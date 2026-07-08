Dakota Johnson e Alexander Skarsgård sono i nuovi volti di Valentino Beauty: il magnetico duo che conquista Hollywood

Due percorsi lontani, un'identica libertà espressiva. Dakota Johnson e Alexander Skarsgård sono i nuovi volti di Valentino Beauty. Lei ha dovuto compiere scelte coraggiose per affermarsi come una delle attrici più amate del cinema internazionale. Lui arriva da una famiglia di attori e da una Stoccolma di neve e giornate di luce rare, lontanissima dai riflettori di Hollywood. Eppure il suo fascino nordico e la sua presenza magnetica lo hanno reso uno degli interpreti più apprezzati della sua generazione. Insieme formano una coppia inedita e affascinante, scelta da Valentino Beauty per dare volto a un nuovo capitolo della Maison.

Getty Images Dakota Johnson al Festival di Cannes 2025

Unicità ed emozioni con Valentino Beauty

Finora non c'è mai stato un set cinematografico a unire Dakota Johnson e Alexander Skarsgård. A farli incontrare è oggi Valentino Beauty, che li ha scelti come protagonisti di un nuovo capitolo della storia olfattiva della Maison. Una creazione ispirata a un romanticismo non convenzionale, fatto di passione, autenticità e di una visione istintiva, audace e contemporanea del fascino. Dakota Johnson è già Global Brand Ambassador di Maison Valentino. «Per me l'intimità è sinonimo di onestà e connessione», ha dichiarato l'attrice. «Mi affascina la capacità di Valentino Beauty di celebrare l'individualità creando qualcosa di sensuale e profondamente umano». Alexander Skarsgård, da sempre interprete di una mascolinità libera dagli stereotipi, ha trasformato anche il red carpet in uno spazio di sperimentazione stilistica. «Non potrei essere più felice di unirmi a Valentino Beauty per questo nuovo capitolo», ha commentato. «C'è qualcosa di profondamente avvincente nel modo in cui il brand celebra l'unicità, le emozioni e la connessione».

Credits: Valentino Beauty Alexander Skarsgård

Dakota Johnson, dal cinema a Valentino Beauty

Figlia degli attori Don Johnson e Melanie Griffith, Dakota Johnson ha iniziato a recitare già a dieci anni, nel 1999, nell’esordio alla regia del patrigno Antonio Banderas, Pazzi in Alabama. La consacrazione internazionale è arrivata nel 2015 con Cinquanta sfumature di grigio. È stata una scelta coraggiosa: il ruolo di Anastasia Steele avrebbe potuto identificarla per sempre con la protagonista della discussa trilogia tratta dai romanzi di E. L. James. Ma Dakota ha dispiegato forza espressiva e autenticità non comuni, che hanno dato il là alla sua brillante carriera, tra cinema d’autore e blockbuster. Musa di Luca Guadagnino (in A Bigger Splash e Suspiria), eroina per la Marvel (Madame Web), l’abbiamo vista anche nel videoclip Earned It di The Weeknd, in una delle sue interpretazioni più sensuali.

Getty Images Dakota Johnson e Alessandro Michele alla Mostra del cinema di Venezia, 3 settembre 2021

La collaborazione con Valentino Beauty è il naturale sviluppo del percorso iniziato nel 2025 con la nomina a Global Brand Ambassador di Maison Valentino. Dakota Johnson e Alessandro Michele condividono un legame creativo che nasce negli anni di Gucci e che oggi trova una nuova espressione nella Maison romana. Un'intesa costruita sulla stessa idea di eleganza libera, personale e fuori dagli schemi. Da un’affinità con l’Italia all’altra, vedremo presto Dakota Johnson nel nuovo film della regista toscana Alice Rohrwacher Le tre sorelle incestuose, di cui sono in corso le riprese. Con un super cast: anche Jessie Buckley, Josh O'Connor, Isabella Rossellini e Mick Jagger. Ma ancor prima sarà protagonista di Verity di Michael Showalter, come ghostwriter di Anne Hathaway (dal 1° ottobre nelle sale italiane).

Quanto osa Alexander Skarsgård

Figlio del grande Stellan Skarsgård e fratello degli attori Bill, Gustaf e Valter, Alexander sembrava destinato al cinema. Ma ha costruito una carriera seguendo sempre percorsi imprevedibili, lontani dai cliché dell'eroe hollywoodiano. Al suo fascino nordico unisce una sensibilità discreta e una presenza scenica imponente, qualità che gli hanno permesso di passare con naturalezza dal cinema d'autore alle grandi produzioni internazionali. Tra i suoi primi ruoli hollywoodiani c'è anche quello di Meekus, modello rivale del protagonista nella commedia cult Zoolander (2001).

Getty Images for MTV Alexander Skarsgård insieme a Samuel L. Jackson agli MTV Movie Awards 2016

Da Generation Kill a True Blood, dal videoclip Paparazzi di Lady Gaga fino a The Legend of Tarzan e al Golden Globe conquistato con Big Little Lies, Alexander Skarsgård ha sempre scelto personaggi complessi. Con Pillion – Amore senza freni ha spinto ancora oltre la sua ricerca artistica, interpretando un motociclista dominante all'interno di una relazione BDSM raccontata senza compromessi. La stessa libertà espressiva emerge anche nel suo stile personale. Sui red carpet Alexander Skarsgård sorprende spesso con look fuori dagli schemi.

A Cannes 2025 ha attirato l'attenzione con un doppiopetto Saint Laurent abbinato a stivali di pelle sopra il ginocchio, mentre agli MTV Movie Awards del 2016 si presentò ironicamente in mutande, completando il look con giacca e papillon. Sensuale, libera e autentica: così Valentino Beauty descrive la nuova identità della propria narrazione olfattiva. Dakota Johnson e Alexander Skarsgård la incarnano alla perfezione: due personalità diverse, accomunate dal coraggio di non conformarsi e dalla capacità di trasformare l'individualità nel loro tratto più riconoscibile.