Star Wars: The Mandalorian and Grogu, il film che punta al cuore

Sulla scia del successo della serie tv, Pedro Pascal rimette elmo e uniforme nera e arriva al cinema con il film Star Wars: The Mandalorian and Grogu. Da una parte il suo carisma rassicurante, anche a volto coperto, dall’altra il tenerissimo “Baby Yoda”, ed è gioco facile per Jon Favreau fare centro ancora. Certo, siamo di fronte all’ennesimo affondar le mani in un materiale già spolpato e stiracchiato su ogni fronte, ma il Mandaloriano e Grogu sono proprio una bella coppia. Lo spettacolo è godibile e accontenta sia chi cerca sentimenti sia chi si entusiasma in battaglie e battaglie. E i fan più puri di Guerre stellari? La trilogia originale è altra cosa.

Photo Lucasfilm Il Mandaloriano (Pedro Pascal) nel film “The Mandalorian and Grogu”

Il cowboy in una galassia lontana lontana

Star Wars: The Mandalorian and Grogu (film dal 20 maggio al cinema) ci porta subito dentro, tra residui signori della guerra imperiali, Stormtroopers e robot camminatori giganti. E poi eccolo, “The Mandalorian”, introdotto dall’omonima serie tv sempre a firma di Favreau (sia showrunner che caposceneggiatore), ormai alla terza stagione.

Agile, letale, gentile e di poche parole, sembra il Clint Eastwood dello spazio. E quando risuona il tema della serie, firmato dal musicista svedese Ludwig Göransson tre volte premio Oscar (l’ultima con I peccatori), ecco che il western in una galassia lontana lontana si srotola.

Photo Lucasfilm Il Mandaloriano (Pedro Pascal) e Grogu

«Di regola è sempre meglio se li catturi vivi», gli viene rimproverato. E il Mandaloriano, Din Djarin, ammette serafico: «La cosa mi è un po’ sfuggita di mano». L’ironia c’è, ma dosata col misurino, il che è un pregio: troppo spesso in sci-fi recenti il grimaldello per far colpo è affidato per lo più a battute strappa-sorrisi e ridondanti.

Ma Favreau sa bene come si fanno soldoni al botteghino: suoi Iron Man 1 e 2 e il remake fotorealistico de Il re leone. E il suo jolly è Grogu, così magnetico, così tirabaci. Fortunatamente anche qui il regista americano raggiunge comunque la giusta misura (o quasi): Grogu è il “lascia-entrare” del film, ma non si spertica in espressioni buffe stile mascotte. Conserva una dignità che ricorda il grande maestro Yoda.

Photo Lucasfilm Gli Anzellans e Grogu

Sigourney Weaver nel film solo per Grogu

Il Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal è un cacciatore di teste al servizio della Nuova Repubblica. Ed ecco la new entry più eccitante del film rispetto alla serie: Sigourney Weaver. È lei il colonnello Ward che affida nuovi incarichi a “Mando”. E anche nelle poche scene in cui compare sa dare al suo personaggio autorevolezza, carisma e quel pizzico di leggerezza.

Pascal è entusiasta della sua presenza ancor più di noi: «Per me recitare in un film con Sigourney Weaver è meglio che essere in Star Wars», ha detto l’ex Oberyn Martell de Il Trono di Spade. «È semplicemente la più tosta in circolazione».

Photo Lucasfilm Da sinistra: il Mandaloriano (Pedro Pascal) e il colonello Ward (Sigourney Weaver)

Per l’iconica Ellen Ripley di Alien, l’elemento di attrazione è stato… Grogu! Il suo appeal ha funzionato anche su di lei. «Sono innamorata di Grogu», ha confessato Weaver. «Ci sono tanti motivi per accettare un lavoro, e ce ne sono molti per fare questo lavoro, ma direi che il motivo segreto era che volevo stare vicina a Grogu». E ancora: «So che ci sono tante altre persone sul set e tutt’intorno a lui, ma tutto ciò che vedo è il suo faccino, i suoi occhioni e i suoi piccoli versi».

Grogu è stato realizzato in un connubio di artigianato e innovazione. È un pupazzo incredibilmente dettagliato e tecnicamente avanzato, con un team di burattinai incaricato di dargli vita sul set. E pur non avendo battute, ma solo suoni, riesce a essere molto comunicativo in linguaggio del corpo ed espressioni.

Photo Lucasfilm Il regista Jon Favreau e Pedro Pascal sul set di “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”

Il bellissimo legame tra il Mandaloriano e Grogu

Star Wars: The Mandalorian and Grogu è ambientato nel periodo compreso tra Il ritorno dello Jedi e la trilogia sequel; anche se il film approfondisce la crescita di Grogu, figlio adottivo e apprendista del Mandaloriano, non è necessario aver visto la serie tv per averne comprensione e godimento. Può vivere anche come episodio a sé stante.

La sceneggiatura, scritta da Favreau, Dave Filoni e Noah Kloor, spinge il duo verso nuovi mondi, sfide e personaggi, tutti decisamente di bizzarre sembianze, in stile Guerre stellari, e resi del tutto credibili dall’animazione di Industrial Light & Magic. Ecco il combattente Zeb Orrelios, gli infidi gemelli Hutt, il gigantissimo Rotta the Hutt, che nella versione originale ha la voce di Jeremy Allen White.

Photo Lucasfilm Fry Cook, con la voce di Martin Scorsese nella versione originale

Nel doppiaggio si perde purtroppo una chicca: Martin Scorsese dà voce al cuoco del chiosco a quattro braccia, ciarliero e timoroso.

Molti si diletteranno per le ricorrenti battaglie. Noi invece abbiamo apprezzato l’intimità emotiva tra “padre e figlio”, fatta anche di non detti. Quel rapporto profondo che non ha bisogno di legami di sangue. Tocca il suo apice nella lunga parte in cui è Grogu – no spoiler, don’t worry – a prendersi cura del Mandaloriano, tra silenzi, dedizione e attenzioni ripetute.

«Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio. Questa è la via»: la saggezza del Mandaloriano.

Per dirla come il colonnello Ward/Weaver: «Mando, bel lavoro».