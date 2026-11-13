Guida Michelin Italia 2027, ecco tutti i ristoranti stellati (con due eccellenze in meno)

Offrono esplorazioni di gusto in cui ogni portata è una scoperta interiore e consistenze e contrasti sfidano le certezze del palato. Sono i 382 ristoranti stellati della Guida Michelin Italia 2027 svelata a Piacenza, nella porta d’ingresso della Food Valley. Di questi, 24 festeggiano la loro prima stella Michelin; tre invece raggiungono le due stelle. Perdiamo purtroppo due tre stelle Michelin.

«Ciò che ha particolarmente colpito i nostri ispettori quest’anno è il modo in cui il patrimonio culinario italiano continua a evolversi senza perdere le proprie radici», ha detto Gwendal Poullennec, direttore Internazionale della Guida Michelin. «In tutto il Paese, gli chef riscoprono le ricette regionali, valorizzano gli ingredienti locali e le tecniche tradizionali, portando al tempo stesso in tavola la propria visione contemporanea. Questo dialogo tra tradizione e modernità è uno dei grandi punti di forza della gastronomia italiana, e la selezione 2027 lo rivela in tutta la sua vitalità e diversità».

La 72ª edizione della Rossa conta 329 ristoranti a una stella Michelin, 12 in meno rispetto al 2026. Sono 40 i due stelle Michelin (due in più). Nell’Olimpo della gastronomia italiana, dove ogni piatto è un gioiello, sono 13 i ristoranti con tre stelle (due in meno). 276 invece i Bib Gourmand, che condividono tutti la stessa promessa: proporre una cucina di qualità, generosa e accessibile.

La regione con più novità è il Lazio, con 5 nuovi ristoranti, di cui 2 da due stelle Michelin. Se la Lombardia mantiene la sua leadership con 59 ristoranti come regione più stellata, la città capitale dell’eccellenza culinaria è invece Roma, che conferma il primato conquistato lo scorso anno, salendo a 28 stellati.

Un piatto del tre stelle Michelin La Rei Natura

Guida Michelin Italia 2027, ecco i 3 stelle

C’è stata una sorpresa somma al Teatro Municipale di Piacenza quando, nello stilare l’elenco dell’élite della Guida Michelin 2027, è mancato all’appello Uliassi di Senigallia (An), sceso di una stella. Dal palco, tra colleghi e amici con le giacche bianche, lo chef Bottura ha voluto comunque onorarlo: «A nome proprio di tutti, vorremmo fare un grande applauso a Mauro Uliassi, a Catia e a tutti del ristorante Uliassi».

L’altro assente tra i tre stelle 2027 è Quattro Passi della famiglia Mellino, a Nerano di Massa Lubrense (Na), chiuso qualche mese fa. Era l’unico tristellato del Sud Italia, al di sotto di Roma e Castel di Sangro.

Ecco i 13 ristoranti che valgono il viaggio e incarnano l’eccellenza culinaria.

Casa Perbellini 12 Apostoli a Verona

a Verona Villa Crespi a Orta San Giulio (NO)

a Orta San Giulio (NO) Piazza Duomo ad Alba (CN)

ad Alba (CN) Da Vittorio a Brusaporto (BG)

a Brusaporto (BG) Le Calandre a Rubano (PD)

a Rubano (PD) Dal Pescatore a Canneto Sull’Oglio (MN)

a Canneto Sull’Oglio (MN) Osteria Francescana a Modena

a Modena Enoteca Pinchiorri a Firenze

a Firenze La Pergola a Roma

a Roma Reale a Castel di Sangro (AQ)

a Castel di Sangro (AQ) Enrico Bartolini al MUDEC a Milano

a Milano Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico (BZ)

a Brunico (BZ) La Rei Natura a Serralunga d’Alba (CN)

Un piatto del ristorante tre stelle Dal Pescatore a Canneto Sull’Oglio (MN)

Tre nuovi ristoranti 2 Stelle Michelin

Sono 40 i ristoranti da due stelle della Guida Michelin Italia 2027, meritevoli di una deviazione durante il viaggio: tra questi, tre le new entry. Si tratta di Pascucci al Porticciolo di Fiumicino (RM) dello chef Gianfranco Pascucci, Orma Roma di Roma (RM) sotto la guida di chef Roy Caceres e Al Gatto Verde di Modena (MO) della chef Jessica Rosval.

Pascucci al Porticciolo è «un punto di riferimento per la cucina di pesce e l’accoglienza, dove lo chef dà vita a piatti di grande personalità, espressa attraverso gusto e precisione tecnica. Una cucina segnata dalla cura e dall’attenzione per l’ospite, dalla selezione di materie prime impeccabili e da una costante ricerca dell’equilibrio al palato», la motivazione degli ispettori.

È ricca di «sensazioni e memoria» la cucina che Jessica Rosval ha portato a Casa Maria Luigia, «guidata da un’etica rigorosa e da un profondo rispetto per il prodotto». «Le cotture al fuoco riscoprono un gesto ancestrale, lavorando l’ingrediente esaltandone i sapori, in un’esperienza scenica e coinvolgente».

Da Orma, invece, «Roy Caceres esprime una cucina di grande carattere, capace di unire due culture lontane, quella colombiana e quella italiana. Un percorso tra passato e presente dello chef, che coinvolge il palato e l’intelletto e accompagna l’ospite in un viaggio nel quale lasciarsi trasportare, tra identità, memoria e contemporaneità».

Qui l’elenco completo degli stellati Michelin.

Enrico Bartolini al MUDEC a Milano

Le 24 novità tra i ristoranti a una stella

Nella Guida Michelin Italia 2027 sono 24 i nuovi ristoranti con una stella Michelin. Tra questi, nove gli chef con età uguale o inferiore ai 35 anni (uno di questi under 30).

Ecco le 24 new entry: