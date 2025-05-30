RiminiWellness 2025: tra fitness e benessere olistico, ecco cosa fa tendenza

Dal 29 maggio al 1° giugno 2025, torna RiminiWellness, la grande celebrazione del vivere in forma, giunta alla sua 19ª edizione, e mai come quest’anno pronta a reinventarsi. La manifestazione internazionale organizzata da Italian Exhibition Group spalanca le porte a un nuovo concetto di benessere, più ampio, più audace, più integrato. Non solo fitness, ma esperienza totale: corpo, mente, alimentazione, emozioni e nuove sfide da affrontare per un percorso fisico e spirituale che quest’anno si riconosce nel claim potente e suggestivo: “Face Your Shades”. Un invito a guardarsi dentro, affrontare le proprie zone d’ombra, trasformarle in potenza. Ed è questa la prima novità di questa edizione che promette di raccontarci tutte le migliori tendenze di settore (che noi vi anticipiamo in questo articolo).





Indoor cycling al RiminiWellness 2025: l’evoluzione su due ruote

Iniziamo con un focus sull’indoor cycling, da sempre un cult di RiminiWellness. Quest’anno la tendenza dell’indoor è quella di offrire un’esperienza sensoriale diversa dal solito. Le sessioni sono, infatti, caratterizzate da musica energica e giochi di luce per stimolare la motivazione e aiutare a mantenere alta la performance fisica e mentale. Questo nuovo tipo di allenamento, quindi, non si concentra solo su resistenza e tono muscolare, ma anche sul benessere psicofisico, grazie a un mix calibrato di esercizio e ritmo. Altra novità di settore che sarà presentata a Rimini sono i programmi in virtual loop, per chi sogna di pedalare senza tregua tra schermi e battiti accelerati.

Cardio e forza: il fitness si trasforma

Moltissime novità anche per il cardio combinato che sarà sempre più caratterizzato da una varietà di allenamenti in grado di rivolgersi a diverse esigenze: sessioni ad alta intensità come HIIT e Functional Training, ma anche format che integrano ritmo e spiritualità, come le percussioni multisensoriali. Questi nuovi allenamenti multidimensionali migliorano non solo la forma fisica ma anche l’equilibrio emotivo, creando una sinergia unica tra corpo e mente. Inoltre, per chi preferisce allenamenti più lenti ma intensi, le nuove proposte puntato sulle discipline aeree che offrono un’alternativa elegante e dinamica, perfetta per migliorare forza, coordinazione e consapevolezza corporea.

Il richiamo dell’acqua e della consapevolezza

La nuova tendenza fitness pone l’acqua al centro dell’allenamento, combinando tecnica, ritmo e benessere in modo innovativo. Tra le novità spiccano discipline come FluidX Flow, che utilizza l’FX Cube — uno strumento regolabile e riempito d’acqua — per un workout completo che stimola il sistema cardiovascolare e i muscoli stabilizzatori. Immancabile anche Zumba®, che propone le sue energiche sessioni di Aqua Zumba® per bruciare calorie divertendosi, affiancate da programmi fitness tradizionali e da Zumba Gold, studiato per un pubblico che preferisce movimenti a bassa intensità ma funzionali. Questa tendenza dimostra come l’acqua possa rivoluzionare l’approccio al fitness, rendendo l’allenamento efficace e piacevole per tutte le età.

Benessere olistico: la nuova frontiera del wellness

Il nuovo trend olistico che sarà presentato a Rimini fonde tecnologia, benessere e consapevolezza corporea grazie a nuovi format come il TechnoReformer, che unisce gli esercizi del Pilates a musica elettronica pulsante e atmosfere immersive oppure il metodo Biotipi Oberhammer – creato dalla naturopata Simona Oberhammer- che svela come allenarsi secondo il proprio biotipo per raggiungere un benessere autentico e duraturo. Tra le novità che si inseriscono in questo filone anche il Rotaction, un metodo pensato per migliorare simmetria e armonia corporea e il Metodo Loney, una ginnastica posturale evolutiva. Questa nuova tendenza fitness vede l’allenamento come un percorso completo che mette al centro la persona, unendo tecnologia, scienza e ascolto del corpo per un benessere a 360 gradi.





Le nuove tendenze fitness che arrivano dall’Oriente

Dalle antiche radici della sapienza orientale nasce una tendenza fitness che mette al centro il movimento consapevole e il benessere integrato grazie a pratiche olistiche e rituali millenari (presenti nella sezione Oasi del Benessere), come, per esempio, Ubtàna, un trattamento ayurvedico Rasayana Chikitsa a base di erbe e farine naturali, famoso per le sue proprietà purificanti e anti-age. RiminiWellness decreta poi tra i trend orientali must try Diện Chẩn, la riflessologia facciale vietnamita che stimola l’autoguarigione e l’equilibrio energetico del corpo e Maderocare™, un massaggio non invasivo con strumenti in legno, ideale per combattere cellulite, ritenzione e tensioni muscolari.

Il battito del fitness al RiminiWellness 2025: Italian Showdown e HYROX

RiminiWellness è l’appuntamento che ti permette di scoprire tutte le tendenze e le novità di settore insieme ad alcuni eventi che sono davvero unici. Per esempio, Italian Showdown, la più celebre competizione italiana di CrossFit®, festeggia dieci anni di adrenalina pura con una sfida aperta a tutti. E poi c’è HYROX, la “fitness race” che ha conquistato il mondo e che, per la prima volta in Italia, si svolgerà su tre giorni. Otto chilometri di corsa interrotti da otto esercizi funzionali – dal Sled Push ai Wall Balls – per testare resistenza, potenza e forza mentale.