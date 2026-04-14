Milano Design Week 2026, la mappa degli appuntamenti da non perdere

Aprile a Milano significa primavera, certo. Ma soprattutto significa una città che si accende, si espande e si reinventa quartiere dopo quartiere. Tutto è pronto per l’edizione 2026, in programma dal 20 al 26 aprile, che si prepara a trasformare la città nel vero epicentro mondiale del design contemporaneo. Un appuntamento imperdibile per addetti ai lavori, appassionati e curiosi, che animerà ogni angolo del capoluogo lombardo con un programma fitto di eventi, installazioni e mostre. E allora conviene arrivarci preparati: ecco cosa conta davvero vedere.

Salone del Mobile e Fuorisalone

L’evento si snoderà attorno ai suoi due pilastri portanti. Il Salone del Mobile, giunto alla sua 64ª edizione, occuperà i padiglioni di Fiera Milano a Rho dal 21 al 26 aprile. I numeri parlano chiaro. Oltre 1.900 espositori provenienti da 32 paesi (con una significativa presenza internazionale del 36,6%) si daranno appuntamento su una superficie netta di 169.000 metri quadrati completamente sold out, confermando il ruolo centrale della fiera nel panorama globale. Tra le novità di quest’anno, debutta “Salone Raritas” (padiglioni 9-11), un nuovo spazio espositivo dedicato al “collectible design” che accosterà pezzi iconici a creazioni inedite.

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Parallelamente, il Fuorisalone (dal 20 al 26 aprile) invaderà l’intera città con centinaia di eventi diffusi. E quest’anno si parla di record, con oltre 267 iniziative sostenute dal comune di Milano e più di 600 appuntamenti in programma. E questa è forse la parte più divertente e sicuramente democratica di una settimana in cui il capoluogo lombardo diventa una piattaforma espositiva a cielo aperto, capace di attrarre centinaia di migliaia di visitatori.

I distretti del Fuorisalone

Durante questa settimana, come sanno bene gli abitué, Milano si trasforma, organizzandosi in una rete vibrante di distretti del design, ognuno con una propria, inconfondibile identità. A partire dal Brera Design District, cuore pulsante e prestigioso della manifestazione, che celebra la sua diciassettesima edizione con il tema “Essere Progetto”. Con 217 showroom permanenti e oltre 190 espositori temporanei, Brera si conferma un vero e proprio laboratorio di idee d’eccellenza.

Spostandosi verso Tortona, epicentro storico del Fuorisalone, il quartiere si presenta con rinnovata energia, ospitando appuntamenti chiave come Superstudio e BASE. Per la sua ventiseiesima edizione, Superstudio occuperà 30mila metri quadrati distribuiti in tre diverse zone della città (Tortona, Barona e Bovisa) con 70 progetti, 91 brand e 88 designer provenienti da 19 nazioni, confermando la sua vocazione globale e multiculturale.

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Risalendo la città, l’Isola Design District si riconferma il centro dell’innovazione circolare e del design emergente, celebrando il suo decimo anniversario con il tema “TEN: The Evolving Now”. Il festival coinvolgerà oltre duecentocinquanta designer internazionali, con il ritorno alla rinnovata Fabbrica Sassetti come sede principale.

Nel frattempo, il Porta Venezia Design District, il distretto in più rapida crescita, quest’anno si espande fino a includere i quartieri di Città Studi e Nolo, guidato dal tema “Design is Act”, che mira a restituire al design la sua piena dimensione culturale e politica. Nel cuore medievale di Milano, la 5VIE Design Week esplora il tema “QoT – Qualia of Things”, spostando l’attenzione dagli oggetti come semplici dispositivi funzionali a presenze capaci di attivare sensazioni, memoria e immaginazione. A questi si aggiungono le incursioni in altri quartieri come Durini, Montenapoleone e Lambrate, per un totale di diciannove quartieri coinvolti che rafforzano la natura sempre più policentrica dell’evento.

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Gli appuntamenti del design da non perdere

Se il tempo è poco, questi sono gli indirizzi da segnare subito

Con un programma così fitto, orientarsi può essere difficile, ma per fortuna non mancano gli appuntamenti imperdibili. Tra questi spicca il ritorno di Alcova, la piattaforma curatoriale indipendente che, giunta alla sua undicesima edizione, ha scelto due location inedite e di grande fascino. I visitatori potranno esplorare l’ex Ospedale Militare di Baggio e, per la prima volta aperta al pubblico, Villa Pestarini, una storica residenza privata progettata da Franco Albini che rappresenta un autentico manifesto del razionalismo italiano.

All’Università Statale, prende invece vita “Materiae”, la grande mostra-evento organizzata dalla rivista Interni. Con oltre trenta installazioni diffuse in alcune delle location più suggestive della città (tra cui l’Orto Botanico di Brera, Eataly Milano Smeraldo e Portrait Milano) il progetto esplora il ruolo dei materiali non solo come elementi fisici, ma come veri e propri linguaggi culturali capaci di connettere innovazione tecnologica, responsabilità ambientale e immaginazione progettuale.

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Tra gli appuntamenti più attesi c’è anche “The Eames Houses”, un’installazione architettonica allestita presso il Museo della Triennale di Milano. Basata sulla celebre casa modernista del 1949 progettata dai designer americani Ray e Charles Eames, l’opera nasce dalla collaborazione tra l’Eames Office e il produttore spagnolo Kettal. Oltre a offrire un’immersione nella visione progettuale della coppia, la mostra presenta per la prima volta un sistema modulare acquistabile che permette di ricostruire la celebre abitazione, con due padiglioni in scala reale che ne raccontano l’intera storia progettuale.

Un’altra grande novità di questa edizione è il ritorno delle biennali al Salone del Mobile, che si terrà a Rho Fiera dal 21 al 26 aprile. EuroCucina, con il suo corollario FTK – Technology For the Kitchen, torna a occupare i padiglioni 2-4 con 106 brand provenienti da 17 paesi. Al suo fianco, il Salone Internazionale del Bagno animerà i padiglioni 6-10 con 163 brand da 14 paesi, offrendo una panoramica completa sulle ultime tendenze in fatto di benessere e innovazione materica.

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Infine, a conferma della vivacità creativa della città, debutta in Bovisa il nuovo Superstudio Village, che si aggiunge alle tradizionali sedi di Superstudio Più e Superstudio Maxi. Rigenerato da un’ex area industriale, lo spazio è pensato per accogliere la creatività emergente e ospita SuperPlayground, un programma curato da Laura Vella che porta in scena trentatré proposte di giovani designer, studi emergenti e collettivi creativi selezionati tramite open call internazionale.

Le iniziative della moda alla Milano Design Week 2026

Non solo design dell’arredo e dell’oggetto domestico, però. La Milano Design Week 2026 sarà anche un palcoscenico privilegiato per il dialogo tra design industriale e moda, con diverse iniziative che esplorano i confini tra questi due universi creativi.

Courtesy C.P. Company Alessi X C.P. Company

Tra queste spicca sicuramente la prima collaborazione tra due icone del made in Italy: Alessi e C.P. Company, presentata attraverso un’installazione intitolata “BLEND: The kinetic pulse of italian industrial mastery”, ospitata presso lo showroom C.P. Company di Milano a partire dal 21 aprile. Il progetto unisce l’oggetto domestico al capo d’abbigliamento dall’anima workwear, accomunati dal culto della fabbrica come spazio fondativo e dal rituale italiano del caffè, gesto creativo condiviso tra uno studio bolognese e una fabbrica di Omegna. La collezione include oggetti iconici Alessi in edizione limitata, come la caffettiera 9090 di Richard Sapper (999 pezzi numerati) rivestita in PVD nero, e un’overshirt in Nylon B di C.P. Company in tre tonalità esclusive, tra cui due ispirate alle tute da lavoro dell’Officina Alessi firmate Ettore Sottsass nel 1983.

Courtesy Louis Vuitton Riviera Chilienne Chair di Louis Vuitton

Il lusso si racconta con Louis Vuitton, che torna alla Milano Design Week 2026 con la sua collezione Objets Nomades. Ospitata nello storico Palazzo Serbelloni (Corso Venezia 16, ingresso libero dal 21 al 26 aprile, ore 10-20), la mostra celebra il centenario dell’Esposizione Internazionale delle arti decorative del 1925, a cui la Maison partecipò, attraverso la Hommage Collection Pierre Legrain. Figura di spicco dell’Art Déco, Legrain fu collaboratore artistico di Louis Vuitton negli anni Venti e creò il primo mobile della Maison, una toeletta in ebano laccato, qui rieditata in edizione speciale. Accanto alle opere provenienti dagli archivi di Legrain e Charlotte Perriand, la mostra presenta nuovi pezzi contemporanei firmati Estudio Campana, Raw Edges e Franck Genser, tra cui spicca la poltrona Cocoon Dichroic con pelliccia futuristica e il calcio balilla acquamarina dello studio brasiliano. Un dialogo raffinato tra patrimonio artigianale, spirito nomade e innovazione.

Courtesy K-Way x Salone del mobile K-Way x Salone del mobile

Anche K-Way sarà protagonista della settimana del design in qualità di official sponsor del Salone del Mobile. E lo sarà con diverse attivazioni. In collaborazione con Bianca Felicori, fondatrice di Forgotten Architecture, K-Way ha curato un itinerario urbano alla scoperta di cinque edifici simbolo di Milano (dalla Biblioteca Sormani alla Casa a Tre Cilindri) dove leggere strutture in nylon, simili ad aquiloni, dialogano con l’architettura. Il percorso è raccolto in un leaflet omaggio disponibile presso un’edicola speciale in Piazza Sant’Eustorgio, spazio personalizzato che per tutta la settimana ospiterà talk e distribuirà il materiale. Non manca un merchandising dedicato “A Matter of Salone”, che include una giacca antipioggia, t-shirt, bag e baseball cap, disponibile presso l’edicola, nei flagship store K-Way di Milano (Corso Garibaldi 30 e Via Ugo Foscolo 8) e online. Lo store di Corso Garibaldi, inoltre, si trasformerà con vetrine e allestimenti speciali, con un evento di inaugurazione previsto per il 21 aprile dalle ore 18 alle 21.

E poi c’è D.A.T.E., il brand di sneakers nato in Toscana, che trasformerà la propria vetrina milanese in uno spazio di ricerca visiva e materica con l’installazione “Super Giunto 0,0,0”, realizzata in collaborazione con CARA\DAVIDE e 70Materia. Al centro della scena, una coppia di side tables realizzati in una speciale variante del materiale Super Giunto sviluppata appositamente per D.A.T.E. nella tonalità forest green, firma cromatica del brand. A controbilanciare questa densità visiva, una struttura di pannelli bianchi stratificati costruisce un paesaggio architettonico leggero e modulare, dove pieni e vuoti, peso e sospensione si alternano in equilibrio.