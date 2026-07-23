Vitamina C in estate: si può usare sotto il sole? La risposta che sfata un mito beauty

La vitamina C è uno di quegli ingredienti di cui si sente sempre più parlare quando il tema è luminosità e pelle uniforme. Eppure per qualche ragione il tema si carica di preoccupazione quando arriva l’estate. Il dubbio ricorrente è: vitamina C e sole sono davvero un’accoppiata vincente oppure un errore da evitare? La risposta, come spesso accade in dermatologia, non è assoluta e vediamo insieme perché.

Vitamina C: di cosa parliamo e cosa succede in estate

L’acido ascorbico, la forma più conosciuta della vitamina C, è un prezioso alleato della pelle perché aiuta a contrastare i radicali liberi causati dal sole, dall’inquinamento e dallo stress quotidiano. In pratica, funziona come una sorta di “scudo” che però non sostituisce la protezione efficace di un solare. Cade, così, il motivo per cui non dovrebbe essere usata in estate: la vitamina C è un alleato della fotoprotezione e usarla in questa stagione non può che essere la scelta più saggia da fare.

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Il ruolo della vitamina C in estate (e come usarla)

Durante l’estate, quindi, usare la vitamina C diventa ancora più importante. L’esposizione al sole, infatti, fa aumentare la produzione di radicali liberi nella pelle ed accelera i processi di invecchiamento cutaneo. Risultato? Si possono formare più facilmente macchie e discromie. E qui interviene la vitamina C che può aiutare a ridurre il danno ossidativo e a migliorare la luminosità dell’incarnato. Non a caso, alcuni studi suggeriscono anche una sinergia con i solari nel riuscire, insieme, a potenziare la difesa complessiva della pelle contro le radiazioni ultraviolette. Ma come usare al meglio la vitamina C in estate? Va inserita al mattino, prima del filtro solare, come un supporto invisibile che rafforza la barriera cutanea. La sera, invece, può continuare a svolgere il suo ruolo di riparazione ossidativa, soprattutto dopo giornate intense all’aperto.

Ma perché allora c’è ancora tutta questa resistenza?

Nonostante ciò e nonostante le evidenze scientifiche, c’è chi ancora insiste a non volere usare la vitamina C in estate. L’obiezione è che renda la pelle fotosensibile o che sia meglio sospenderla sotto il sole. In realtà, la maggior parte delle formulazioni moderne è studiata per essere stabile e sicura anche nei mesi caldi. È vero però che l’acido ascorbico puro è una molecola delicata, sensibile alla luce e all’ossigeno, e può ossidarsi facilmente se non formulato correttamente. Per questo motivo, i cosmetologi lavorano spesso su derivati più stabili o su sistemi di packaging airless che ne preservano l’efficacia. Tradotto: scegli formule che possano garantirti una maggiore sicurezza, e il gioco è fatto. Ecco qualche proposta che potrebbe svoltare la tua routine skincare estiva.

I prodotti consigliati

Il siero per la pelle sensibile

Serum 10 di Skinceuticals è un siero antiossidante da giorno con 10% di acido L-ascorbico e 0,5% di acido ferulico. Aiuta a contrastare lo stress ossidativo causato dai radicali liberi e a proteggere la pelle dalle aggressioni ambientali, migliorando visibilmente rughe e linee sottili. Mantiene la pelle più tonica, luminosa e resistente ai segni dell’invecchiamento precoce.

Il miglior siero uniformante per il viso

MULTI CORREXION® Revive + Glow Siero Viso Illuminante di Roc è un prodotto che dona luminosità all’incarnato e tonifica la pelle in un solo gesto. Concentrato in Vitamina C RoC, è arricchito con prugna di Kakadu, cinquanta volte più ricca di vitamina C rispetto all’arancia, e con peptidi per un’azione illuminante potenziata.

Un concentrato anti-rughe, antiossidante e illuminante

La Roche-Posay Pure Vitamin C12 Siero stimola il rinnovamento cellulare, contribuendo a rendere la pelle più levigata. Clinicamente testato per correggere rughe e linee sottili, agisce contro i segni causati da inquinamento e raggi UV, contribuendo a contrastare i segni dell’invecchiamento cutaneo e a migliorare complessivamente la grana della pelle.

Il prodotto dalla texture fine, leggera e naturalmente colorata

Crema Vitamina C & Astaxantina di Aroma Zone accompagna la pelle quotidianamente per preservarne luminosità, tonicità e resistenza alle aggressioni ambientali. Si inserisce in una logica di protezione continua, ideale per rallentare la comparsa dei primi segni dell’età e mantenere una pelle più luminosa e uniforme. La sua texture idrata senza appesantire.

Il siero con vitamina C pura che migliora la luminosità

Siero viso con il 20% di vitamina C pura, The Real C di Coconut Clinical è un concentrato di bellezza e benessere cutaneo. Grazie alla sua azione antiossidante, contrasta i radicali liberi e i segni dell’invecchiamento. La texture leggera e a rapido assorbimento illumina la pelle, uniforma l’incarnato, attenua macchie e rughe, migliorando tono e compattezza.