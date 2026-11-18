Una grande X a segnare la facciata, una copertura dalle linee sinuose e 71.500 posti distribuiti intorno al campo. Il nuovo stadio di Milano ha un'immagine precisa e punta a diventare uno dei progetti architettonici più riconoscibili della città. Si chiamerà Generali Stadium e sarà la futura casa di Milan e Inter. Il progetto, presentato il 29 ottobre 2026, porta la firma di Foster + Partners e MANICA, gli studi guidati da Norman Foster e David Manica.

Ma come sarà davvero il nuovo impianto? E soprattutto, che cosa cambierà rispetto a San Siro? Il progetto prova a rispondere a entrambe le domande, conservando l'atmosfera dello storico stadio e traducendola in un'architettura contemporanea.

Courtesy AC Milan

La grande X che disegna il nuovo stadio

L'elemento più riconoscibile del Generali Stadium sarà la struttura esterna a X, un sistema di grandi diagonali che attraversa la facciata e sostiene la copertura. Un segno geometrico forte, ispirato alla tradizione ingegneristica italiana e ai riferimenti architettonici del Duomo di Milano. A completare il disegno sarà una copertura a doppia curvatura, che avvolgerà le tribune e contribuirà a definire il profilo dell'edificio. Anche gli ingressi avranno una forma caratteristica, con aperture a diamante e percorsi panoramici pensati per accompagnare il pubblico verso l'interno. La struttura non punta soltanto a distinguersi per la propria immagine: la copertura integrerà soluzioni per la produzione di energia fotovoltaica e per migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto.

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71.500 posti e curve inclinate a 37 gradi

All'interno, il progetto ruota intorno a un obiettivo: ricreare l'intensità di San Siro e avvicinare ancora di più il pubblico al campo. Il nuovo stadio avrà una capienza di circa 71.500 spettatori, distribuiti su due grandi anelli di tribune che circonderanno il terreno di gioco a 360 gradi. Il cuore dell'impianto saranno le due curve, concepite come grandi pareti di tifosi e inclinate fino a 37 gradi. Una soluzione architettonica che punta a ridurre la distanza dal campo e a concentrare l'energia del pubblico. Anche l'acustica avrà un ruolo centrale: il sistema è stato studiato per amplificare l'atmosfera all'interno dello stadio, trattenendo il rumore e limitandone la dispersione verso il quartiere. Sono previsti diversi livelli di accoglienza, dai settori popolari alle aree premium e hospitality, oltre a spazi e servizi dedicati all'accessibilità.

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Fotovoltaico, sostenibilità e nuovi spazi urbani

Il Generali Stadium guarda anche alle nuove esigenze dell'architettura sportiva. Tra le soluzioni previste figurano pannelli fotovoltaici, ventilazione naturale e sistemi pensati per migliorare l'efficienza energetica e ridurre l'impatto ambientale. La trasformazione più ampia, però, riguarda l'area circostante. Il progetto di rigenerazione urbana interessa circa 281.000 metri quadrati e prevede nuovi spazi pubblici, aree verdi e luoghi dedicati allo shopping e al tempo libero. L'obiettivo è creare un quartiere vivo durante tutto l'anno, non soltanto nei giorni delle partite. È un approccio che riflette una tendenza ormai consolidata nei grandi progetti internazionali: lo stadio diventa parte di un sistema urbano più ampio, con funzioni sportive, culturali e ricreative.

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Quando sarà pronto il nuovo stadio di Milano?

Secondo il cronoprogramma presentato da Milan e Inter, l'obiettivo è avviare i lavori nel 2028 e disputare la prima partita nella stagione 2031/32. Le tempistiche restano subordinate alle successive fasi progettuali e alle necessarie autorizzazioni. Con il Generali Stadium, Milano si prepara dunque a una trasformazione che va oltre il calcio. La sfida di Foster + Partners e MANICA sarà costruire un impianto capace di conservare l'eredità emotiva di San Siro e, allo stesso tempo, introdurre un nuovo linguaggio architettonico nel paesaggio della città.