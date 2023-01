Fantasy alle svolte finali, remake che attraversano i confini, storie vere in odor di Golden Globe, noir di autori cinematografici al confronto con la serialità… E poi grandi attori: Al Pacino, Vincent Cassel, Harrison Ford. Da Copenhagen cowboy a Liaison, da Carnival Row 2 a You 4, tra le serie tv che aprono il 2023 ecco 10 titoli da mettere in agenda.

Copenhagen cowboy

L’attesa è finita. Scritta e diretta dal danese Nicolas Winding Refn, uno degli sguardi più elettrici e innovativi della cinematografia contemporanea, già autore dei film Drive, Solo Dio perdona e The Neon Demon, dopo l’anteprima alla Mostra del cinema di Venezia Copenhagen cowboy arriva in streaming.

Illuminata da luci al neon, è una serie noir in sei episodi incentrata sull'enigmatica giovane eroina Miu (interpretata da Angela Bundalovic) che, all'alba di un nuovo inizio dopo una vita di servitù, attraversa l'inquietante mondo dei bassifondi criminali di Copenhagen. Assetata di giustizia e vendetta, incontra la sua nemesi Rakel (Lola Corfixen) e insieme intraprendono un'odissea attraverso la dimensione naturale e soprannaturale. Il passato finisce per trasformare e definire il loro futuro, mentre le due giovani donne scoprono di non essere sole.

Dal 5 gennaio su Netflix.

Hunters 2

Torna la serie Amazon sui cacciatori di nazisti del Quarto Reich, alla sua seconda e ultima stagione. Torna Al Pacino nei panni di Meyer Offerman, filantropo ebreo sopravvissuto all’olocausto.

Dopo che un incidente ha causato il deragliamento delle loro imprese in Europa, gli Hunters devono riunirsi per dare la caccia al più famigerato nazista della storia, Adolf Hitler, che si nasconde in Sud America. Nel frattempo, uno sguardo al passato rivela che Offerman incontra una pericolosa minaccia che potrebbe svelare il suo segreto e rivelare la sua vera identità, con riverberi esplosivi per i nostri Hunters.

In Hunters 2 accanto ad Al Pacino ecco Jennifer Jason Leigh, Logan Lerman, Jerrika Hinton, Lena Olin, Josh Radnor, Tiffany Boone, Carol Kane, Louis Ozawa, Kate Mulvany e Greg Austin.

Dal 13 gennaio su Prime Video.

Credits: Amazon Studios Al Pacino nella seconda stagione di "Hunters"

George & Tammy

Mini serie tv su due leggende americane della musica country, Tammy Wynette, conosciuta come la First Lady of Country Music (la sua canzone più nota Stand by Your Man è una hit del genere) e George Jones, che hanno costituito la prima coppia potente del country. Ebbero una tumultuosa relazione, di amore e angoscia. Li interpretano Jessica Chastain e Micheal Shannon (per lei candidatura al Golden Globe come migliore attrice in una mini serie).

Composta da sei episodi, George & Tammy è stata creata da Abe Sylvia e diretta da John Hillcoat, il regista australiano dei film La proposta e The Road.

Dal 19 gennaio su Paramount+.

Call my agent – Italia

Serie Sky Original prodotta da Sky Studios e Palomar, Call my agent – Italia è il remake italiano della serie di successo francese Dix pour cent. Scritta da Lisa Nur Sultan e diretta da Luca Ribuoli, è composta da sei episodi, con due episodi a settimana ogni venerdì su Sky Serie (disponibili anche on demand).

Call my agent - Italia si muove nel dietro le quinte dello showbusiness italiano, dal punto di vista di chi si occupa di gestire le carriere - e le vite – degli attori, gli agenti. Manager, amici, confidenti e psicologi: un buon agente è tutto questo e anche di più. E quelli della CMA (Claudio Maiorana Agency) di Roma, ognuno col proprio stile, sono i migliori. Tra giornate frenetiche e nottate mondane, a rimetterci è la loro vita privata, tutti alle prese con tragicomiche problematiche da risolvere, in una escalation di conflitti.

Nei panni degli agenti ci sono Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e Marzia Ubaldi. Tra le guest star: Paola Cortellesi, Paolo Sorrentino, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, Matilda De Angelis, Stefano Accorsi e Corrado Guzzanti.

Dal 20 gennaio su Sky e in streaming su NOW.

Credits: Apple Jason Segel e Harrison Ford nella serie tv "Shrinking"

Shrinking

Nuova serie commedia di dieci episodi, Shrinking segue le vicende di un terapeuta in lutto (interpretato da Jason Segel) che inizia a infrangere le regole col dire ai suoi clienti esattamente quello che pensa, ignorando così la sua formazione e la sua etica e ritrovandosi a causare tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone... compresa la sua.

Accanto a Segel, nel cast Harrison Ford, Jessica Williams, Lukita Maxwel, Luke Tennie, Michael Urie e Christa Miller.

È scritta dal co-creatore di Ted Lasso e vincitore di un Emmy Bill Lawrence, dal protagonista, scrittore e produttore esecutivo di Ted Lasso Brett Goldstein e dallo stesso Segel.

Dal 27 gennaio su Apple TV+.

Credits: Courtesy of Netflix © 2022 Penn Badgley nella serie tv "You", quarta stagione

You 4

Nuovi personaggi e una nuova identità per il protagonista Joe (sempre interpretato da Penn Badgley), all’apparenza schivo e goffo libraio di New York, in realtà stalker e serial killer che a ogni stagione si invaghisce e diventa ossessionato di una donna diversa.

Composta da dieci episodi, la quarta stagione della serie thriller psicologica americana You ha doppio rilascio, in due parti distinte.

Dal 9 febbraio su Netflix la prima parte (episodi 401-405); dal 9 marzo la seconda parte (episodi 406-410).

Credits: Amazon Studios Orlando Bloom e Cara Delevingne nella seconda stagione di "Carnival Row"

Carnival Row 2

Seconda e ultima stagione per Carnival Row, la serie fantasy-drama Original di Amazon Studios e Legendary Television con Orlando Bloom e Cara Delevingne.

In un mondo fantastico in cui umani e creature si scontrano, l’ex ispettore Rycroft Philostrate a.k.a. Philo (Bloom) è impegnato in un’indagine su una serie di omicidi raccapriccianti che alimentano tensioni sociali. Vignette Stonemoss (Delevingne) e i Black Raven tramano vendetta per l’ingiusta oppressione inflitta dai leader umani di The Burgue, Jonah Breakspear (Arty Froushan) e Sophie Longerbane (Caroline Ford). Tourmaline (Karla Crome) eredita poteri soprannaturali che compromettono il suo destino e il futuro di The Row. E, dopo essere fuggita da The Burgue e dal suo vendicativo fratello Ezra (Andrew Gower), Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) e il suo partner Agreus Astrayon (David Gyasi) dovranno affrontare una nuova società radicale che sconvolge i loro piani. Con umani e fate divisi e la libertà in gioco, ogni eroe dovrà affrontare dilemmi impossibili e prove che tempreranno.

Dal 17 febbraio su Prime Video.

Liaison

Fascino francese. Vincent Cassel ed Eva Green insieme nella serie tv Apple Original Liaison, in lingua francese e inglese, composta da sei episodi. Thriller contemporaneo ad alta tensione, indaga su quanto gli errori del passato hanno il potenziale per distruggere il futuro.

La serie combina l'azione con una trama inattesa che si sviluppa su più livelli, in cui spionaggio e intrighi politici intralciano una lunga e appassionata storia d’amore.

È diretta dall’australiano Stephen Hopkins, già regista del film Race - Il colore della vittoria e delle prime due stagioni di Californication.

Dal 24 febbraio su Apple TV+.

Credits: Apple Vincent Cassel ed Eva Green nella serie tv "Liaison"

The Mandalorian 3

Alla terza stagione, torna la serie tv live action ambientata nell'universo di Guerre stellari, creata da Jon Favreau e prodotta da Lucasfilm.

Il Mandaloriano, pistolero cacciatore di taglie sempre interpretato da Pedro Pascal, e il “baby Yoda” Grogu si riuniscono e continuano il loro viaggio, affrontando nemici e radunando alleati mentre si fanno strada in una galassia pericolosa nella tumultuosa era successiva al crollo dell’Impero Galattico.

Dal 1° marzo su Disney+.

Credits: Dávid Lukács/Netflix © 2022 Ben Barnes in "Tenebre e ossa", stagione 2

Tenebre e ossa 2

Torna il Grishaverse tratto dai libri fantasy della statunitense Leigh Bardugo in cui scienza e magia si scontrano.

La giovane orfana Alina Starkov (Jessie Mei Li) è in fuga. Icona di speranza che alcuni sospettano di tradimento, è decisa a sconfiggere la Faglia d'Ombra e a salvare il regno di Ravka dalla rovina, ma il tenebroso e affascinante generale Kirigan (Ben Barnes) è tornato, più pericoloso che mai, per finire ciò che aveva iniziato, sostenuto da un nuovo e terrificante esercito di mostri delle tenebre all'apparenza indistruttibili e da temibili reclute Grisha.

Dal 16 marzo su Netflix.