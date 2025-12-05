Viaggi in treno: 5 spettacolari nel mondo

Tra paesaggi mozzafiato, sfidando le altitudini e il cielo, su rotte scenografiche su rotaie. Esplorando i continenti, al di là dell’Europa, a bordo di vagoni iconici. Tra le meraviglie dei rossi saturi dell’outback australiano o verso la spiritualità di vette smisurate e tonache color arancio del Tibet, ecco 5 viaggi spettacolari in treno, in giro per il mondo. Nel comfort raffinato di carrozze su misura, senza preoccuparsi di guidare e trovare la strada giusta. Basta guardar fuori dal finestrino e godersi la bellezza.

Getty Images The Ghan da Alice Springs verso Darwin con i Monti MacDonnell sullo sfondo

The Ghan, attraverso l’entroterra australiano

The Ghan è un treno leggendario e lussuoso che attraversa l’Australia in quasi tutta la sua lunghezza. Dall’elegante e pacifica Adelaide risalendo verso nord, fino ai torrenti pieni di coccodrilli di Darwin. E intanto passando attraverso ondulati vigneti che lasciano spazio a distese pianeggianti semi-aride con cespugli di mallee, toccando le città costiere di Coonamia e Port Augusta, superando la Dingo Fence, la lunga recinzione che tiene lontani i dingo, sfrecciando quindi nel Deserto Dipinto con tappa nella remota Alice Springs, in pieno Red Centre, l’entroterra desertico australiano, e a Katherine. Dal finestrino, il paesaggio cambia: da verdi distese ai rossi saturi dell’outback. Osservando il tramonto e intanto sorseggiando un cocktail.

In un percorso lungo 2979 km, di tre giorni e due notti, l’elegante versione australiana dell’Orient Express. Uno dei viaggi in treno più spettacolari al mondo.

Partenza: Adelaide

Arrivo: Darwin

Lunghezza: 2979 km

Getty Images Il treno attraversa l’Altopiano in direzione Puno e Lago Titicaca, Perù

In Perù il treno verso il lago Titicaca

A oltre tremila metri di altezza, attraversando le Ande maestose, verso il lago più alto del mondo, le rive mistiche del Titicaca. A bordo del treno PeruRail Titicaca si può vivere una giornata fantastica, di lusso, cultura e bellezza, attraversando i paesaggi mozzafiato tra Cusco e Puno, scoprendo l’essenza degli altopiani peruviani, mentre le vivaci melodie e le danze tradizionali della regione riempiono l’aria.

Lungo il percorso di 388 km, sosta ad Abra La Raya, il punto più alto del viaggio, dove cielo e terra si incontrano a 4.300 metri sul livello del mare.

E mentre la bellezza di dispiega davanti, in un viaggio in treno spettacolare, si può sorseggiare un tè o un drink peruviano e gustare un pranzo gourmet.

Partenza: Cusco

Arrivo: Puno

Lunghezza: 388 km

Getty Images Ferrovia da Mombasa a Nairobi, Kenya

In Kenya un safari in treno

Da Mombasa a Nairobi, un viaggio di 579 km lungo e avventuroso a bordo del Madaraka Express alla scoperta del Kenya su rotaie. In una sorta di safari in treno da fare in giornata, all’ombra del Kilimangiaro, il monte più alto del continente africano.

La prima classe offre cabine luminose e spaziose. E intanto, dal finestrino, scorrono panorami straordinari attraverso il Parco Nazionale dello Tsavo, uno dei più grandi in Africa, popolato da zebre, leoni, bufali e dai celebri “elefanti rossi”, che devono il loro colore alla terra del parco che si spruzzano addosso. Un incontro emozionante con la natura più selvaggia.

Partenza: Mombasa

Arrivo: Nairobi

Lunghezza: 579 km

Getty Images Ferrovia in Tibet

In Cina il treno del cielo verso Lhasa

Il treno Z21 ogni giorno parte da Pechino e arriva a Lhasa, due giorni dopo, percorrendo 3.757 chilometri e attraversando otto province. Dalla Cina al Tibet, a bordo del cosiddetto Treno del cielo, in cabine pressurizzate come quelle dell’aereo, viste le altitudini estreme che si raggiungono, con tanto di sistema di ossigeno aggiuntivo al bisogno. E sì, perché le rotaie toccano i 5.072 metri sul livello del mare al Passo di Tanggula, dove si trova la stazione più alta al mondo.

E intanto, dai grattacieli avveniristici pechinesi si incede verso l’altopiano tibetano, dove la natura troneggia, impassibile, tra yak al pascolo, montagne imperiose e cime innevate. Uno dei viaggi in treno più altamente spettacolari.

Partenza: Pechino

Arrivo: Lhasa

Lunghezza: 3.757 km

Getty Images Il treno “California Zephyr”, diretto a ovest, attraversa Hot Sulphur Springs

In treno sognando California

Il California Zephyr è uno dei treni a lunga percorrenza più iconici degli Stati Uniti. Collega tutti i giorni Chicago e San Francisco, lungo 3.924 km, dal Midwest alla costa occidentale, toccando anche luoghi poco battuti dal turismo di massa.

In tre giorni di viaggio, passa tra paesaggi grandiosi e scenografici, attraversando le pianure del Nebraska fino a Denver, le magnifiche Montagne Rocciose fino a Salt Lake City, le città di Reno e Sacramento, i canyon di Byers e Glenwood in Colorado. Dalla Sightseer Lounge è possibile godersi i punti panoramici più suggestivi.

Partenza: Chicago

Arrivo: San Francisco

Lunghezza: 3.924 km