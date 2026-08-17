Macchie solari: cosa fare quando il sole lascia il segno

L’abbronzatura è bella, ma a volte il sole presenta il conto. Al rientro dalle vacanze sulla pelle possono infatti comparire piccole zone più scure e irregolari: sono le macchie solari, uno degli effetti più comuni di un’esposizione prolungata (e selvaggia) ai raggi UV. Un problema che riguarda sempre più anche la skincare maschile, perché prendersi cura della pelle oggi significa anche imparare a prevenire eventuali danni. E con le macchie, insomma, non si scherza.

Macchie solari: come e perché compaiono

Prima di tutto perché non compaiono da un giorno all’altro. Al contrario. Spesso sono un processo naturale: esposta a stimoli esterni, come il sole appunto, la pelle aumenta la produzione di melanina, il pigmento che dà colore. Quando però i melanociti ne producono troppa, la melanina può concentrarsi in alcune zone creando macchie e discromie. Il principale responsabile delle macchie solari è il sole, soprattutto per l’azione dei raggi UVA, che penetrano nella pelle e stimolano la produzione di melanina. Quando questo pigmento si accumula in alcune zone più esposte, come viso, mani, spalle, parte alta della schiena e décolleté, possono comparire le macchie solari. Non tutte hanno la stessa origine: alcune possono apparire anche su una pelle giovane, mentre quelle legate al fotoinvecchiamento diventano più evidenti con il passare del tempo, in particolare dopo i trent’anni e ancora di più dopo i cinquanta. Messaggio per la genZ: siete ancora in tempo per evitare i danni. Ecco cosa ti consigliamo di fare.

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Partire dalla prevenzione

La prevenzione è il gesto più importante. Il prodotto chiave? Ovviamente la protezione solare che va applicata ogni giorno, soprattutto nelle stagioni in cui la pelle è ancora esposta alla luce (settembre, ottobre, aprile e maggio, per esempio). Ma cosa fare quando le macchie sono già presenti? La skincare può dare una mano, se puntiamo sugli ingredienti giusti. Per esempio, la vitamina C, uno degli attivi più conosciuti per la sua capacità di combattere discromie e stress ossidativo, mentre la niacinamide aiuta a rendere più omogeneo il tono della pelle e a rafforzare la barriera naturale. La centella asiatica, invece, ha proprietà lenitive, molto utili in questo periodo.

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Negli ultimi anni la ricerca ha iniziato a considerare anche altre fonti di luce a cui siamo esposti quotidianamente. La luce blu emessa dagli schermi e alcune sorgenti LED potrebbero contribuire ad aumentare lo stress ossidativo della pelle, favorendo l’invecchiamento cutaneo e la comparsa di discromie. Il dopo estate diventa quindi il momento ideale per rivedere le proprie abitudini. Una pelle più uniforme e senza macchie solari non si ottiene con interventi improvvisi, ma con una strategia fatta di protezione, continuità e prodotti scelti con attenzione.