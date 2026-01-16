ll lusso su misura: come Maserati trasforma la personalizzazione in arte

Il vero lusso, oggi, non si misura più in cavalli o in optional tecnologici: è la possibilità di creare un’auto che rifletta pienamente la propria personalità. In un’epoca dominata dalla standardizzazione, il valore aggiunto è la libertà di scelta, la capacità di intervenire sul prodotto fino a renderlo irripetibile. Maserati ha fatto di questa filosofia un manifesto, trasformando la personalizzazione in un’esperienza totale, capace di fondere l’heritage del marchio con una sensibilità contemporanea, più vicina al mondo del design e dell’arte che a quello della semplice produzione industriale.

Il cuore creativo di questa filosofia è Bottegafuoriserie, il luogo in cui nascono edizioni limitate e progetti speciali, e dove ogni modello diventa un vero e proprio laboratorio di stile e performance. Qui la personalizzazione non è un catalogo di opzioni, ma un processo condiviso: il cliente entra nel progetto, dialoga con i designer, sceglie colori, materiali e finiture che raccontano il proprio gusto e il proprio modo di vivere l’auto. Non è un semplice acquirente, ma il protagonista di un percorso creativo che trasforma la vettura in un’espressione personale.



La Bottegafuoriserie

A concretizzare questa visione ci pensano le Officine Fuoriserie di Modena, parte integrante di Bottegafuoriserie e situate nello storico stabilimento di viale Ciro Menotti. Qui i desideri prendono forma tangibile: dalla scelta dei colori della carrozzeria ai materiali degli interni, fino alle finiture più minute, nulla è lasciato al caso. Il percorso inizia nella lounge Fuoriserie, tra materiali da toccare con mano e configuratori evoluti, e prosegue nell’area di verniciatura, dove oltre venti postazioni lavorano fino a ventiquattro vetture al giorno, grazie a un team di 110 specialisti altamente qualificati. Un lusso che recupera il valore del tempo, della cura artigianale e della dedizione.



Grecale Tributo Il Bruciato

Tra le creazioni più iconiche spicca la Grecale Tributo Il Bruciato, nata dalla collaborazione con Marchesi Antinori. Una serie limitata che celebra l’Italia e una delle sue eccellenze più riconosciute, con la vernice Alchimia Scarlatta ispirata al rosso intenso del vino e un pigmento Chromaflair capace di mutare i riflessi tra oro ramato e lampone scuro. Gli interni in pelle Tan/Dark Red, il Tridente ricamato sui poggiatesta e l’impianto audio Sonus faber completano un racconto di eleganza che unisce due icone del lifestyle italiano.

Gli interni della Maserati Grecale Giorgetti Edition

Non meno significativa la partnership con Giorgetti, simbolo dell’interior design, che ha portato alla realizzazione di un esemplare unico di Grecale Folgore in Gleaming Dusk, con dettagli in rame e interni in pelle color denim, accompagnato da una collezione di arredi ispirata agli stessi valori di precisione, ricerca e qualità senza compromessi. Più radicale, invece, la MC20 Cielo “Less is More…?”, definita come un esercizio di stile ispirato al Bauhaus, con livrea Blu Corse Matte e geometrie che reinterpretano il Tridente in chiave grafica e contemporanea.



Maserati MC20 Cielo Opera d’Arte

Le Officine Fuoriserie non hanno inventato la personalizzazione Maserati, ma l’hanno portata a un livello superiore. Già prima della loro inaugurazione, il programma aveva dato vita a modelli unici come la MC20 Cielo Opera d’Arte, ispirata all’astrattismo, e la MC20 Maserati per Maserati, commissionata dai nipoti di Ettore Maserati. Le serie speciali, come la Grecale Lumina Blu, confermano come la personalizzazione sia ormai parte integrante del DNA del Tridente. Perché oggi il vero lusso non è possedere un oggetto raro, ma poterlo plasmare secondo la propria visione.