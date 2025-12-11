Profumi “da neve” per lui: quando il freddo diventa una fragranza

È inverno, ed è in questo spazio sospeso, tra quiete e meraviglia, che nascono i profumi “da neve”: fragranze maschili capaci di evocare paesaggi innevati. Per “confondersi” con l’ambiente circostante, ecco alcune proposte ideali per l’inverno, pensate per avvolgerci completamente nel mood del momento. Queste fragranze condividono un elemento comune: la capacità di trasformare il freddo in pura eleganza. Ecco i migliori profumi che ti accompagneranno per questa stagione.

Credit ph: GettyImages

L’Eau d’Hiver di Frederic Malle

Fragranza muschiata, apre con note di iris, biancospino ed eliotropio che formano una nuvola calda, avvolgente e confortante, sospesa su un mare cristallino di bergamotto e hedione. Il risultato è un equilibrio perfetto tra trasparenza e calore, tra leggerezza e intimità e un invito a ritagliarsi un momento di quiete anche nel cuore dell’inverno.





Silver Mountain Water di Creed

Cattura la freschezza delle montagne innevate in ogni vaporizzazione. Le delicate note agrumate del mandarino si fondono con il tè verde e sottili accenti acquatici, creando un’apertura luminosa e vibrante. L’intensità delle note legnose e muschiate ne completa l’architettura olfattiva, conferendo alla fragranza un carattere romantico, deciso e dinamico allo stesso tempo.





White Crush Eau de Parfum di Obvious

Fragranza che incarna la purezza assoluta, come neve fresca che avvolge silenziosa la vetta del monte più iconico del Giappone. Al centro della composizione troviamo un raffinato accordo di muschio bianco, impreziosito dal pregiato concreto di iris naturale firmato LMR, che regala un effetto cristallino e luminoso, capace di evocare innocenza e leggerezza.





The Library Of Fragrance Snow Cologne Spray

Ricordi l’odore della neve appena caduta? O quello di una palla di neve fresca che scricchiola tra le dita? È proprio quell’istante fragile e silenzioso che ha cercato di catturare Neve, una fragranza che ti regalerà un’esperienza olfattiva nuova: un viaggio sensoriale tra freschezza glaciale e delicatezza vellutata, capace di evocare l’inverno anche nelle giornate più calde.





Soleil Neige Private Blend Eau De Parfum di Tom Ford

Cattura l’incanto del sole che si riflette sulla neve fresca, cristallino e luminoso. Le note di testa di bergamotto e semi di carota illuminano l’apertura con freschezza frizzante, mentre il cuore floreale, composto da gelsomino grandiflorum, fiore d’arancio e rosa turca, crea una scia delicata. Il fondo di cisto labdano, muschio, benzoino e vaniglia dona calore e persistenza.





Ciel d’Hiver di Moncler

Muschiato e legnoso, Ciel d’Hiver trasmette l’essenza dei cieli limpidi visti dalla vetta. Guidata dal neroli in tutta la sua maestosità, la fragranza si completa con muschio di Ambroxan e accenni di legno di sandalo. Il profumo è racchiuso in un’elegante bottiglia ispirata agli antichi apothecary, mentre il packaging richiama l’influenza boschiva della collezione.