Hyrox vs HIIT: il duello dei workout ibridi che promettono corpo scolpito e mente d’acciaio

Negli spogliatoi delle palestre e nelle caption su Instagram, l'hashtag #HYROX è sempre più presente. Chi lo ha provato ne parla come di una sfida fisica e mentale, che richiede preparazione, resistenza e capacità di gestire la fatica. L'High Intensity Interval Training, meglio conosciuto come HIIT, è invece una metodologia di allenamento consolidata, utilizzata per migliorare la capacità cardiovascolare e l'efficienza fisica anche con sessioni relativamente brevi.

Due approcci diversi, accomunati da un obiettivo: migliorare la forma fisica e la performance. Ma non esiste un vincitore assoluto. La scelta dipende dal livello di partenza, dal tempo a disposizione e dai risultati che si vogliono ottenere.

HIIT: la formula collaudata

Partiamo dal classico. Il protocollo HIIT prevede l'alternanza tra intervalli di lavoro ad alta intensità e periodi di recupero, che possono essere completi o attivi. Può durare pochi minuti oppure svilupparsi in una sessione più articolata, in base agli esercizi, alla durata degli intervalli e al livello di preparazione. Si adatta a diverse discipline: corsa, ciclismo, vogatore, boxe e functional training.

Il suo punto di forza è la flessibilità. Un allenamento HIIT può essere costruito per lavorare sulla capacità cardiovascolare, sulla velocità o sulla resistenza muscolare, con esercizi a corpo libero o attrezzature specifiche. Non richiede necessariamente una palestra attrezzata e può essere modulato in funzione del tempo disponibile.

Sul piano metabolico, l'HIIT può migliorare la capacità cardiorespiratoria e contribuire alla riduzione della massa grassa, soprattutto se inserito in un programma costante e accompagnato da un'alimentazione adeguata. L'intensità dello sforzo può inoltre determinare un aumento temporaneo del consumo energetico dopo la sessione, fenomeno noto come EPOC (Excess Post-exercise Oxygen Consumption). L'effetto afterburn, tuttavia, non va sopravvalutato: il consumo calorico aggiuntivo dopo l'allenamento esiste, ma varia in base al protocollo e alla persona e non significa che il metabolismo rimanga accelerato in modo significativo per 48 ore.

Hyrox: la nuova frontiera della resistenza

HYROX è un format internazionale di fitness competitivo nato in Germania, che combina corsa e allenamento funzionale in una gara standardizzata. La formula individuale prevede otto chilometri di corsa, suddivisi in otto tratti da un chilometro, alternati a otto stazioni di esercizi. L'ordine delle prove è prestabilito: SkiErg, sled push, sled pull, burpee broad jumps, vogatore, farmer's carry, sandbag lunges e wall balls.

A differenza di un circuito funzionale tradizionale, il format consente di confrontare i tempi e misurare i progressi nel tempo. Le competizioni prevedono diverse modalità, tra cui Open, Pro, Doubles e Relay, con caratteristiche e carichi differenti. Questo permette a persone con livelli di preparazione diversi di avvicinarsi alla disciplina, pur richiedendo una valutazione realistica delle proprie capacità.

La differenza? HYROX non è soltanto un allenamento, ma anche un evento sportivo. Ogni gara segue lo stesso schema, mentre la prestazione dipende dalla capacità di mantenere un ritmo sostenibile nella corsa, affrontare le stazioni funzionali e gestire la fatica accumulata.

La preparazione richiede quindi un lavoro combinato su resistenza aerobica, forza, tecnica e capacità di recuperare tra uno sforzo e l'altro. Non basta correre bene o sollevare carichi elevati: conta la capacità di affrontare l'intera sequenza senza perdere eccessivamente efficienza nelle fasi successive.

Chi brucia più calorie?

Non esiste una risposta valida per tutti. Il consumo energetico dipende dalla durata dell'allenamento, dal peso corporeo, dall'intensità effettiva, dalla composizione degli esercizi e dal livello di preparazione. Una sessione HYROX può durare sensibilmente più di un breve allenamento HIIT e comportare quindi un dispendio energetico complessivo elevato. Tuttavia, confrontare le calorie consumate senza considerare la durata delle due attività può essere fuorviante. Anche le stime riportate da smartwatch e altri dispositivi sono approssimative e non sempre direttamente confrontabili. L'HIIT consente invece di concentrare il lavoro in intervalli relativamente brevi, alternando fasi intense e recupero. Questo non significa che faccia necessariamente bruciare più grassi in meno tempo: l'efficacia dipende dal protocollo, dall'intensità sostenibile e dal programma di allenamento nel suo complesso. Per perdere grasso corporeo, il fattore determinante è mantenere nel tempo un bilancio energetico adeguato. L'attività fisica contribuisce al dispendio calorico, mentre alimentazione, sonno, recupero e costanza influenzano i risultati. Se l'obiettivo è migliorare la composizione corporea preservando la massa muscolare, è utile affiancare al lavoro cardiovascolare anche un programma di allenamento contro resistenza e un apporto proteico adeguato alle proprie esigenze.

Perché scegliere l'uno o l'altro

HIIT è indicato per chi cerca flessibilità e vuole migliorare la capacità cardiovascolare senza dedicare necessariamente molto tempo a ogni sessione. Può essere adattato al livello individuale, eseguito con diverse attrezzature e integrato in un programma che comprenda anche esercizi di forza. La possibilità di modulare intensità e durata lo rende versatile, ma non significa che sia sempre facile o adatto a tutti.

HYROX è interessante per chi ama gli obiettivi misurabili, la competizione e la dimensione di community. La combinazione di corsa e stazioni funzionali richiede una preparazione più articolata e una buona capacità di gestire sforzi prolungati. È adatto a chi vuole lavorare contemporaneamente su resistenza e forza funzionale, a condizione di costruire progressivamente il carico di allenamento.

Per chi è alle prime armi, la priorità è sviluppare una base aerobica, imparare la tecnica degli esercizi e aumentare gradualmente l'intensità. Partire subito con sessioni molto impegnative o tentare di replicare una gara completa senza preparazione può aumentare il rischio di infortuni e compromettere il recupero.

Il punto di incontro

Sempre più programmi di functional training combinano elementi dell'HIIT con esercizi tipici della preparazione HYROX, alternando corsa, vogatore, lavoro con i pesi e circuiti funzionali. Queste sessioni ibride possono durare 30, 45 o 60 minuti, ma non esiste una durata standard: il programma va costruito in base all'obiettivo e al livello di allenamento.

Chi prepara una gara HYROX dovrà dare spazio anche alla corsa, alla tecnica delle singole stazioni e alla capacità di mantenere un ritmo costante sotto fatica. Chi utilizza l'HIIT per migliorare la forma fisica generale potrà invece variare esercizi, intervalli e recuperi in base alle proprie necessità.

La scelta, quindi, non è tra due metodi in competizione, ma tra due strumenti con caratteristiche diverse. HYROX offre un obiettivo sportivo definito e una prova completa di resistenza e forza funzionale; l'HIIT permette di organizzare il lavoro ad alta intensità con maggiore libertà. In entrambi i casi, progressione, recupero e continuità restano fondamentali per ottenere risultati.