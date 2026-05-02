Addio Alex Zanardi: perché la sua storia ha cambiato per sempre lo sport

Muore Alex Zanardi e con lui si chiude una delle storie più radicali dello sport contemporaneo. Aveva 59 anni. Non tanto per quello che ha vinto, ma per il modo in cui ha ridefinito cosa significa competere, resistere, ricominciare. Negli ultimi anni era lontano dalla scena pubblica, dopo l’incidente del 2020 che aveva riportato la sua vita in una dimensione più privata. Ma il suo percorso, a quel punto, aveva già cambiato tutto.

Dalla Formula 1 all’America: quando la velocità diventa linguaggio

Per capirlo bisogna tornare agli anni Novanta, quando entra nel mondo della Formula 1 con un talento evidente e una personalità difficile da comprimere dentro i codici del motorsport europeo. È veloce, ma soprattutto è istintivo, spettacolare, imprevedibile. Non ancora perfetto, ma già riconoscibile. La vera affermazione arriva negli Stati Uniti, nel campionato CART, dove trova un ambiente più aperto alla sua idea di guida. Tra il 1997 e il 1998 vince due titoli consecutivi e diventa uno dei piloti più iconici della sua generazione. I suoi sorpassi – aggressivi ma sempre sotto controllo – non sono solo gesti tecnici, ma momenti narrativi. In un’epoca senza social, Zanardi costruisce già un’identità forte, quasi contemporanea, fatta di carattere, rischio e spettacolo.





Il 2001 e la seconda vita: il corpo come progetto

L’incidente del 2001 al Lausitzring segna una frattura netta. Non è solo un passaggio sportivo, è una trasformazione radicale. La sua carriera cambia forma, e con essa cambia il modo di pensare il corpo e la performance. Zanardi non cerca di tornare a ciò che era. Riparte da una condizione nuova, con un approccio che negli anni sintetizzerà in una frase diventata simbolica: “Quando hai dato tutto, tieni duro ancora cinque secondi.” Non è una dichiarazione motivazionale, ma una regola operativa. La scelta della handbike non è un ripiego, ma una progettazione. Cambiano i gesti, cambiano gli strumenti, cambia la relazione con lo sforzo. Il corpo diventa qualcosa da costruire e adattare, non semplicemente da recuperare. Ai Giochi Paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016 conquista quattro ori e due argenti, entrando tra gli atleti italiani più vincenti di sempre nel paralimpismo. Ma il punto non è il medagliere: è il metodo – disciplina, controllo, trasformare ogni limite in una leva tecnica.

L’eredità: oltre lo sport, una nuova idea di possibilità

Nel corso degli anni Zanardi continua a spingersi oltre ogni schema: maratone, Ironman, competizioni automobilistiche con vetture adattate. Non si limita a partecipare, ma ridefinisce ogni volta il campo in cui si muove. Negli anni torna anche a guidare, collaborando con BMW per sviluppare vetture adattate e riportare in pista – in una forma nuova – la sua idea di velocità. Il suo non è mai stato un ritorno, ma una continua reinvenzione. Dopo l’incidente del 2020, la sua presenza pubblica si riduce progressivamente, fino a lasciare spazio a un silenzio che accompagna gli ultimi anni della sua vita. Eppure, anche in questa assenza, la sua figura resta centrale.





Perché Zanardi ha cambiato il modo in cui raccontiamo la performance. Ha spostato l’attenzione dal limite fisico alla capacità di continuare a esprimersi anche quando le condizioni cambiano. Ha reso evidente che il corpo non è un confine immobile, ma un sistema dinamico, capace di evolvere. Non ha mai costruito consapevolmente un mito attorno a sé. È diventato un riferimento per la coerenza del suo percorso, per la lucidità con cui ha affrontato ogni trasformazione, per un modo di stare nello sport e nella vita che rifiutava semplificazioni. Quello che resta oggi non è solo una carriera straordinaria, ma un cambio di prospettiva. Dopo Zanardi, la domanda non è più fin dove si può arrivare. È cosa si è disposti a diventare lungo il percorso.