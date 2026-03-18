Profumi uomo primavera 2026: freschi ma con carattere

Un gioco di contrasti raffinati: così possiamo definire i nuovi profumi uomo primavera 2026. La freschezza agrumata e la luminosità solare si intrecciano a cuori fioriti, morbidi e avvolgenti, mentre le sfumature speziate e legnose aggiungono profondità e calore. Infine, accenti ambrati e note persistenti completano le composizioni, trasformando ogni scia in una firma olfattiva unica, capace di lasciare un ricordo duraturo. È un panorama olfattivo che celebra l’uomo sicuro di sé ma attento ai dettagli, audace ma elegante, capace di scegliere fragranze che riflettano la propria identità e accompagnino ogni momento della giornata. Così, come ogni anno, la primavera diventa un’occasione per riscoprire la gioia dei profumi, l’emozione di un gesto quotidiano e il piacere di lasciarsi avvolgere da composizioni ricche, equilibrate e sorprendentemente versatili. Ecco le migliori che abbiamo selezionato per te.

Born in Roma Purple Melancholia Uomo

Irrompe con un’esplosione di cardamomo fresco e speziato, amplificato da una lavanda aromatica intensa. Il cuore ambrato e legnoso sprigiona calore e sensualità, mentre un accordo cremoso di cocco introduce una modernità inattesa e vellutata. Il flacone omaggia l’iconico design piramidale Rockstud, simbolo di Roma, reinterpretato in un contrasto di pelle nera e viola profondo. Le borchie lo rendono un oggetto di culto, elegante ma audace, capace di fondere tradizione e ribellione.





Acqua di Parma Colonia Il Profumo Millesimato

Acqua di Parma celebra i suoi 110 anni con Colonia Il Profumo Millesimato, edizione limitata che reinterpreta l’iconica fragranza esaltandone le luminose note agrumate, simbolo dell’arte di vivere italiana. Il cuore è un prezioso ylang-ylang raccolto nel 2024 a Nosy Be, in Madagascar, dove clima tropicale, piogge abbondanti e temperature miti permettono ai fiori di esprimere sfaccettature fruttate e leggermente speziate, rivelando una straordinaria ricchezza olfattiva e un’intensità radiosa.





Profumi uomo primavera 2026: Brunello Cucinelli Segreto

L’inconfondibile profumo agrumato e fiorito del bergamotto di Calabria si intreccia con la rotondità vellutata del mandarino giallo di Sicilia, dolce e succoso, per un’apertura solare e vibrante. Nel cuore sboccia la zagara, luminosa e pura, nata dall’incontro tra neroli fresco e assoluta di fiore d’arancio, più morbida e fruttata. Il petitgrain del Paraguay dona una sfumatura verde e leggermente legnosa, mentre nel fondo sandalo e benzoino del Siam avvolgono con calore ambrato e cremoso.





Gucci The Alchemist’s Garden Ylang Ambrato Eau de Parfum

Fonde la cremosità dell’essenza di cuore di ylang-ylang con le sfumature gourmand dell’assoluta di fava tonka. Una lenta macerazione unisce gli ingredienti in un estratto ambrato, caldo e avvolgente. L’accordo di tabacco dona eleganza speziata, mentre l’assoluta di cisto richiama l’ambra grigia con note dolci e legnose. Il profumiere Jean-Christophe Hérault firma una creazione intensa, custodita in un flacone nero decorato da un camaleonte, simbolo di trasformazione.





Roberto Cavalli Uomo Verde Assoluto Eau de Parfum

Dopo il debutto dell’iconico Roberto Cavalli Uomo, Uomo Verde Assoluto inaugura un nuovo capitolo della collezione, incarnando raffinatezza italiana e carisma audace. Firmata dal naso Antoine Maisondieu per Givaudan, è una ricca eau de parfum che unisce un intenso accordo speziato al carattere profondo del patchouli e alla luminosità dell’ambra. Ne nasce una composizione legnosa e vibrante che esprime una mascolinità moderna, sicura e autentica.





Profumi uomo primavera 2026: Elie Saab L’Homme

L’Homme interpreta la mascolinità con un perfetto equilibrio tra freschezza e profondità. Le note aromatiche, vivaci e luminose, si fondono con un cuore morbido e un fondo sensuale, dando vita a una scia raffinata e avvolgente. È la fragranza ideale per l’uomo contemporaneo: sicuro, autentico e attento ai dettagli. Il flacone, dal design essenziale e moderno, esprime un’eleganza discreta, trasformandosi in un dono capace di lasciare un ricordo duraturo.





Profumi uomo primavera 2026: Amouage Remain

Remain nasce da un singolo istante, il punto: origine essenziale da cui tutto prende forma. Da questa visione prende vita una fragranza che esplora la singolarità. L’apertura è intensa, tra bacca di pimento e mandarino luminoso, seguita dall’incenso che introduce profondità. Nel cuore, gelsomino, ylang ylang, giglio e vaniglia ampliano la percezione, mentre nel fondo ambra grigia, legno di guaiaco, patchouli e castoreo evocano una sensualità primordiale.





Profumi uomo primavera 2026: Coach Pure Platinum

Coach Pure Platinum celebra la libertà di espressione, cuore dell’universo del brand. Firmata dal naso Tanguy Guesnet, la fragranza reinterpreta i codici classici della profumeria maschile in una composizione ambrata e aromatica, intensa e contemporanea. Si apre con note luminose di lavanda, mandarino e mela; nel cuore, rum, fiore d’arancio e muschio creano calore e dinamismo. Sul fondo, ambrox, labdano e legno di cedro donano profondità e una scia seducente e persistente.





ānti Paura dell’Acqua

ānti trasforma ogni flacone in un viaggio, ispirandosi al primo profumo dell’antico Egitto con mirra e incenso, simbolo del “sudore degli dèi”. Paura dell’Acqua, tappa nel Rinascimento italiano, evoca profumi come surrogato del bagno: gelsomino, tuberosa e rosa persistono sulla pelle. Creata da Sidonie Lancesseur, si apre con petit grain di mandarino e zenzero, mentre il cuore fiorito e il fondo di fava tonka, cisto e ambra legnosa completano un’esperienza sensoriale opulenta e teatrale.





Jawhara Amberwood Nomad

Fragranza fougère ambrata dal carattere intenso e vibrante, unisce il calore speziato del cardamomo alla profondità della mirra, mentre il cuore rivela un accordo legnoso di cedro e labdano che conferisce struttura e personalità. Il fondo, ricco di note ambrate e accenti di fava tonka, avvolge i sensi in un abbraccio caldo e avvolgente, creando una scia persistente e sofisticata, perfetta per chi desidera una composizione intensa, elegante e memorabile.





Clive Christian Strange Heavens Out Of The Blue

La nuova creazione si ispira a Oscar Wilde e al mondo simbolico de Il ritratto di Dorian Gray, evocando bellezza inquietante e fascino proibito. La collaborazione con Domingo Zapata trasforma il flacone in un pezzo da collezione, decorato con il suo iconico motivo panda. La fragranza si apre con caffè, anice e bacche rosa, evolve in un cuore di gelsomino, fiore d’arancio e Addictive Fusion, e si chiude su assoluta di cacao, vaniglia caramellata e Smoke Fusion, intensa e magnetica.