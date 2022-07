Profumi marini: le fragranze che ricreano il mare sulla pelle

Raccontano le profondità marine, il blu intenso del Mediterraneo, le distese di sabbia e la salsedine che si deposita sulla pelle dopo un bagno. I profumi marini sono un grande classico dell’estate che annualmente si confermano evergreen da avere e indossare in città, in attesa delle vacanze, ma anche quando si è già partiti.

Profumi marini, le note che compongono il mare

Must have di stagione, i profumi marini non sono una famiglia olfattiva “ufficiale” eppure sono ormai un grande classico che piace sempre. La loro stagione ideale è, anche a dirlo, l’estate quando danno veramente il meglio di loro stessi sulla pelle.

Le note principali che li compongono sono quelle ozoniche, alla base molecole che ricreano l’odore del mare grazie ai loro effetti iodati e acquatici. Nate negli anni Novanta, il primo nel suo genere è stato Acqua di Giò di Giorgio Armani che racconta ancora oggi le atmosfere e il mare di Pantelleria, queste fragranze riscuotono ancora oggi grande successo soprattutto per il loro impatto vacanziero sulla mente.

Ma come ricreare il mare nella boccetta? Con i giusti sentori. Che sono, oltre a quelli iodati, anche l’accordo di sabbia, solitamente molto più caldo e avvolgente rispetto ai precedenti, ricrea l’aroma naturale della sabbia e la sensazione di averla sotto ai piedi grazie alle sue molecole vanigliate.

Questione di -giuste- atmosfere

Ma non ricreano solo il mare, ma tutta l'atmosfera vacanziera. Nelle piramidi olfatti sono infatti presenti anche note floreali e fruttate che alimentano queste suggestioni. Tra i più richiesti e presenti il tiaré, che dona un che di esoticità alla fragranza, ma anche il gelsomino senza contare poi le note fruttate di cocco, ananas e mango che aiutano a immergersi meglio.