Si chiama Denza Z9GT, la shooting brake cinese che sfida il lusso europeo

Se la Denza Z9GT fosse uno smartphone sarebbe quello più ricco di funzioni, quello capace di anticipare ogni gesto. Se fosse una stanza d’hotel sarebbe una suite ricca di dettagli pensati per stupire, il tipo di luogo che trasforma un semplice soggiorno in un ricordo. E se avesse un volto sarebbe quello dell’attore britannico Daniel Craig, capace di incarnare un’idea di lusso contemporaneo con eleganza asciutta e presenza scenica. Ed è proprio per questo che Denza, il marchio premium di BYD, lo ha scelto come ambasciatore.

La Z9GT nasce da questa visione: un’originale ammiraglia che vuole ridefinire il modo in cui si interpretano comfort, tecnologia e prestazioni. È una shooting brake lunga oltre cinque metri, un punto di incontro tra la razionalità di una grande station wagon e la tensione estetica di una sportiva.

Il design porta la firma del centro stile guidato dal tedesco Wolfgang Egger, lo stesso che ha plasmato, tra le altre, l’Alfa Romeo 8C Competizione.

Courtesy Denza

Le proporzioni sono slanciate e armoniose, capaci di dare leggerezza ai 5,20 metri di lunghezza della versione elettrica (5,18 per la plug-in). La coda corta, segnata da voluminosi gruppi ottici orizzontali, aggiunge dinamismo, mentre i cerchi in lega da 20 o 21” e le pinze dei freni gialle introducono un accento sportivo. L’abitacolo è un ambiente pensato per chi vive la tecnologia come un’estensione di sé. Ha tre schermi principali: un cruscotto digitale da 13,2”, un secondo display a sfioramento da 13,2” dedicato al passeggero e un grande pannello centrale touch da 17,3”. Pagando si possono avere gli specchietti retrovisori digitali al posto di quelli tradizionali, con due monitor nelle portiere che mostrano le immagini provenienti dalle telecamere esterne.

Il suono è affidato a Devialet, specialista francese che firma un impianto con 20 altoparlanti, e non mancano alcune soluzioni scenografiche come il frigorifero integrato con funzioni di raffreddamento e riscaldamento e i sedili in pelle Nappa. Quelli anteriori hanno un sostegno laterale variabile: nelle curve a sinistra si gonfia il fianchetto destro e viceversa, creando una sensazione di dialogo continuo tra veicolo e guidatore.

Courtesy Denza

La parte tecnica è altrettanto ricca. Le ruote posteriori sterzanti migliorano la manovrabilità e permettono il Crab Walk, un movimento laterale che facilita gli spostamenti negli spazi stretti, anche nei parcheggi. Sulla coda, invece, spicca un’ala retrattile che cambia inclinazione per favorire l’aerodinamica in rettilineo e aumentare l’aderenza nei cambi di direzione. La sicurezza è affidata a una dotazione completissima di aiuti alla guida e a un controllo di stabilità evoluto, capace di mantenere la vettura governabile, persino in caso di scoppio di uno pneumatico, fino a 140 km/h.



La Z9GT è proposta in due versioni, entrambe a trazione integrale. La plug-in (102.450 euro) è un esercizio di ingegneria: quattro motori (un 2.0 turbo benzina e tre elettrici) per 776 CV di potenza totale e uno 0-100 da 3,6 secondi. La batteria da 63,82 kW (un valore che appartiene più al mondo delle EV che a quello delle ibride alla spina) garantisce un’autonomia di 203 chilometri in modalità elettrica: nessun altro modello in vendita da noi fa meglio.

Courtesy Denza

La versione elettrica (116.450 euro) è pensata per chi vuole il massimo: tre motori, 965 CV complessivi, 2,7 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h, 600 km di autonomia e un’enorme batteria da 122 kWh che accetta ricariche fino a ben 1.500 kW. Secondo la scheda tecnica sono sufficienti nove minuti per passare dal 10 al 97%, a patto di trovare colonnine in grado di erogare quella potenza. La Casa cinese ne promette 300 in Italia entro i prossimi 12 mesi.



In conclusione, la Denza Z9GT unisce a potenza, tecnologia, raffinatezza, lusso e comfort la volontà di riscrivere il concetto di eleganza. E lo fa con naturalezza, costruendo un linguaggio nuovo e sicuro di sé.