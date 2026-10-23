Chi vincerà il Pallone d’Oro 2026? I 5 favoriti

Il calcio è un gioco di squadra ma trova la sua esaltazione nelle magie dei singoli. La cavalcata inarrestabile di un giovane Lionel Messi da centrocampo alla rete nel 2007 contro il Getafe, la rovesciata da supereroe di Cristiano Ronaldo con standing ovation dei tifosi juventini avversari, l’incredibile gol al volo di Zinédine Zidane nella finale di Champions League 2002… C’è ancora spazio per i sogni, anche nel football dei milionari. E chi sarà il fuoriclasse di oggi che vincerà il Pallone d’oro 2026? Nella lista finale dei 30 candidati c’è ancora l’eterno Messi, che ha mancato il bis iridato pur avendo giocato un Mondiale sontuoso. L’unico calciatore della Serie A nella top 30: Lautaro Martínez dell’Inter. Di italiani neanche un sussulto.

Il Pallone d’oro 2026 sarà assegnato il 26 ottobre: i favoriti? Gli spagnoli sono sugli scudi, dopo aver sollevato la Coppa del Mondo. E gli assi del Paris Saint-Germain, ancora una volta trionfanti in Champions? C’è spazio anche per loro. Ecco i 5 possibili protagonisti della notte dei campioni, secondo noi.

Getty Images Harry Kane con la maglia del Bayern Monaco

1) Harry Kane

33 anni e numeri da capocannoniere implacabile. Harry Kane non è mai arrivato neanche sul podio del Pallone d’oro, ma questa volta è uno dei principali favoriti nonostante la corsa della sua Inghilterra ai Mondiali si sia fermata in semifinale.

Timoniere carismatico dei Tre Leoni, con il Bayern Monaco ha messo alle spalle una stagione da sogno, la migliore della sua carriera: 61 gol in 51 presenze, spingendo il club al double tedesco, campionato e Coppa di Germania. Con ben 36 gol in 31 partite ha dominato la Bundesliga, da miglior marcatore e vincitore della Scarpa d'Oro europea.

Getty Images Lamine Yamal a segno con il Barcellona contro Real Oviedo, gennaio 2026

2) Lamine Yamal

Con il Barcellona Lamine Yamal ha vinto la Liga e con la Spagna i Mondiali di Messico, Stati Uniti e Canada. A 19 anni il fenomeno blaugrana ha una bacheca da fuoriclasse veterano. E già un secondo posto nell’élite del Ballon d'Or: l’anno scorso solo Dembélé poté soffiargli la gloria.

Spettacolo di classe e maturità calcistica, se con il club l'esterno che ha messo a segno ben 24 gol e 18 assist, la sua Coppa del Mondo è stata sotto tono (solo un gol), complice l’infortunio di fine stagione. Altrimenti non ci sarebbero dubbi su chi vincerà il Pallone d’oro 2026. Il suo idolo Lionel Messi lo conquistò per la prima volta a 22 anni. Chissà se non supererà il maestro. Il più giovane di sempre ad alzare il trofeo finora? Ronaldo O Fenômeno a 21 anni.

Getty Images Kylian Mbappé festeggia la vittoria della Francia ai Mondiali contro il Paraguay, 4 luglio 2026

3) Kylian Mbappé

Da anni tra i talenti più cristallini del calcio mondiale, eppure solo una volta Kylian Mbappé è salito sul podio del Pallone d’oro, nel 2023, da terzo classificato. Anche se nella stagione 2025-26 il suo Real Madrid ha avuto un’annata opaca, è stato lui il leader carismatico dei blancos insaccando ben 42 volte il pallone in rete. Un bottino da fuoriclasse.

Con la Francia ai Mondiali si è fermato al quarto posto, eppure ha fatto la storia: si è laureato capocannoniere del torneo con 10 gol, diventando anche il miglior marcatore di sempre della competizione con 22 reti in sole 22 presenze. Dalla velocità esplosiva e con un'efficacia di tiro micidiale, il parigino ci spera.

Getty Images Rodri ai Mondiali 2026 con la maglia della Spagna

4) Rodri

A 30 anni è ancora lui il centrocampista più forte al mondo. Colonna portante e capitano della Spagna iridata, ai Mondiali 2026 Rodri Hernández è stato eletto miglior giocatore assoluto della competizione. Metronomo e mente tattica delle Furie rosse, ha centrato un’impressionante precisione di passaggio, superiore al 93%. Se la Roja ha incassato solo gol in tutto il percorso mondiale, è merito anche della sua intelligenza tattica.

Già Pallone d’oro nel 2024, quando aiutò il City a vincere la quarta Premier consecutiva e la Nazionale iberica a trionfare agli Europei, può ambire a un memorabile bis?

Getty Images Khvicha Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain festeggia il secondo gol personale contro il Bayern Monaco, 28 aprile 2026, Parigi

5) Khvicha Kvaratskhelia

Trascinatore del Paris Saint-Germain verso la conquista dell’ennesima Ligue 1 e della seconda Champions consecutiva, Kvaratskhelia è stato eletto anche miglior giocatore della competizione europea. L’ex Napoli ipnotizza con i suoi dribbling di fantasia e sostanza. 19 gol e 11 assist in stagione, da top player, determinante nelle notti europee più importanti.

Ha avuto meno fortuna con la Nazionale e la mancata qualificazione della Georgia ai Mondiali potrebbe ostacolare la sua corsa al Pallone d’oro 2026.