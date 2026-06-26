Le mete LGBTQ+ che conquisteranno l’estate 2026

Lo spegnersi del Pride Month non è che il prologo di un’estate che si annuncia straordinariamente arcobaleno. Quest’anno più che mai. Mentre l’Olanda si prepara a ospitare il WorldPride e a celebrare i 25 anni dal primo matrimonio egualitario della storia, le rotte LGBTQ+ dell’estate 2026 si confermano fortissime, tra abitudini consolidate e new entry.

Perché se l’appuntamento ad Amsterdam basterebbe da solo a ridisegnare le coordinate dei viaggiatori queer di ogni latitudine, si inserisce in un panorama già ricchissimo di proposte. Tra le dune di Maspalomas e le calette della Versilia, tra i beach club di Mykonos e le strade in festa di Sitges, la geografia dell’orgoglio si conferma fatta di luoghi storici che non perdono smalto e di destinazioni emergenti pronte a guadagnarsi un posto in classifica. Ecco le mete da seguire, tra eventi imperdibili, spiagge iconiche e una vita notturna che, da giugno a settembre, non conosce pause.

Amsterdam, capitale mondiale del pride

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Il 2026 è l’anno di Amsterdam. Dal 25 luglio all’8 agosto la città ospita per la prima volta nella sua storia il WorldPride, in contemporanea con l’EuroPride, in un’edizione che celebra i 25 anni dalla legalizzazione del matrimonio egualitario nei Paesi Bassi, il primo paese al mondo ad averlo introdotto, nel 2001. Il programma si estende su due settimane con centinaia di eventi: si parte con la Pride Walk del 25 luglio da Dam a Vondelpark, si proseguirà con le Street Parties di fine luglio e si arriverà al momento clou, la leggendaria Canal Parade del 1° agosto, con decine di imbarcazioni decorate che attraversano i canali storici davanti a centinaia di migliaia di spettatori. Il WorldPride Village di Museumplein, il concerto Unity e la Conferenza sui diritti umani completano un cartellone che dovrebbe attirare oltre un milione di visitatori da tutto il mondo: prenotare alloggio già da ora è quasi un obbligo.

Mykonos, l’isola che non dorme mai

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Da oltre sessant’anni Mykonos resta il playground gay per eccellenza del Mediterraneo, e l’estate 2026 non fa eccezione. La vita scorre tra le spiagge di Elia, oggi la più frequentata dalla comunità, e Super Paradise, che negli ultimi anni ha aperto le porte anche a un pubblico più eterogeneo senza perdere i suoi storici beach club come Jackie O’. Le notti si concentrano invece a Chora, tra i vicoli del porto vecchio dove Jackie O’ Town Bar resta il cuore pulsante della movida, affiancato da locali come At54 e Porta. Il momento da non perdere è però il XLSIOR Festival, in programma dal 20 al 25 agosto 2026: sei giorni di party itineranti tra Cavo Paradiso, Super Paradise e Ftelia che attirano fino a trentamila persone da tutto il mondo, confermando l’isola come uno dei pilastri del circuito gay internazionale.

Gran Canaria, l’estate infinita di Maspalomas

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Maspalomas resta una delle capitali gay d’Europa, e lo Yumbo Centre, con i suoi oltre duecento locali tra bar, club e ristoranti, continua a essere il fulcro assoluto della scena. D’estate il chiosco numero 7, sulla spiaggia tra le celebri dune, si trasforma nel punto d’incontro per eccellenza della comunità LGBTQ+, mentre ad agosto il Dunas Festival porta in scena pool party con dj set, ballerini e spettacoli che animano i resort della zona. Tra le novità del 2026 spicca l’apertura dell’Axel Beach Crete, ultima nata della catena di hotel queer nata a Barcellona, che apre una nuova rotta cretese per chi vuole affiancare al clima di Gran Canaria un’isola greca più autentica e meno battuta. Gran Canaria resta comunque un punto fermo: clima mite tutto l’anno, struttura turistica solidissima e un’offerta di alloggi gay-exclusive tra le più ampie al mondo.

Sitges, l’orgoglio sul lungomare catalano

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A meno di quaranta minuti di treno da Barcellona, Sitges è da decenni una delle destinazioni resort LGBTQ+ più amate d’Europa, e il suo Pride è considerato da molti tra i cinque migliori del continente. Cinque giorni di concerti, drag show e feste in piscina culminano nella parata di domenica 14 giugno, che attraverso il lungomare richiama oltre quarantamila persone con più di venti carri allegorici. Ma Sitges non vive solo di Pride: tutta l’estate la Plaça de la Indústria, cuore del quartiere gay, resta animata da terrazze e locali storici, mentre la spiaggia dedicata alla comunità, proprio accanto al centro, è un classico delle giornate balneari catalane. Una destinazione compatta, elegante e perfetta anche per chi vuole abbinare il mare a una rapida escursione a Barcellona.

Torre del Lago, l’anima gay della Versilia

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In Italia, Torre del Lago resta il punto di riferimento assoluto per l’estate LGBTQ+, grazie a un progetto di accoglienza, Friendly Versilia, attivo fin dal 1998. Cuore della scena è il Mamamia, locale storico che dalla primavera a fine estate propone ogni sera drag show e dj set, affiancato dal suo Mama Beach, lido attrezzato pensato per chi cerca comfort e socialità sotto l’ombrellone. Per chi preferisce la natura c’è invece la Lecciona, spiaggia libera e naturista che si estende per oltre sette chilometri nel Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, da decenni meta di riferimento per il nudismo gay in Italia. Ad agosto la Marina di Torre del Lago si trasforma per tre settimane in un villaggio arcobaleno con eventi e spettacoli, mentre a luglio si tiene la finale di Miss Drag Queen Italia, uno degli appuntamenti più seguiti del calendario LGBTQ+ nazionale.

Creta, la new entry che guarda al futuro

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Se Mykonos e Gran Canaria restano i nomi consolidati, la vera sorpresa dell’estate 2026 porta il nome di Hersonissos, sulla costa nord di Creta, dove ha aperto l’Axel Beach Crete, primo avamposto del celebre marchio di hotel queer barcellonese sull’isola più grande della Grecia. A differenza di Mykonos, Creta punta su un’esperienza più rilassata: ritmi più lenti, una storia millenaria da scoprire tra siti minoici e borghi di pescatori, una cucina considerata tra le migliori del Mediterraneo. La spiaggia di Sarantaris, a pochi passi dalla nuova struttura, è già diventata un punto di ritrovo per la comunità LGBTQ+ in visita. Per chi è stanco delle rotte più affollate e cerca un equilibrio diverso tra mare, cultura e vita sociale, Creta si candida a essere la vera scoperta di stagione.