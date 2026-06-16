Da Bad Bunny a The Weeknd, i concerti da non perdere quest’estate

Note lanciate alle stelle e voci festose all’unisono: la bella stagione sarà davvero bella (e calda) tra il soul pop avvolgente di Bruno Mars, l’energia esuberante di Katy Perry e l’hip hop psichedelico di A$AP Rocky. E non solo. Ecco i concerti imperdibili dell’estate 2026, con artisti internazionali che non vediamo l’ora di ammirare in Italia. Sarà grande musica. Anzi, gigante.

Gorillaz

La band virtuale fondata da Damon Albarn dei Blur e dal fumettista Jamie Hewlett torna in Italia dopo quattro anni con The Mountain Tour, che accompagna il nuovo album The Mountain. Due le tappe, una a Trieste, l’altra a Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, con uno show che festeggia i 25 anni di carriera dei Gorillaz e il loro mix pioneristico di musica, arte e animazione. Sul palco a prendere vita saranno come sempre 2D (voce), Mur doc Niccals (basso), Russel Hobbs (batteria) e Noodle (chitarrista giapponese).

Quando e dove:

25 giugno 2026, Trieste, piazza Unità d’Italia

27 giugno 2026, Parco Bussola Domani

Maroon 5

La band californiana pop rock guidata da Adam Levine, negli ultimi trent’anni diventata una delle formazioni più rappresentative della sua generazione, si esibirà all’interno degli I-Days Milano Coca-Cola, per l’unica tappa italiana dell’estate 2026. Per i Maroon 5 sarà Love Is Like Tour, a supporto del loro ottavo album in studio Love Is Like.

Quando: 25 giugno 2026

Dove: Milano, Ippodromo Snai San Siro

Ateez

K-pop in Rome. Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung e Jongho per la prima volta nella Capitale per il festival estivo Rock in Roma. Superstar globali, artisti da milioni di copie vendute e da Billboard Hot 100, gli Ateez porteranno il loro sound adrenalinico e le coreografie ipnotiche all’ippodromo delle Capannelle. La band di apertura saranno i Can’t be blue.

Quando: 8 luglio 2026

Dove: Roma, Ippodromo delle Capannelle

Getty Images for Coachella Gli Ateez al Coachella ad Indio, California

Marilyn Manson

È uno e trino Marilyn Manson in Italia con il suo One Assassination Under God Tour e tre nuove tappe, dopo quelle del 2025, sull’onda del successo dell’album One Assassination Under God – Chapter 1, il suo dodicesimo in studio. Appuntamento al Ferrara Summer Festival, a Bari alla Fiera del Levante e al Rock In Roma. Insieme a lui le consuete provocazioni dark e look gotici da tenebre e oscurità.

Quando e dove:

11 luglio 2026, Ferrara, piazza Ariostea

13 luglio 2026, Bari, Fiera del Levante

14 luglio 2026, Roma, Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Bruno Mars

Bruno Mars sarà a Milano nell’unica tappa italiana del suo The Romantic Tour, con un’ondata di amore, in tutte le sue forme, e con il suo soul pop dai ritmi latineggianti e dal groove irresistibile. Torna nel Belpaese dopo dieci anni. Tra i concerti più attesi dell’estate 2026, a supporto del suo ultimo album The Romantic, il quarto in studio, mostrerà ancora una volta le doti da performer e la carismatica presenza scenica del cantautore da 16 Grammy Awards.

Quando: 14 luglio 2026

Dove: Milano, Stadio San Siro

Bad Bunny

Sarà un super evento. Anzi, due. Il tutto esaurito da record della tappa italiana ha convinto la superstar portoricana ad aggiungere una seconda data, ovviamente presto soldout. Bad Bunny è in un lungo momento d’oro: omaggiato con Grammy Awards, primo artista in lingua spagnola ad esibirsi al Coachella e primo solista latino headliner del Super Bowl LX, porterà a Milano il Debí Tirar Más Fotos World Tour, in promozione del suo sesto album in studio.

Quando: 17 e 18 luglio 2026

Dove: Milano, Ippodromo Snai La Maura

Katy Perry

«Pronti per un’estate europea calda e idratata?», ha chiesto Katy Perry sui social per lanciare la sua bella stagione tra i principali festival d’Europa. Il prescelto, in Italia, è il Lucca Summer Festival. Si esibirà, «proprio accanto alle bellissime mura storiche di Lucca, nella splendida Toscana», sognando già «tanta pasta», ha preannunciato la regina del pop.

Prima lo show alla partita inaugurale degli Stati Uniti ai Mondiali di calcio, quindi il volo Oltreoceano, sulle ali del successo del suo ultimo singolo Bandaids.

Quando: 19 luglio 2026

Dove: Lucca Summer Festival

Getty Images Bad Bunny in concerto a San Juan, Porto Rico, 11 luglio 2025

Lorde

“Forget all of the tears that you’ve cried, it’s over…”: Lorde torna in Italia dopo il successo di Bologna dell’anno scorso. Tappa a Milano, a Unaltrofestival, con la cantautrice neozelandese che ha screziato il pop contemporaneo di intimità e sfumature sofisticate. Un’occasione per vivere dal vivo l’energia del suo nuovo progetto discografico Virgin e una nuova era artistica fatta di introspezione e libertà creativa, sugellata con l’Ultrasound World Tour.

Quando: 23 luglio 2026

Dove: Segrate, Parco della Musica di Milano

The Weeknd

Triplo appuntamento a Milano per The Weeknd, in scia al suo ultimo album Hurry Up Tomorrow, che chiude la trilogia aperta da After Hours e proseguita con Dawn FM. L’After Hours Til Dawn Tour, partito nel 2022, è diventato uno dei più grandi tour R&B, toccando gli stadi di Nord America, Europa, Sud America e Australia.

In Italia ad aprire i concerti della superstar canadese sarà il rapper americano Playboi Carti.

Quando: 24, 25 e 26 luglio 2026

Dove: Segrate, Parco della Musica di Milano

Tyler, The Creator

Tra gli artisti più innovativi dell’hip hop contemporaneo, Tyler, The Creator torna a Milano, a distanza di un anno dal concerto soldout, per accontentare i fan che non hanno potuto vederlo allora. Mai stanco di reinventarsi. E per portare il nuovo album Don’t Tap the Glass, dalle sonorità vintage, jungle ed elettro funk. Tra i concerti più attesi dell’estate 2026 in Italia, promette di unire energia travolgente e sperimentazione.

Quando: 25 agosto 2026

Dove: Rho, Fiera Milano Live

A$AP Rocky

Quante facce ha A$AP Rocky! Produttore discografico, fashion designer per Puma e per la sua etichetta AWGE, attore per Spike Lee… Ma sarà soprattutto rapper, sotto la Madonnina, in uno dei concerti più attesi dell’estate 2026 in Italia. Artista poliedrico da oltre 25 miliardi di stream totali fino ad oggi, è tra i protagonisti degli I-Days Milano Coca-Cola. Farà tappa con il suo tour a supporto del quarto album in studio Don’t Be Dumb.

Quando: 10 settembre 2026

Dove: Milano, Ippodromo Snai La Maura