Lo stile anni 90 di John F. Kennedy Jr. è tendenza grazie a una serie tv

C’è un nuovo (vecchio) riferimento nel guardaroba maschile contemporaneo. Si chiama John F. Kennedy Jr. e, a oltre venticinque anni dalla sua scomparsa a luglio del 1999, è tornato al centro dell’immaginario collettivo grazie alla serie Love Story, disponibile su Disney+ e Hulu. Il risultato è evidente: il web riscopre le sue immagini, i social rilanciano scatti in bicicletta per le strade di New York, e la moda uomo torna a interrogarsi su quell’equilibrio raro tra privilegio, naturalezza e understatement che aveva definito gli anni Novanta.

Kennedy Jr. non era uno stilista, né un attore. Eppure, è stato una delle figure più influenti dello stile maschile degli anni Novanta. Figlio dell’omonimo presidente e di Jackie Kennedy, avvocato, editore della rivista George, rappresentava un’idea di mascolinità distante dall’ostentazione yuppie degli anni Ottanta e alternativa al grunge disilluso che avanzava. Il suo era un codice più silenzioso: blazer blu navy portato con disinvoltura, camicia Oxford leggermente sbottonata, jeans dritti, mocassini o stivaletti essenziali. Nulla gridava attenzione, ma tutto comunicava appartenenza e sicurezza.

Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic John F. Kennedy Jr. agli MTV Video Music Awards nel 1994

L’eleganza della normalità alla JFK Jr.

Ciò che oggi colpisce non è l’eccezionalità dei singoli capi, quanto la loro combinazione. John F. Kennedy Jr. padroneggiava un guardaroba borghese americano fatto di classici Ivy League – cappotti sartoriali, completi ben tagliati, maglioni in lana, cravatte regimental – ma lo attraversava con una naturalezza quasi atletica. Le immagini che lo ritraggono in bicicletta a Manhattan, in giacca e sneakers, hanno anticipato di decenni l’odierna ossessione per l’athleisure urbano.

E in un’epoca come la nostra, il suo stile appare quasi radicale nella sua semplicità e autenticità. Queste sono ciò che la serie televisiva prodotta dall’unico e solo Ryan Murphy ha riportato in superficie, offrendo a una nuova generazione un modello maschile distante tanto dall’eccesso quanto dalla caricatura minimalista. Tant’è che è prima fra i prodotti più visti su Disney+ e sul web non si parla d’altro da settimane.

Stile anni 90 ma senza nostalgia

Resta il fatto che il ritorno di Kennedy Jr. non è semplice nostalgia. È piuttosto la riaffermazione di un’estetica che oggi trova terreno fertile: tailoring morbido, palette neutre, denim pulito, cappotti strutturati ma non rigidi. Le maison contemporanee parlano sempre più di quiet luxury, eppure Kennedy Jr. lo praticava prima che diventasse un’etichetta.

La sua influenza si legge anche nella rinnovata attenzione per il guardaroba classico americano, basato su trench, maglioni a trecce, occhiali da sole senza eccessi e completi doppiopetto portati con disinvoltura. Essendo oggi l’identità maschile spesso oggetto di ridefinizione, questa coerenza appare rassicurante. Solo che replicare lo stile di John John è veramente difficile se non si è dotati della giusta attitudine che lui aveva al tempo, e si è portato via per sempre.

Photo by Lawrence Schwartzwald/Sygma via Getty Images John F. Kennedy Jr. a New York

John F. Kennedy Jr., ovvero un modello per il presente

A piacere, però, è anche un’altra cosa. La serie tv Love Story, in cui il debuttante attore Paul Anthony Kelly interpreta egregiamente il “Principe d’America”, non si limita a raccontare una storia sentimentale o familiare. Bensì, restituisce un’epoca e un modo di stare al mondo. In questo senso, il rinnovato interesse per John F. Kennedy Jr. parla più del presente che del passato. La moda uomo cerca figure credibili, lontane dall’essere costruite esclusivamente per la performance digitale.

Kennedy Jr. incarnava una mascolinità colta, sportiva, istituzionale ma non ingessata. Un’idea di eleganza che non aveva bisogno di eccessi per essere riconoscibile. Il suo ritorno sui media suggerisce che la vera modernità può consistere nel recupero consapevole di un codice essenziale. È il segnale che, ancora una volta, la moda maschile guarda al passato per ritrovare una direzione. E per una volta, lo fanno proprio i clienti, lanciando un messaggio ai big brand.