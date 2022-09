Tra natura e benessere, un resort con vista sul mare della Sardegna

È una vista indimenticabile sulla laguna, con i suoi fenicotteri rosa e l’acqua turchese, ad incantare gli ospiti del Conrad Chia Laguna Sardinia. Il luxury resort gestito da Italian Hospitality Collection, infatti, è situato sul promontorio di Chia, nella costa sud occidentale della Sardegna, a un’ora dall’antica città di Cagliari, completamente immerso nei profumi e nei colori della macchia mediterranea, con cui vive in perfetta armonia. Ha inaugurato la stagione estiva lo scorso aprile, dopo un progetto di ristrutturazione ad opera dello Studio Marco Piva di Milano, che ha voluto celebrare la tradizione e lo stile mediterraneo prediligendo, tra i materiali, il marmo Biancone di Orosei, una roccia calcarea estratta e lavorata in Sardegna che si distingue per le sue sfumature dovute alla presenza di fossili di conchiglie, coralli e altri organismi. Così si disegna una struttura fluida che abbraccia la collina, formata da diversi ambienti collegati tra loro, dall’area Laguna all’area Oasi, dai ristoranti alla piscina Bioaquam fìno alla Conrad Spa, ognuno con una sua personalità.

Gli spazi comuni creano un ambiente cromaticamente coerente che segue la filosofia progettuale della leggerezza, con forme morbide, colori chiari e caldi, e oggetti di artigianato locale.

Negli interni, il design gioca sui contrasti tra il pavimento in terracotta e un arredo delicato caratterizzato da materiali e colori chiari, come le sedute con tessuti tramati, le lanterne e gli oggetti di artigianato locale. Le 107 camere e suite si dividono in due aree: quelle interne all’Hotel, dotate di terrazzi panoramici sulla laguna e il mare, e l’area “Oasi” per chi desidera avere spazio e riservatezza, con una piscina dedicata, giardini privati e percorsi nel verde rigoglioso del resort.

Completamente rinnovata, la Shardana Presidential Suite occupa, con i suoi 108 mq, l’intero ultimo piano dell’hotel, regalando una vista panoramica sulla laguna, sulla Torre di Chia e sulla spiaggia di Campana. La natura ispira anche l’interno, nei colori caldi della sabbia e dell’argilla, arredato con legno e pietra, senza dimenticare i più moderni comfort.

La Shardana Presidential Suite che occupa l’intero ultimo piano dell’hotel e regala una veduta spettacolare sulla laguna.

Dalla cena al pranzo all’aperitivo, sono diverse le proposte culinarie legate alle tradizioni e al territorio della Sardegna, che è possibile scoprire presso il Conrad Chia Laguna Sardinia. Il ristorante La Terrazza, elegante e raffinato, con una scenografica area show-cooking, offre cene à la carte, degustazioni di vini mediterranei e un’ampia scelta di bollicine; il Bioaquam è il poolside bar dove godersi un light lunch rilassante con vista mare; il Sa Mesa, infine, che significa 'la tavola' in lingua sarda, propone piatti tipici in un’atmosfera isolana autentica.

Esperienze enogastronomiche ma anche esperienze all’insegna del benessere, nella Conrad Spa, composta da una palestra con spazi dedicati alla meditazione, un solarium sul tetto con piscine a sbalzo sul giardino e un percorso idroterapico per rigenerare mente e corpo.

Il ristorante Sa Mesa offre proposte culinarie tipiche in un’atmosfera isolana, grazie a colori e decorazioni che ricordano i cromatismi sardi.

Per chi è in cerca di relax e di un’atmosfera intima, il luogo giusto è la piscina Bioaquam con vista sulla baia di Chia, area solarium e zona lounge dove sorseggiare i signature cocktail del resort di fronte al tramonto. Se, invece, si preferisce andare alla scoperta della natura, in quest’area si trovano alcune tra le spiagge più belle d'Italia. A 700 metri dal resort c’è la spiaggia Dune di Campana – comodamente raggiungibile con un servizio navetta attivo durante tutta la giornata – con la sua sabbia dorata, un mare turchese e limpido, e il profumo dei ginepri nell’aria. Poi la spiaggia di Monte Cogoni dominata dall’imponente Torre di Chia, la Spiaggia di Tuerredda, protetta da una insenatura profonda, che si affaccia su una piccola isola circondata dalla prateria sottomarina di posidonia, e la Spiaggia di Piscinì con sabbia bianchissima, incastonata fra calette di scogli di granito e il verde dei lentischi.

Non mancano anche le esperienze dedicate agli spiriti più avventurosi, che possono esplorare la costa meridionale dell'isola a cavallo o in sella ad una bici, percorrendo una leggendaria strada romana; mentre per gli appassionati di storia, sulla penisola di Nora è possibile visitare un gioiello archeologico, alla scoperta degli usi e costumi delle antiche popolazioni che dominavano il Mediterraneo.