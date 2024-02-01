Weekend di San Valentino: 8 città romantiche per una fuga a due

San Valentino è davvero vicino, ma siamo ancora in tempo per organizzare una piccola fuga romantica per il weekend. Ci sono borghi bellissimi, sia in Italia che all’estero, che sembrano disegnati per gli innamorati. Come se qualcuno li avesse creati per essere percorsi, visti, e scoperti mano nella mano o semplicemente insieme. Se alcune località sono più note altre sono delle piccole scoperte. Ecco quali sono le città da vedere assolutamente con la vostra metà.

1. Portofino e la sua colorata magia

Markus Gebauer Photography/Moment attraverso Getty Images

Portofino è il magico borgo che si affaccia sul Golfo del Tigullio, in Liguria. Intorno a lui si espande un bellissimo parco che porta il suo nome. Le sue coloratissime case regalano a questo incantevole gioiello una luce particolare e un’atmosfera davvero romantica. A dominare la sua famosa piazzetta, dove tante piccole (e non) barchette ormeggiano tutti i giorni, c’è il Castello di Brown, una tappa obbligata. Godetevi un aperitivo proprio qui, oppure al tramonto nella Baia di Cannone o nella tranquillità della Baia del Silenzio.

2. Il Weekend di San Valentino al Bormio





Per le coppie che amano la montagna, Bormio è la meta perfetta per il lungo weekend di San Valentino. Le attività sono davvero tantissime, oltre alle già conosciutissime terme.

Immaginatevi nei boschi dell’Alta Valtellina e del Parco Nazionale dello Stelvio, con la persona che amate, per una romantica passeggiata a cavallo, quando ancora la natura è ricoperta da uno spesso strato di neve. Per poi godere di un aperitivo wild in scuderia.

Agli amanti delle ore notturne invece consigliamo le escursioni da Sondalo per arrivare in un dei rifugi ad alta quota. Godetevi una tradizionale cena valtellinese e poi lanciatevi in una pazza slittata notturna di coppia nella suggestiva Val di Rezzalo.

C’è spazio anche per la cultura, perché in occasione della festa di San Valentino al Museo Civico di Bormio le coppie entrano con biglietto omaggio.

3. La dantesca Gradara

Atlantide Phototravel/Corbis Documentary attraverso Getty Images

Non tutti sanno che questa cittadina delle Marche, in provincia di Pesaro Urbino, non solo è uno dei Borghi più belli d’Italia, ma è stata anche il teatro d’amore della storia dei danteschi Paolo e Francesca. Nel weekend di San Valentino solitamente la città si anima di eventi pensati proprio per gli innamorati, con la manifestazione Gradara d’Amare che quest’anno si svolgerà dal 14 al 18 febbraio.

4. Un Weekend di San Valentino insieme a Venere a Erice

maudanros/Moment attraverso Getty Images

Questo borgo siciliano deve essere considerato tra quelli più romantici d’Italia anche solo per la sua Venere. Questa, infatti, secondo la leggenda, era la madre del suo fondatore, Eryx. Il Borgo medioevale, che sembra sospeso tra cielo e mare, si affaccia sul Golfo di Trapani, le Isole Egadi e il Monte Cofano. Certamente la città è più visitata in estate, ma è proprio questo che la rende ancora più suggestiva nei mesi invernali e perfetta per una fuga romantica nel weekend di San Valentino.

5. Pitigliano romantica e sospesa

Pol Albarrán/Moment attraverso Getty Images

Anche Pitigliano è tra i Borghi più Belli d’Italia e si trova in Maremma, al confine tra il Lazio e la Toscana. La cittadina è anche chiamata la Piccola Gerusalemme perchè dal XVI secolo qui si stanziò una grande comunità ebraica che lasciò non pochi segni della sua venuta.

Il paesino è arroccato su una rupe di tufo e immerso nella natura selvaggia e verdissima. La visione più romantica, che sicuramente la rende una meta appetitosa per il weekend di San Valentino, è quella notturna. Al buio il borgo, illuminato solo dalla luna, pare essere sospeso nel vuoto.

6. Annecy, la Venezia delle Alpi

Federica Gentile/Moment attraverso Getty Images

Questa cittadina dell’Alta Savoia è difficile da descrivere a parole, bisognerebbe disegnarla per bene, e nemmeno in quel caso riusciremmo a ritrarne l’anima. Il suo straordinario lago turchese bagna i piedi delle Alpi. I suoi canali, che percorrono il centro storico, la accomunano davvero alla nostra Venezia, con le strade acciottolate, le case colorate, i vicoli stretti e gustosi ristorantini dove cenare a lume di candela. Passeggiando per Annecy sembra di trovarsi dentro ad una fiaba dalla quale si fa fatica ad uscire, e per questo sarà ancora più bello perdersi tra le sue viuzze proprio nel weekend di San Valentino.

7. San Valentino a Ras Al Khaimah, l’Emirato della natura





Per le coppie alla ricerca di una meta calda, facile da raggiungere dall’Italia e con tante attività all’aria aperta, Ras Al Khaimah è la destinazione definitiva. A circa 40’ dall’aeroporto di Dubai, l’Emirato della natura è la scelta giusta per ritagliarsi un romantico long weekend di San Valentino tra dune del deserto color terracotta, spiagge di sabbia bianca e montagne maestose. È a Jebel Jais, la sua vetta più alta, che le coppie più attive potranno provare il brivido di una discesa sulla zipline più lunga al mondo, Jais Flight. Tra le attività più romantiche da non perdere un volo in mongolfiera o una cena tra le dune del deserto nella Riserva di Al Wadi, o ancora un tour a bordo di una tradizionale imbarcazione nella laguna di Ras Al Khaimah verso la Suwaidi Pearls Farm per un viaggio nella storia della pesca delle perle.

8. Un pic-nic suł blu in Oman





Anche questa è una meta per gli amanti del caldo. in Oman, oltretutto, si può partire anche last minute: per vacanze fino a 14 giorni non serve il visto. Meta perfetta è Salalah: la spiaggia di Fazayah, ha letteralmente dell’incredibile, tra sabbia candida, acqua dalle turchesi trasparenze e scogliere a picco sul mare. Qui, oltre a una giornata di rigenerante relax in pieno inverno, ci si può godere uno scenografico pic-nic, esclusivamente solo per due.