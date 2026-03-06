Gisada Gold: la nuova fragranza maschile che trasforma l’eleganza in luce

Ci sono profumi che raccontano un carattere. E poi ci sono quelli che costruiscono un’immagine. Gold appartiene alla seconda categoria: una fragranza maschile che fa della luce la propria grammatica olfattiva, senza rinunciare alla profondità.

La nuova creazione della maison svizzera è stata presentata in anteprima durante l’evento di ICON da Eredi Chiarini a Firenze, in un contesto che ne riflette perfettamente l’identità: sartorialità, cultura del dettaglio, eleganza consapevole. Un lancio che non è solo commerciale, ma simbolico.



La firma del gentleman contemporaneo

Firmata dal Senior Perfumer Lucas Sieuzac, nasce come interpretazione olfattiva della dualità maschile: natura e città, energia e controllo, presenza e misura. Non un contrasto forzato, ma una tensione calibrata che si percepisce fin dal primo istante.

L’apertura è vibrante e spezzata da accenti speziati: bergamotto e mela si intrecciano con cannella e pepe, creando una freschezza dinamica che evita l’effetto “già sentito”. Non è la solita partenza agrumata pulita: qui la spezia entra subito in gioco, rendendo l’attacco più adulto e meno prevedibile.

Il cuore introduce patchouli, elemi e lavanda. È il momento in cui la fragranza si compatta, diventa più strutturata, più maschile nel senso classico del termine, ma senza nostalgia. La lavanda dialoga con le note resinose dell’elemi dando profondità senza appesantire, mantenendo una scia elegante e controllata, mai invadente.



Nel fondo emergono ambra, labdano spagnolo e legno di cedro. È qui che trova la sua vera cifra: calore, eleganza, persistenza. Una base fougère woody costruita per accompagnare con naturale sicurezza ogni momento della giornata, ma che esprime il meglio nelle ore serali, quando la luce si abbassa e le note ambrate prendono spazio.

In un momento in cui molte fragranze maschili puntano su accordi gourmand o su intensità estreme, questa composizione sceglie la via dell’equilibrio. Una scelta che parla a un uomo che non ha bisogno di sovraesposizione per affermarsi.

Un’estetica dorata che diventa linguaggio

Il flacone riflette la stessa filosofia: una superficie dorata che cattura la luce come metallo liquido, trasformando l’oggetto in un elemento quasi architettonico. Non è solo packaging, ma dichiarazione visiva, pensata per dialogare con ambienti e guardaroba sofisticati.

La finitura specchiata amplifica l’idea di riflesso e presenza, rendendo il flacone un oggetto che non passa inosservato su una mensola minimal o su una scrivania dal gusto contemporaneo.

Fondata a Zurigo nel 2013 da Arben Ademi, Gisada ha costruito la propria identità su un equilibrio tra artigianalità e modernità. Con Gold, il brand rafforza questa visione entrando in una dimensione ancora più riconoscibile, coerente con un’idea di lusso contemporaneo fatto di precisione, qualità e misura.





Disponibile nei formati Eau de Parfum da 50 ml e 100 ml, Gold si inserisce nel segmento premium della profumeria maschile 2026. Non è una fragranza che cerca di farsi notare a tutti i costi: è una scelta consapevole, pensata per chi considera il profumo parte integrante della propria identità, non un semplice dettaglio accessorio.

Gold è in vendita in tutte le profumerie Douglas a partire dal 6 Marzo (insieme al nuovo Ambassadora Gold).