The Bear 5, Jeremy Allen White spegne i fornelli: quando esce, la trama, Gary e… che ne sarà di Richie?

La cucina sta per chiudere: Jeremy Allen White ripone il camice da chef. The Bear 5 è il capitolo finale della fortunata serie tv FX che ha trasformato “Carmy”, con il suo fascino stropicciato, in uno degli attori più desiderati (indovinate chi sarà nel prossimo film di Aaron Sorkin). E cosa capiterà ora al suo ristorante e alla squadra di cuochi? Dopo due stagioni a caccia di una stella Michelin, l’epilogo sarà dorato?

Ecco tutto quello che sappiamo finora su The Bear 5: data di uscita, cast confermato, spunti di trama. E il legame inquietante con l’episodio a sorpresa Gary.

Quando esce The Bear 5 e dove vederla

La quinta e ultima stagione di The Bear, serie premiata con Emmy e Golden Globe, uscirà venerdì 26 giugno in esclusiva su Disney+ in Italia, con tutti gli 8 episodi disponibili al lancio.

Creata da Christopher Storer, The Bear ha debuttato nel 2022 diventando un fenomeno di popolarità grazie al passaparola. Storia di famiglia e di amicizia, di cucina e di salute mentale, conquista per quel suo piglio scompigliato tra commedia e tragedia. Sull’onda di una frenesia costante di pressioni e ritualità da chef, da rispettare con serrata sincronia.

Credits: FX Jeremy Allen White in “The Bear 4”

Dove eravamo rimasti

La quarta stagione si è conclusa lasciando i personaggi principali appesi alle sorti incerte del ristorante The Bear. Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), talentuoso cuoco che ha preso in mano la paninoteca del fratello suicida, puntando poi sull’alta cucina, ha capito che non bastano piatti di classe per garantire sufficienti guadagni.

Ha comunicato all’efficiente sodale Sydney (Ayo Edebiri) che cucinare non è più la sua passione: ha preferito uscire dalla proprietà del ristorante, lasciandola a lei e a sua sorella Natalie (Abby Elliott), oltre che allo zio Cicero (Oliver Platt) ovviamente, lo “zio” facoltoso che ha foraggiato l’attività ma che ha anche dato due mesi di tempo al team per risollevare l’impresa.

Il locale, quindi, è sempre più nelle mani di Sydney, che riceve una totale investitura e un sincero attestato di fiducia. Lei accetta, ma a condizione che una quota di partnership sia nelle mani di Richie (Ebon Moss-Bachrach).

Carmy, inoltre, ha confessato a Richie di essere andato in realtà al funerale di suo fratello Michael (Jon Bernthal), ma di non essere riuscito a restare per più di un secondo. Tra i due è un momento catartico.

Il cast confermato (Jeremy Allen White c’è)

Anche se Carmy vuole allontanarsi dai fornelli, nessun timore, Jeremy Allen White ci sarà nella quinta e ultima stagione di The Bear. «Yes, chef!». L’attore newyorchese sta vivendo un periodo di grande lavoro e alte collaborazioni: dopo essere stato il Boss nel film Springsteen – Liberami dal nulla e aver dato la voce a Rotta in The Mandalorian and Grogu, all’orizzonte c’è The Social Reckoning di Aaron Sorkin, il sequel di The Social Network.

Accanto a lui, per The Bear 5, confermati gli attori principali, da Ayo Edebiri a Abby Elliott fino a Ebon Moss-Bachrach.

Nel cast anche Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Matty Matheson, con Ricky Staffieri, Oliver Platt, Will Poulter e Jamie Lee Curtis in ruoli ricorrenti.

Credits: FX Ayo Edebiri e Liza Colon-Zayas in “The Bear 4”

La trama di The Bear 5

The Bear 5 riprende la mattina dopo che Sydney (Edebiri), Richie (Moss-Bachrach) e Natalie “Sugar” (Elliott) scoprono che Carmy (White) ha abbandonato il settore della ristorazione, lasciando il locale nelle loro mani.

Senza soldi, con la minaccia di una vendita e una tempesta a ostacolarli, i nuovi soci devono unirsi al resto della squadra per portare a termine un’ultima prova, nella speranza di ottenere finalmente una stella Michelin. Alla fine, scopriranno che a rendere “perfetto” un ristorante potrebbe non essere il cibo, ma le persone.

Cosa c’entra l’episodio flashback Gary?

A sorpresa, a inizio maggio è stato rilasciato su Disney+ Gary, un episodio flashback di The Bear, co-scritto e interpretato da Ebon Moss-Bachrach e Jon Bernthal. «Realizzarlo è stato un sogno che si avvera», ha affermato Ebon sui social.

Ambientato prima degli eventi della serie principale, l’episodio segue i loro personaggi, rispettivamente Richie e Mikey, il fratello suicida di Carmy, durante un viaggio di lavoro a Gary, in Indiana. E ha un finale scioccante.

In un’ora, esplora la complicata relazione tra i due amici, svelando nuovi aspetti dello stato mentale di Mikey e offrendo indicazioni cruciali su chi è Richie, quando il pubblico lo incontra per la prima volta in The Bear.

Credits: FX Jon Bernthal e Ebon Moss-Bachrach in “Gary”

In viaggio verso Gary, per una commissione per lo “zio” Jimmy, i due si lasciano andare alla loro natura maledetta. Tiffany (Gillian Jacobs), incinta, si raccomanda con Richie di tornare a casa per le 17:15, perché teme di entrare in travaglio. Ovviamente non rincaserà in tempo.

Mikey è particolarmente di cattivo umore. I due si ritroveranno prima in una partita di basket improvvisata, quindi in un ristorante, poi in un bar, tra coca e alcol, dove Mikey approccia Sherri (Marin Ireland). E finiranno anche per azzuffarsi.

La scena finale lascia un inquietante interrogativo: Richie è morto? Negli ultimi istanti di Gary, infatti, sembra di essere tornati alla fine della quarta stagione di The Bear. Richie è in auto, pensieroso. È ritornato con la mente a quel giorno insieme a Mikey. È in un incrocio quando all’improvviso… una vettura gli balena addosso! Sarà The Bear 5 a svelarci il suo destino.