Pelle spenta dopo l’estate? La routine per recuperare luminosità

La fine delle vacanze non segna soltanto il ritorno alla routine quotidiana. Quando l’estate volge al termine, infatti, arriva anche il momento di cambiare alcune abitudini fondamentali, come la cura della pelle. Il motivo è semplice: dopo qualche giorno, iniziamo a vedere svanire l’abbronzatura, il viso appare più spento e la cute più secca – ed è semplicemente la conseguenza dell’esposizione al sole, al vento, al cloro e alla salsedine. Ecco cosa fare per trasformare la pelle spenta dopo l'estate.

Pelle spenta dopo l’estate: detersione ed esfoliazione, il binomio vincente

La buona notizia è che, con poche attenzioni, puoi aiutare la pelle a recuperare luminosità. Come sempre, è dalla detersione che bisogna partire. Perché durante l'estate è facile che si accumulino residui di crema solare, sudore e impurità e, se non vengono eliminati correttamente, possono rendere la pelle del viso opaca e spenta (o al contrario, lucida). La soluzione migliore è scegliere un detergente delicato che non aggredisca la pelle e che la prepari al meglio ai trattamenti successivi.

Credit ph: Spotlight/Launchmetrics

Un altro gesto importante è l'esfoliazione, da fare con cautela, come suggeriscono tutti gli esperti. Con il tempo le cellule morte si accumulano sulla superficie della pelle, rendendo il colorito meno uniforme e soltanto uno scrub (o un peeling) delicato può aiutare il naturale ricambio cellulare che, da solo, è in grado di migliorare la naturale luminosità dell’incarnato. Attenzione, però, a non scegliere prodotti aggressivi e a non esagerare con la frequenza: due volte a settimana è più che sufficiente, se si ha la pelle normale o grassa. Cute sensibile? Meglio ridurre a una volta ogni sette giorni.

Crema idratante sì, ma con gli ingredienti giusti

E poi c’è l’idratazione. Inutile dire che, dopo mesi di sole, la pelle ha soprattutto bisogno di acqua; pertanto, una crema idratante di facile assorbimento diventa un must in questo periodo dell’anno. Se poi si vuole dare una marcia in più alla routine, si possono scegliere prodotti con ingredienti come vitamina C o acido ialuronico, che aiutano a migliorare la luminosità e a mantenere la pelle morbida e uniforme.

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Pelle spenta dopo l’estate: come gestire la rasatura

Anche chi si rade spesso dovrebbe prestare qualche attenzione in più; questo è il momento in cui la pelle appare più sensibile e il rischio di piccoli arrossamenti o irritazioni è dietro l’angolo. Il consiglio, quindi, è usare un dopobarba idratante e lenitivo che rende la rasatura più confortevole.

Le buone abitudini

Infine, ci sono alcuni consigli più generali sullo stile di vita: riprendere un ritmo regolare, curare l'alimentazione e concedersi qualche minuto ogni giorno per la skincare non richiede grandi sacrifici, ma può fare una differenza notevole. Cerca quindi di organizzare la giornata in modo da studiare meglio cosa portare a tavola ed evitare al massimo lo stress. C'è poi un'abitudine che vale la pena conservare anche dopo le vacanze: la protezione solare che – ormai lo sai benissimo – non serve solo quando si è al mare. Proteggere il viso durante le attività all'aperto – anche in città - è, infatti, uno dei modi migliori per prevenire macchie, rughe precoci e perdita di elasticità.

Pelle spenta dopo l’estate: i prodotti consigliati

Una detersione che regala alla pelle una nuova energia

Neutrogena Hydro Boost crea una morbida mousse che elimina impurità, sebo e residui di make-up, mentre l’Acido Ialuronico aiuta a preservare l’idratazione e il comfort della pelle. Una formula leggera e rinfrescante che lascia il viso pulito, elastico, morbido e luminoso, pronto ad affrontare la giornata.

L'esfoliante delicato perfetto per il rientro

The Ordinary Mandelic Acid 10% + HA è l’esfoliante delicato che aiuta a rinnovare l’aspetto della pelle senza stressarla. La formula con Acido Mandelico al 6% e Acido Lattico al 2% favorisce un incarnato più luminoso, uniforme e levigato, attenuando opacità, macchie, linee sottili e segni del sole.

Il prodotto che regala un pieno di idratazione dopo la rasatura

Biotherm Homme Aquapower Gel ha una formula fresca e leggera arricchita con Biotech Plankton e vitamine che idrata, nutre e aiuta a proteggere dalle aggressioni esterne. Dopo la rasatura dona sollievo immediato, lasciando il viso morbido, rinvigorito e piacevolmente fresco a lungo.

Il gesto quotidiano per una pelle luminosa

Fluido SPF 50 con tecnologia Helioplex SL, Neutrogena Ultra Sheer Invisibile Fluid Sunscreen difende dai raggi UVB, UVA lunghi, luce visibile e inquinamento, mentre Niacinamide, Trealosio e Vitamine C ed E aiutano a contrastare i segni del tempo. La texture ultra-leggera regola la lucidità fino a 12 ore.

La crema viso per una pelle morbida e rimpolpata

Clinique Moisture Surge 100H Auto-Replenishing Hydrator è il gel-crema ideale per una pelle idratata e fresca. La formula oil-free con Acido Ialuronico offre un boost immediato di idratazione e aiuta a mantenerla fino a 72 ore. Leggera e confortevole, è testata dermatologicamente e senza profumo.