, già dietro anche alle serie Ozark, Bloodline, Criminal minds e Cold case, ha anche scritto il pilot di Lanterns insieme a Damon Lindelof e Tom King, tutti e tre creatori del progetto.

Cosa aspettarsi da Lanterns: la trama

La trama diffusa da HBO detta così: la serie tv segue la nuova recluta John Stewart (Aaron Pierre) e la leggenda delle Lanterne Hal Jordan (Kyle Chandler), due poliziotti intergalattici coinvolti in un oscuro mistero terrestre, mentre indagano su un omicidio nel cuore degli Stati Uniti.

Da una parte quindi Kyle Chandler, che proprio in Bloodline è stato detective con tanto di nomination agli Emmy. Se nella serie tv di fine anni ’90 Ultime dal cielo Chandler, leggendo il quotidiano del giorno dopo, si dava da fare per prevenire tragici eventi, in Lanterns cercherà di prevenire una minaccia aliena. Dall’altra parte c’è Aaron Pierre, dagli occhi verdissimi in stile Green Lantern. Tra i volti nuovi del cinema, in forte ascesa, visto recentemente nel film Netflix Rebel Ridge, l’attore britannico ha una presenza statuaria che può ben prestarsi a un supereroe alle prese con l’anello del potere.

Il trailer ufficiale della serie Dc

Nel corso del San Diego Comic-Con è stato lanciato il trailer ufficiale di Lanterns. Sono state proiettate anche delle clip, che hanno colto l’approvazione generale: le aspettative sfiorano le stelle.

Nel trailer vediamo Hal Jordan intento ad addestrare “junior” John Stewart nell’uso dell’anello del potere, arma potentissima tramite cui le Lanterne Verdi mantengono l’ordine nell’universo. Tra i due non c’è di certo grande simpatia. Sono costretti a collaborare per risolvere un omicidio in Nebraska, tra location da America rurale e toni da poliziesco.

Incombe una «minaccia mai vista prima». Il villain che si troveranno ad affrontare? I Manhunter, in italiano tradotti come i Cacciatori di uomini. E poi c’è Sinestro, nei fumetti ex Lanterna Verde e addestratore proprio di Hal Jordan, poi diventato acerrimo nemico. Lo interpreta il danese Ulrich Thomsen. Già visto nel nuovo Superman (2025) di James Gunn, nel trailer fa capolino anche Guy Gardner, Lanterna Verde ancora interpretata da Nathan Fillion, personaggio che mantiene un fil rouge nell’universo DC. Epico, poi, risuona il giuramento delle Lanterne Verdi.

Ecco il trailer di Lanterns:

Il cast di Lanterns

Nel cast c’è anche l’attrice scozzese Kelly Macdonald, nel cinema passata da un cult all’altro, da Trainspotting a Non è un paese per vecchi. È lei anche la Dama grigia di Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2. Ora interpreta lo sceriffo della piccola cittadina del Nebraska. intenta a risolvere il caso e alle prese con i due agenti cosmici.

Nel cast anche Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney, Jason Ritter, J. Alphonse Nicholson e Jasmine Cephas Jones.

I primi due episodi sono diretti da James Hawes. Stephen Williams, Geeta Vasant Patel e Alik Sakharov sono dietro la macchina da presa delle altre puntate.