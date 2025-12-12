Piste da sci indoor (sì, esistono): 5 destinazioni surreali

Ogni giorno è il giorno giusto per sciare. Non importa se le montagne sono lontane, se le temperature all’aperto toccano i 30 gradi, se l’inverno è poco generoso di neve o si è addirittura in piena estate. Sì, perché negli ultimi anni hanno iniziato a far capolino e ad acquisire popolarità le piste da sci… al coperto! Con la neve che diventa vicina anche per quelle località dove normalmente è impensabile poter sciare. Ecco così che seggiovie scorrono nei pressi di New York City e snowboard e carving scivolano veloci sulla neve di un’assolata Dubai.

Alla scoperta di queste destinazioni surreali, comode per chi amare sciare ma non ha le Alpi a due passi, ecco 5 piste di sci indoor da esplorare.

Getty Images Ski Dubai

Ski Dubai, Emirati Arabi Uniti

Cappello di lana, guanti e occhialoni da sci nel cuore del deserto. Fuori si suda con 40 gradi e la sabbia è calda, ma dentro lo Ski Dubai la neve è vera e le temperature sono sotto lo zero. In attività dal 2005, è stato il primo impianto di sci indoor del Medio Oriente.

Dotato di cinque piste di varie difficoltà e pendenze, con dislivello di 85 metri, la più lunga e principale è di 400 metri. Con tanto di nera per gli sciatori provetti. A discesa ultimata, una seggiovia e uno skilift riportano verso le “cime” innevate. Nello Snow Park si può anche lasciarsi scivolare in slittino o gommone (tubing).

È indubbiamente uno degli impianti sciistici al coperto più surreale al mondo. A confermarlo la presenza al suo interno anche di una colonia di… pinguini! I simpatici animali vengono lasciati uscire dal loro habitat recintato più volte al giorno, per una “marcia dei pinguini” davanti agli occhi degli spettatori.

L+SNOW Indoor Skiing Theme Resort, Shanghai

Non poteva non essere nella metropoli più grande di uno dei Paesi più grandi al mondo l’enorme L+SNOW Indoor Skiing Theme Resort di Shanghai. Da Guinness dei primati. Inaugurato nel 2024, con una superficie di oltre 98.000 metri quadrati, equivalente a circa 12 campi da calcio, è stato certificato come il più grande impianto sciistico indoor del mondo. Il record è però stato insidiato proprio in questi giorni da un nuovo centro sciistico al coperto che vanta 100.000 metri quadrati innevati, sempre in Cina, a Shenzhen.

Autentica città della neve aperta tutto l’anno, L+SNOW Indoor Skiing Theme Resort di Shanghai conta quattro piste di vari livelli di difficoltà. La più avanzata è lunga circa 340 metri, con una pendenza massima del 26% circa e un dislivello di 60 metri.

Per chi non scia c’è molto di più in questo paradiso invernale, tra cui pattinaggio sul ghiaccio e discese in slittino o tubing. Non mancano il treno che attraversa il resort innevato e il castello in stile alpino tirolese.

Credits: L+SNOW Indoor Skiing Theme Resort L+SNOW Indoor Skiing Theme Resort di Shanghai

Big SNOW American Dream, New Jersey

Il grande sogno bianco americano si trova a pochi chilometri da Manhattan, a East Rutherford. Gli sciatori di New York sono accontentati. Il Big SNOW American Dream è l’unica stazione sciistica indoor con neve vera e aperta tutto l’anno nell’America del Nord. Il suo imperativo? Il divertimento. A circa meno 2 gradi di temperatura costante.

Offre quattro acri sciabili con quattro impianti di risalita e un dislivello totale di circa 48 metri. Tre i tracciati principali, per diversi livelli di abilità, da principiante ad avanzato. Gli appassionati di freestyle possono sbizzarrirsi in un terrain park attrezzato. È anche possibile noleggiare l’attrezzatura, sia l’abbigliamento che gli sci o le tavole da snow.

Il nome “American Dream”? Deriva dal gigantesco centro commerciale dentro cui si trova, l’American Dream Mall, che include anche il DreamWorks Water Park, il più grande parco acquatico al coperto degli States.

SNØ, Norvegia

Ebbene sì, anche in Norvegia, terra di neve e renne, esiste una celebre pista da sci indoor. Situata a Lørenskog, vicino Oslo, inaugurata nel 2020, SNØ (che significa “neve”) è una moderna arena al coperto per gli sport invernali.

Ma non si tratta di un semplice luogo di divertimento. SNØ è anche un centro di eccellenza per l’allenamento delle squadre nazionali e locali di sci e snowboard. Con tre piste da sci alpino con vari gradi di difficoltà, un parco con rail, salto e big jump e, soprattutto, una pista per lo sci di fondo di 1.5 km, che corre sopraelevata sospesa nel grande hangar innevato.

All’interno della struttura c’è anche una vera e propria parete di ghiaccio verticale, alta 15 metri, per un’entusiasmante ice climbing in un ambiente sicuro.

Getty Images Snowworld Zoetermeer a Zoetermeer, Paesi Bassi

SnowWorld Zoetermeer, Paesi Bassi

Gli sciatori e snowboarder più audaci possono mettersi alla prova con la pista da sci indoor più ripida d’Europa, con pendenza di oltre il 20%. Si trova nei Paesi Bassi allo SnowWorld Zoetermeer, a una cinquantina di chilometri da Amsterdam. Certo, nulla a che vedere con l’iconica Stelvio, che va giù in picchiata dal Monte Vallecetta subito a una pendenza del 63%!

Lo SnowWorld di Zoetermeer offre quattro piste e dieci impianti di risalita. C’è anche un Funpark, ovvero un’area freestyle ben attrezzata, con box, rail e salti. Per godersi una settimana bianca completa, a disposizione anche ristoranti, hotel e caffè in stile alpino.

Marcel Hirscher, leggenda dello sci salisburghese, dopo l’infortunio dello scorso dicembre ha scelto proprio lo skidome olandese per riprendere in un ambiente controllato.