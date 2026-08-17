Le 10 SUV che consumano meno: la classifica aggiornata

Le SUV non sono certo le auto ideali per chi cerca consumi bassi: l’altezza da terra maggiorata e le forme più massicce rispetto alle vetture tradizionali penalizzano l’aerodinamica. Eppure, per chi vuole spazio, versatilità e una posizione di guida alta per dominare il traffico restano la soluzione più pratica.

In questa classifica abbiamo raccolto le dieci SUV oggi in vendita in Italia che consumano meno, scegliendone rigorosamente una per marchio. Una selezione che volutamente non include modelli ibridi plug-in, in quanto non tutti hanno la possibilità di ricaricare la batteria. Una fotografia realistica di ciò che il mercato offre a chi vuole un mezzo versatile e poco assetato.

La lista comprende soprattutto modelli giapponesi e veicoli appartenenti al segmento delle SUV compatte, anche se non mancano proposte di altre nazioni e di altre categorie. Accanto a ogni modello troverete il consumo dichiarato dal costruttore: per capire che, con la scelta giusta, anche una Sport Utility può essere sorprendentemente parsimoniosa.



1° Renault Symbioz Full Hybrid - 4,3 l/100 km

Renault Symbioz



La Renault Symbioz Full Hybrid, variante ibrida full della SUV compatta francese “gemella” della Mitsubishi Grandis, è una vettura che sa essere agile e comoda al tempo stesso. Spinta da un brillante 1.8 ibrido benzina da 158 CV, è in vendita a prezzi che partono da 32.750 euro. Gli allestimenti sono quattro (Evolution, Techno, Esprit Alpine e Iconic) e tutti hanno il climatizzatore automatico, il divano scorrevole e il mantenimento di corsia. Per quanto riguarda gli optional consigliamo l’antifurto (250 euro) e la vernice speciale (1.050 euro).



1° Mitsubishi ASX HEV Black Edition - 4,3 l/100 km



La Mitsubishi ASX HEV Black Edition è la versione full hybrid più accessibile della SUV compatta giapponese “gemella” della Renault Captur. Curata e con un sistema di infotainment reattivo, è maneggevole e morbida sulle buche ed è dotata di un pratico divano scorrevole. Spinta dallo stesso motore 1.8 ibrido benzina da 158 CV della Renault Symbioz precedentemente analizzata, costa 29.900 euro e ha il climatizzatore automatico, il mantenimento di corsia e i sedili anteriori riscaldabili. L’unico optional che ci sentiamo di suggerire è la vernice metallizzata (da 950 euro).



3° Toyota Yaris Cross (“base” e Icon) - 4,4 l/100 km

Toyota Yaris Cross



La “base” e la Icon sono i due allestimenti più accessibili della Toyota Yaris Cross nonché quelli che offrono i consumi più bassi sulla piccola SUV ibrida giapponese sviluppata sullo stesso pianale della Yaris. In vendita a prezzi che partono da 29.600 euro, ospita sotto il cofano un motore 1.5 tre cilindri ibrido benzina da 131 CV reattivo, anche se in accelerazione tende a salire di giri in modo marcato. Ben fatta e abbastanza spaziosa per i passeggeri è agile nel traffico e tra le curve.



3° Nissan Qashqai e-Power - 4,4 l/100 km

Nissan Qashqai



La Nissan Qashqai e-Power è la variante full hybrid della terza generazione della SUV compatta giapponese. Caratterizzata da linee aggressive e da un abitacolo curato, è spaziosa, curata, maneggevole e silenziosa. I prezzi partono da 38.200 euro e sotto il cofano c’è un vivace motore 1.5 turbo tre cilindri ibrido benzina da 205 CV. Condivide il pianale con la Renault Austral ed è offerta in quattro allestimenti: Acenta, N-Connecta, Tekna e Tekna+. Tutte hanno l’airbag centrale tra i sedili anteriori, il cruise control adattivo e il mantenimento di corsia. L’unico optional che consigliamo è la vernice metallizzata (900 euro).



3° Kia Niro HEV 129 CV - 4,4 l/100 km

Kia Niro



La Kia Niro HEV 129 CV è la versione full hybrid meno potente della seconda generazione della SUV compatta coreana. Originale fuori e tecnologica dentro, ha prezzi che partono da 33.250 euro e ospita sotto il cofano un motore 1.6 ibrido benzina da 129 CV. Tre gli allestimenti: Business, Style e Evolution. La “base” offre l’airbag centrale tra i sedili anteriori, il cruise control adattivo e i retrovisori ripiegabili elettricamente, la Style aggiunge il navigatore, il sedile del guidatore regolabile elettricamente e i vetri posteriori oscurati mentre la Evolution può anche vantare i fari a matrice di LED, il monitoraggio dell’angolo cieco e il portellone apribile elettricamente. Per quanto riguarda gli optional suggeriamo il ruotino (250 euro).



6° Citroën C3 Hybrid (Plus, Business e Collection) - 4,5 l/100 km

Citroën C3



Con la quarta generazione la Citroën C3 è cambiata: quella che una volta era una piccola è diventata una piccola SUV. La versione ibrida “leggera” Hybrid, spinta da un brioso motore 1.2 turbo tre cilindri mild hybrid benzina da 110 CV, costa poco: i prezzi partono da 21.750 euro. È contraddistinta da una buona tenuta di strada e da sedili morbidi (ma anche da un baule non troppo ampio) e per avere i consumi più bassi occorre puntare sugli allestimenti Plus, Business e Collection: tutte hanno il cruise control, il mantenimento di corsia e i sensori di parcheggio posteriori. Tra gli optional che ci sentiamo di consigliare il kit di riparazione gomme (20 euro) e la vernice metallizzata (800 euro).



6° BMW X1 sDrive20d - 4,5 l/100 km



La BMW X1 sDrive20d è la versione diesel della terza generazione della SUV compatta tedesca. Sviluppata sullo stesso pianale della X2, ha linee tese fuori e interni originali, con un doppio schermo (cruscotto digitale e touchscreen) e una console centrale sospesa collegata al bracciolo centrale. In vendita a prezzi che partono da 45.200 euro, tiene bene la strada ed è mossa da un vivace motore 2.0 turbodiesel da 150 CV. Quattro gli allestimenti: “base”, xLine, Msport e Msport Pro. Tutte hanno di serie il climatizzatore bizona, la funzione di differenziale autobloccante e i retrovisori ripiegabili elettricamente. Per quanto riguarda gli optional consigliamo l’head-up display (950 euro), il tetto in vetro (1.350 euro) e il volante riscaldabile (210 euro).



6° Dacia Bigster Hybrid 155 CV - 4,5 l/100 km



La Dacia Bigster Hybrid 155 CV è la versione ibrida full della SUV media rumena. Spaziosissima per passeggeri e bagagli è più comoda che divertente (la maneggevolezza non è il suo punto di forza) e pur essendo solo a trazione anteriore se la cava bene anche sugli sterrati poco impegnativi grazie alla buona distanza da terra. In vendita a prezzi che partono da 29.700 euro, ha uno scattante motore 1.8 ibrido benzina da 156 CV ed è offerta in tre allestimenti: Expression, Journey e Extreme. La “base” offre i cerchi in lega, il mantenimento di corsia e i sensori di parcheggio posteriori con retrocamera. La Journey aggiunge il cruise control adattivo, il navigatore e i vetri posteriori oscurati mentre la Extreme può anche vantare il tetto apribile. Tra gli optional suggeriti l’antifurto (321 euro, montaggio escluso), il gancio traino (737 euro, montaggio escluso) e il ruotino (150 euro).



6° Mini Countryman D (tranne Blackyard) - 4,5 l/100 km

Mini Countryman



La Mini Countryman D è la variante ibrida leggera a gasolio intermedia della SUV compatta britannica. In vendita a prezzi che partono da 38.406 euro, monta un vivace motore 2.0 turbodiesel mild hybrid da 163 CV. Fuori convince per le linee originali, dentro per l’abitacolo spazioso e lo schermo tondo, anche se le finiture non sono all’altezza del marchio. È caratterizzata da un ottima tenuta di strada e da un buon comfort (ma anche da uno sterzo un po’ troppo duro); i quattro allestimenti per chi vuole consumare meno sono tutti tranne il Blackyard, quindi Essential, Classic, Favoured e JCW. Tutte offrono di serie il climatizzatore bizona, il navigatore e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori con retrocamera. Per quanto riguarda gli optional consigliamo il caricatore wireless per smartphone (180 euro), la rete divisoria nel bagagliaio (190 euro) e i sedili anteriori regolabili elettricamente (1.310 euro).



6° Lexus LBX trazione anteriore - 4,5 l/100 km

Lexus LBX



La versione a due ruote motrici della Lexus LBX ha prezzi che partono da 36.500 euro. La piccola SUV full hybrid giapponese, contraddistinta da un design ricco di curve e da finiture curate, è agile e ha un abitacolo ben insonorizzato: fluido e brioso il motore 1.5 tre cilindri ibrido benzina da 136 CV. Sei gli allestimenti (Class, Elegant, Emotion, Relax, Cool e Vibrant Edition), tutti con airbag centrale tra i sedili anteriori, cruise control adattivo e portellone apribile elettricamente.