Centenario Ducati primo atto: l’esclusiva Formula 73

Le buone tradizioni ritornano. Vent’anni fa, nel 2005, in serie limitata di 2000 esemplari, Ducati realizzò una versione molto speciale della sua bicilindrica dedicata alla moto che vinse nel 1972 con Paul Smart e Bruno Spaggiari la 200 km di Imola, nel duro campionato riservato alle due ruote da corsa derivate da quelle di serie. Faceva parte di una famiglia di Classic, disegnata da Pierre Terblanche, designer di fama che collaborò con numerosi marchi famosi, compresa Ducati dal 1989 al 2006. Oggi, nell’anno del suo centenario, la Casa di Borgo Panigale presenta un un ulteriore omaggio a quella straordinaria motocicletta, denominata Formula 73, una moto che ripropone, in versione ancora più moderna, lo spirito di un modello e di un’epoca che hanno contribuito a creare la leggenda Ducati e da cui hanno preso ispirazione i principi che la guidano ancora oggi.





Sul piano tecnico, la Formula 73 torna a celebrare la 750 Super Sport Desmo, la prima Ducati stradale dotata di sistema desmodromico della distribuzione, un sofisticato meccanismo di comando delle valvole che eliminava le molle di ritorno e garantiva maggior precisione e robustezza ai più elevati regimi di rotazione.

La Super Sport era la replica della 750 Imola Desmo, quella che aveva vinto alla 200 Miglia di Imola del 1972. La storica vittoria di Imola, e la successiva nascita della 750 Super Sport Desmo, hanno rappresentato il primo e fondamentale episodio della saga Ducati nelle derivate di serie: 400 vittorie, sedici titoli piloti e ventuno costruttori.

La 750 Super Sport Desmo era nata, lo ricordiamo, in un decennio, quello degli anni Settanta, di grandi trasformazioni e contrasti, segnati da un’intensa creatività culturale, caratterizzato da cambiamenti nei costumi, una straordinaria vitalità artistica, che ha influenzato musica, cinema, moda e pensiero.





La Formula 73 nasce oggi come tributo a quella moto epocale, in cui si potevano già leggere i valori di Style, Sophistication, Performance che da allora ispirano Ducati. La Formula 73 è un modello dedicato agli appassionati di moto dal fascino senza tempo, che amano distinguersi guidando una moto dal design inconfondibile e dalla forte personalità.

Per il lancio, la Formula 73 è protagonista di un cortometraggio un po’ speciale “A Piece of Timeless”, in cui l’attore italiano Stefano Accorsi, grande appassionato di Ducati (lo sapevate?) riflette sull’esperienza vissuta provandola per la prima volta. Stefano, con un parallelismo fra la guida della moto e il mestiere dell’attore, racconta il suo rapporto con la recitazione e il mondo dei motori. La nuova Ducati è equipaggiata con il classico bicilindrico a Elle, ovvero coi due cilindri disposti a disegnare una elle, uno verticale e uno orizzontale, per ridurre l’ingombro trasversale, migliorare il raffreddamento e ridurre le vibrazioni, ovviamente raffreddato ad aria.





La moto unisce lo spirito delle Urban Café Racer al fascino senza tempo di quella che molti collezionisti ritengono la moto più significativa nella storia Ducati. Oggi una Paul Smart del 2005 ha quotazioni superiori ai 25 mila euro. La livrea è in argento e verde acqua, ispirata a quella originale della 750 Super Sport Desmo, ed è frutto dell’attento studio negli archivi storici dell’azienda realizzato dal Centro Stile Ducati.

Per esempio, la banda verticale color oro sul serbatoio riprende la fascia non verniciata originale della 750 Imola Desmo, che permetteva al team di controllare il livello del carburante a vista senza complicare e appesantire la moto con strumenti aggiuntivi. I semimanubri con specchietti bar-end , il cupolino ed il codino corto e rastremato confermano la personalità da Café Racer di questa moto da collezione. Molti componenti sono in alluminio ricavati dal pieno, come le leve freno e frizione con i serbatoietti olio, le pedane, il tappo serbatoio Rizoma fornito a corredo che nobilitano ulteriormente una moto pensata per essere ammirata pure da ferma.





Come tutte le Ducati prodotte in serie limitata – in questo caso 873, la Formula 73 riporta sulla piastra di sterzo il nome del modello e il numero dell’esemplare. Ciascuna moto viene consegnata completa di certificato di autenticità, oltre a una collezione di riproduzioni di immagini dell’epoca e sketch realizzati dal Centro Stile Ducati, raccolti in un box dedicato.

Il motore è un Desmodue da 803 cm3, omologato Euro5+, capace di 73 cavalli a 8.250 giri. Il silenziatore, realizzato in collaborazione con Termignoni con dettagli estetici appositamente studiati per questo modello. Gli appassionati che desiderano completare il proprio look con capi tecnici dedicati potranno scegliere un casco, realizzato in collaborazione con Arai, e un giubbotto sportivo che riprendono gli stilemi della moto.