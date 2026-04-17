Milano Design Week 2026: Materiae di INTERNI è la mostra che trasforma la città in un laboratorio vivente

Milano, durante la Design Week, smette di essere solo una città e diventa un organismo in continua trasformazione. È in questo scenario che si inserisce Materiae, la nuova mostra-evento firmata INTERNI, che più di altre riesce a interpretare lo spirito del FuoriSalone: non un semplice appuntamento da visitare, ma un sistema diffuso da attraversare.

Non è una mostra nel senso tradizionale, ma una vera piattaforma aperta che mette in connessione luoghi, persone e idee. Qui la materia non è più solo un mezzo: è protagonista, linguaggio e visione.



Alessandro Scandurra con Holcim Italia

La materia come racconto collettivo

Curata come un grande racconto corale, Materiae parte da un’intuizione precisa: la materia non è mai neutra. È memoria, trasformazione, responsabilità. È ciò che rende visibile il pensiero progettuale e, allo stesso tempo, il punto di partenza per immaginare il futuro del design.

Le oltre quaranta installazioni disseminate in città costruiscono una vera geografia urbana, coinvolgendo alcuni degli spazi più iconici di Milano e trasformandoli in tappe di un percorso immersivo. Architettura, arte, tecnologia e ricerca dialogano senza gerarchie, mettendo insieme grandi nomi e nuove voci della scena internazionale.



Regeneration

Il cuore della mostra: la Statale di Milano

Il fulcro narrativo è l’Università degli Studi di Milano, che durante la settimana si trasforma in un laboratorio a cielo aperto. Qui la materia prende forma in modi inaspettati: luce, ceramica, legno, pietra e suono diventano strumenti di racconto, capaci di ridefinire la percezione dello spazio.

Dalla luce “quantistica” di Luce Massiccia alle forme simboliche di Regeneration, fino alle strutture vegetali di Innesti, il percorso alterna suggestioni visive e riflessioni più profonde sul rapporto tra naturale e artificiale.



Kaleido by Canva

All’interno dell’Aula Magna, invece, il discorso si sposta sul piano tecnologico: materiali innovativi e intelligenza artificiale entrano nel processo creativo, dimostrando come il progetto contemporaneo sia sempre più ibrido. Installazioni come Kaleido by Canva raccontano un design che nasce dalla connessione tra dati, immagini e intuizione umana.

Nei cortili, la materia diventa architettura, paesaggio e tempo: padiglioni in pietra che funzionano come meridiane, strutture leggere che evocano imbarcazioni e installazioni sonore che trasformano materiali tradizionali in esperienza sensoriale. Il risultato è uno spazio dinamico, che cambia con il movimento del pubblico e con la luce del giorno.



L’Armonia è qui

Tra natura, mito e dimensione quotidiana

All’Orto Botanico di Brera, la materia torna a dialogare con il ciclo naturale. Le installazioni non impongono una presenza, ma si inseriscono nel paesaggio con delicatezza, trasformando il giardino in uno spazio di contemplazione. Il progetto di Annabel Karim Kassar richiama il mito delle Esperidi attraverso una struttura leggera e attraversabile, mentre L’Armonia è qui reinterpreta l’irrigazione come gesto estetico e sostenibile.

Altrove, come da Eataly Milano Smeraldo, il racconto si sposta sulla dimensione domestica e relazionale. Il cibo diventa materia culturale e linguaggio condiviso: l’installazione costruita attorno alla frase “Amore, hai mangiato?” restituisce il valore dei gesti quotidiani e della memoria collettiva, trasformando uno spazio commerciale in un luogo di riconoscimento.



Alessandro Pandolfo per Secco Sistemi

Energia, città e trasformazione

La dimensione urbana emerge con forza in Light Our Fire di Studio Azzurro, che trasforma la facciata di un edificio in una superficie viva, attraversata da luce ed energia. Qui la materia è movimento, è fuoco, è evoluzione: un richiamo diretto alla responsabilità contemporanea nei confronti delle risorse e del pianeta.

È proprio in questo dialogo continuo tra tecnologia, ambiente e società che Materiae trova la sua forza. Più che una sequenza di installazioni, è una riflessione concreta su come il progetto contemporaneo stia cambiando, e su come la materia resti il punto di partenza per interpretare – e costruire – ciò che verrà.