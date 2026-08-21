Calcio, Serie A 2026-2027: partite clou, calendario, dove vederla

Palla al centro: si ricomincia. E che l'avvio del nuovo campionato di Serie A 2026/2027 possa addolcire l’amarezza per un calcio italiano da troppo tempo senza Mondiali e sommerso da limiti e pasticci (ogni riferimento al caos panchina in Figc è voluto).

L’Inter, con lo scudetto sul petto, è la squadra da battere che brama il bis. Il Napoli ha chiamato a sé l’ex rivale Massimiliano Allegri per puntare alla vetta. Milan e Juventus sono in cerca di riscatto. Chi saprà dar materia ai sogni?

Ecco quando tornerà il grande calcio, dove vederlo, le partite clou e derby attesi, il calendario.

Quando inizia il campionato di Serie A 2026/2027

Sarà subito Serie A. Con gli ombrelloni ancora dispiegati e il quotidiano rosa aperto sulle svolte di calciomercato, si ritorna in campo nel weekend del 22-23 agosto 2026.

Spetta all’Inter campione d’Italia aprire le danze, in casa, contro i corregionali del Monza, neopromossi dopo un anno in serie B: appuntamento per sabato 22 agosto alle 18.30.

Contemporaneamente giocherà anche un’altra lombarda dalle grandi ambizioni: il Como, fuori casa contro l’Udinese. I lagunari sono chiamati a replicare gli ottimi risultati dell’annata passata, ma questa volta con la Champions League in più da onorare.

Getty Images L'attaccante della Roma Donyell Malen festeggia il gol

Le partite della prima giornata

Il campionato di Serie A 2026/2027 inizia con un turno privo di incroci altisonanti. Sulla carta la partita che può riservare più emozioni è Bologna-Lazio, con la prima volta di Domenico Tedesco sulla panchina felsinea. Tecnico dal buon pedigree internazionale, già ct del Belgio e dell’RB Lipsia, è al debutto da allenatore in Italia. Avrà di fronte Gennaro Gattuso, nuovo coach laziale, deluso dall’esperienza azzurra e voglioso di rivincite.

Occhi puntati anche su Roma-Fiorentina: Gian Piero Gasperini, nuovo re della Capitale, ritroverà il feeling speciale con l’attaccante che gli ha svoltato la stagione alle spalle, Donyell Malen? Fabio Grosso, mister in rampa di lancio, farà rialzar la Viola, sfruttando l’ottimo mercato che sembra avergli riservato Fabio Paratici?

Tra le squadre di prima fascia, accanto a Inter-Monza, il Napoli di Allegri fronteggerà il Genoa, la Juventus il Frosinone ritornato in A, il Milan il Torino del nuovo tecnico Ignazio Abate.

Ecco tutte le partite della prima giornata:

Sabato 22 agosto 2026 ore 18:30 Inter-Monza

Sabato 22 agosto 2026 ore 18:30 Udinese-Como

Sabato 22 agosto 2026 ore 20:45 Genoa-Napoli

Sabato 22 agosto 2026 ore 20:45 Parma-Cagliari

Domenica 23 agosto 2026 ore 18:30 Frosinone-Juventus

Domenica 23 agosto 2026 ore 18:30 Venezia-Lecce

Domenica 23 agosto 2026 ore 20:45 Atalanta-Sassuolo

Domenica 23 agosto 2026 ore 20:45 Torino-Milan

Lunedì 24 agosto 2026 ore 18:30 Bologna-Lazio

Lunedì 24 agosto 2026 ore 20:45 Roma-Fiorentina

Getty Images Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli

Il calendario di Serie A 2026/2027

Si susseguiranno 38 turni di campionato, ultima giornata il 30 maggio 2027.

Come nella scorsa stagione, sono previsti due turni infrasettimanali: il primo mercoledì 28 ottobre 2026, il secondo nel giorno dell’Epifania, il 6 gennaio 2027. Non si gioca invece sotto Natale: l’ultima giornata del 2026, la 16ª, andrà il scena nel weekend del 20 dicembre, per poi rivedersi direttamente nel weekend del 3 gennaio 2027.

Ci saranno tre soste per la Nazionale del Mancini bis. La prima, più corposa, sarà di due settimane, dal 21 settembre al 6 ottobre 2026. Più brevi gli altri due stop, dal 9 e il 17 novembre 2026 e tra il 22 e il 30 marzo 2027.

Qui il calendario completo in pdf con tutte le sfide in programma.

Getty Images Kenan Yildiz della Juventus

I derby e le partite da non perdere

Sarà un’ennesima stagione da partite servite in spezzatino, spalmate su più giorni e orari. E ancora con calendario asimmetrico: il girone di ritorno non sarà lo specchio di quello d’andata.

Ecco le partite più attese, da cerchiare con il rosso, big match e derby che promettono sussulti (finora la distribuzione dei match è stata fissata solo fino alla quinta giornata).