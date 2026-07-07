La casa nella prateria torna su Netflix: trailer, cast e data di uscita

Alle origini del West americano, ritrovando il sorriso determinato di Laura Ingalls e la solerzia gentile di suo padre Charles. La casa nella prateria, la serie tv iconica che ha accompagnato generazioni di spettatori, torna in un nuovo adattamento dei libri semi autobiografici di Laura Ingalls Wilder. Su Netflix e con un cast tutto nuovo da scoprire.

Ecco quando uscirà la nuova avventura de La casa nella prateria, cosa aspettarsi, il trailer, gli attori che comporranno questa storia familiare intrisa di Storia d’America.

Quando esce La casa nella prateria

Dramma familiare pieno di speranza, ma anche racconto epico di sopravvivenza e storia delle origini dell'Ovest americano, La casa nella prateria uscirà su Netflix il 9 luglio 2026. È composta da 8 episodi.

Sono così alte le aspettative verso questo reboot che la serie tv è stata già rinnovata per una seconda stagione.

Credits: Netflix Alice Halsey è Laura Ingalls ne "La casa nella prateria"

La trama della prima stagione

Serie tv americana amatissima, in patria e fuori, La casa nella prateria (titolo originale Little House on the Prairie) ebbe la sua prima messa in onda negli States nel 1974, per protrarsi fino a metà degli anni ’80. In Italia arrivò nel 1977. È tratta dai libri semi autobiografici di Laura Ingalls Wilder, scrittrice statunitense nata nel 1867 che raccontò la sua infanzia in una famiglia di pionieri. Scritti durante la Grande Depressione, furono pubblicati per la prima volta negli anni '30.

Ora la prima stagione del reboot si basa sul terzo libro della serie. Segue la famiglia Ingalls mentre costruisce un nuovo inizio fuori dalla piccola ma fiorente cittadina di Independence, nel Kansas. Insieme al cane Jack, si trova ad affrontare le dure condizioni di vita nella prateria del XIX secolo, tra febbre, lupi e incendi.

Mentre cercano di costruirsi un futuro su una terra promessa come “libera”, incontrano il popolo Osage, che da tempo abita la prateria. Ci sarà un occhio contemporaneo su questo incontro-scontro: Julie O’Keefe, consulente culturale Osage per la serie, ha infatti garantito una prospettiva che dia spazio a entrambe le versioni.

Attraverso storie familiari parallele, quindi, sarà esplorata la tensione tra le speranze di opportunità dei coloni e le devastanti conseguenze dell’espansione verso ovest sulle comunità indigene.

Promette di offrire una visione caleidoscopica delle lotte e dei trionfi di coloro che hanno plasmato la frontiera americana.

Credits: Netflix Crosby Fitzgerald as Caroline Ingalls, Luke Bracey

Il trailer de La casa nella prateria

«È una storia d’amore che riguarda una famiglia. È una famiglia con cui si ha voglia di stare, che si vuole conoscere, con cui si vuole passare del tempo». Queste le parole di Rebecca Sonnenshine, showrunner e produttrice esecutiva della nuova La casa nella prateria. Già sceneggiatrice del film Una di famiglia - The Housemaid, in passato ha partecipato come co-producer a serie tv di peso come The Boys e The Vampire Diaries.

Sui social, quando pochi giorni fa c’è stato il rilascio del trailer, ha scritto: «Sono così entusiasta di condividere il trailer de La casa nella prateria, un lavoro fatto col cuore da parte di tutti noi. Dedicato alla mia mamma, che mi ha insegnato a sognare in grande».

Ecco il trailer:

Il cast: la grande occasione di Luke Bracey

Spetta ad Alice Halsey far rivivere il sorriso speciale di Laura Ingalls, ormai fissato nel tempo. La giovanissima attrice americana non è alla sua prima esperienza sul set. Ha 11 anni ma ha già partecipato alla soap Il tempo della nostra vita e alla serie Lezioni di chimica.

Dallo spirito libero ed energico, di Laura ricordiamo le corse tra i prati e il suo rimboccarsi le maniche per aiutare nei campi l’amato padre Charles. L’attrice della serie originale Melissa Gilbert, che all’epoca grazie a questo ruolo ottenne grande notorietà, oggi ha 62 anni.

Affascinante e rude, carismatico ed estroverso, agricoltore e cacciatore di pellicce, falegname e artista. Ecco il memorabile capofamiglia Charles Ingalls. Lo interpreta l’australiano Luke Bracey. 37 anni, lo abbiamo visto recentemente in Elvis di Baz Luhrmann, nel ruolo di Jerry Schilling, collaboratore e amico di Presley. Prima ancora era stato Johnny Utah nel remake del cult Point break, nel ruolo che fu di Keanu Reeves.

Ora, come Charles Ingalls, sarà un padre e marito ottimista, che vede sempre il bicchiere mezzo pieno, ma anche un uomo perennemente alla ricerca di pascoli più verdi.

Credits: Netflix Immagine della serie tv "La casa nella prateria"

Michael Landon, l’attore dallo sguardo pulito e sorridente che lo interpretava negli anni ’70, è mancato nel 1991 per un tumore al pancreas. La sua compagna di set Karen Grassle, oggi ottantaquattrenne, ha rivelato recentemente che il collega fu tutt’altro che amorevole nel dietro le quinte, con tratti misogini e autoritari.

Dalla serie tv Palm Royale, come ruolo ricorrente, a La casa nella prateria, Crosby Fitzgerald incarnerà Caroline Ingalls, follemente innamorata di suo marito Charles. Sarà una madre paziente e pragmatica dal cuore d’acciaio, il vero collante della famiglia. Ha rinunciato alla carriera di insegnante per dedicarsi ai suoi cari, pur non avendo mai abbandonato il desiderio di indipendenza.

E Mary, la sorella maggiore di Laura e suo esatto opposto? La ragazzina tranquilla e studiosa, bella e posata, è interpretata dalla quattordicenne Skywalker Hughes, già vista nella serie neo-western Joe Pickett.