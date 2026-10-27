Pallone d’oro 2026, Harry Kane è il vincitore. La classifica completa

Il vincitore del Pallone d'oro 2026 è Harry Kane. Trionfa in un’edizione dal risultato incerto fino alla fine, avendo la meglio su Kylian Mbappé e Lamine Yamal, i due contendenti più vicini nei pronostici. «Essere qui a Londra lo rende ancor più speciale», ha detto davanti alla platea ricca di talenti e leggende del calcio del London Palladium Theatre, sotto gli sguardi di Ronaldo il Fenomeno, che gli ha consegnato il trofeo, Figo, Patrick Vieira, Javier Zanetti… Tra i grandi assenti: Lionel Messi.

La cerimonia di premiazione si è svolta per la prima volta a Londra, anziché a Parigi, per celebrare i 70 anni del Ballon d’or, che dal 1956 incorona i migliori campioni del calcio mondiale. La scelta è un omaggio alla stella inglese Stanley Matthews, il primo in assoluto a sollevare il prestigioso premio assegnato dalla rivista France Football.

Foto: Louis Vuitton Harry Kane con il Pallone d'oro 2026 e il baule porta-trofeo Louis Vuitton

Le parole del Pallone d'oro 2026 Harry Kane

Le prime parole del Pallone d’oro 2026 Harry Kane sono andate ai compagni di squadra del Bayern Monaco. E poi subito un pensiero al Tottenham, il grande amore di una vita, dove ha trascorso dieci anni: «Non sarei qui senza il Tottenham. Sin da quando avevo 11 anni tutti gli allenatori mi hanno permesso di vivere questo sogno. Ho vissuto momenti belli e brutti, un lungo viaggio, ma mi ha portato qui. Ringrazio tutti i miei tifosi in giro per il mondo». Tra gli allenatori citati anche Antonio Conte.

Belle parole alla moglie Katie, «la mia più grande tifosa e amica. Lo volevi quasi più di me. Hai sempre voluto il meglio per me. I miei sogni sono diventati anche i tuoi sogni. È il momento di festeggiare questa sera».

Per chiudere con una dedica alle nuove generazioni di calciatori. «Questo è un viaggio anche per i più piccoli che vogliono inseguire questo sogno. Per me non è stato tutto facile: spero possa essere d’esempio. Ho dovuto lottare per essere il migliore, come sono ora. Spero di essere d’ispirazione per voi».

Come da tradizione, il Pallone d’oro è stato consegnato a Harry Kane con il baule porta-trofeo Louis Vuitton. È dal 2023 che la Maison collabora con il prestigioso premio. Realizzato su misura e a mano nello storico atelier di Asnières-sur-Seine, il baule è rivestito nell’iconica tela Monogram e si apre tramite due pannelli decorati con la “V” di Vittoria e Vuitton, dipinta in oro a richiamare il colore del Ballon d’Or.

Getty Images Kylian Mbappé durante la serata dei Palloni d'oro 2026

Il percorso del vincitore nella stagione 2025-26

Harry Kane riporta l’Inghilterra sul tetto del calcio mondiale a 25 anni dal successo di Michael Owen. Per il centravanti del Bayern Monaco e capitano dell'Inghilterra è il coronamento di una stagione straordinaria nella quale ha segnato 73 gol in 65 partite. Succede al francese Ousmane Dembélé.

Una curiosità? Prima di questa edizione, Kane non era mai arrivato neanche sul podio del Pallone d’oro.

Con ben 36 gol in 31 partite ha dominato la Bundesliga, come miglior marcatore tedesco per il terzo anno consecutivo. Un rendimento che gli è valso anche la seconda Scarpa d'Oro europea della carriera, dopo quella del 2023-24.

Ai Mondiali è stato anche leader carismatico per i Tre Leoni, spingendoli fino alla finale e segnando sei gol.

I trofei che hanno contribuito al successo

Nella stagione 2025-26 Harry Kane ha vinto la Bundesliga da protagonista assoluto, oltre che il titolo di capocannoniere. In bacheca anche la Coppa di Germania a suon di gol pesanti e la Supercoppa tedesca.

Il Pallone d’oro 2026 sembra aver privilegiato la carriera, il peso in squadra e i numeri monstre di Harry Kane, più che i trofei accumulati, visto che Lamine Yamal aveva dalla sua titoli importanti: la Liga, la Supercoppa spagnola e niente meno che la Coppa del Mondo, anche se non da calciatore dominante, a causa del precedente infortunio.

Getty Images Lamine Yamal alla cerimonia di premiazione del Pallone d'oro 2026

La top ten del Pallone d’oro 2026

Ecco la top ten del Pallone d’oro 2026.

1. Harry Kane (Inghilterra - Bayern Monaco)

(Inghilterra - Bayern Monaco) 2. Kylian Mbappé (Francia - Real Madrid)

(Francia - Real Madrid) 3. Lamine Yamal (Spagna - Barcellona)

(Spagna - Barcellona) 4. Rodri (Spagna - Manchester City-Barcellona)

(Spagna - Manchester City-Barcellona) 5. Lionel Messi (Argentina - Inter Miami)

(Argentina - Inter Miami) 6. Kvicha Kvaratskhelia (Georgia - Paris Saint-Germain)

(Georgia - Paris Saint-Germain) 7. Ousmane Dembélé (Francia – Paris Saint-Germain)

(Francia – Paris Saint-Germain) 8. Erling Haaland (Norvegia- Manchester City)

(Norvegia- Manchester City) 9. Michael Olise (Francia - Bayern Monaco)

(Francia - Bayern Monaco) 10. Fabian Ruiz (Spagna - Paris Saint-Germain)

La classifica completa del Pallone d’oro 2026

Qui il resto della classifica dei 30 candidati al Pallone d’oro 2026, dall'11° al 30° posto.

11. Jude Bellingham (Inghilterra - Real Madrid)

(Inghilterra - Real Madrid) 12. Pau Cubarsí (Spagna - Barcellona)

(Spagna - Barcellona) 13. Achraf Hakimi (Marocco - Paris Saint-Germain)

(Marocco - Paris Saint-Germain) 14. Vitinha (Portogallo - Paris Saint-Germain)

(Portogallo - Paris Saint-Germain) 15. Declan Rice (Inghilterra - Arsenal)

(Inghilterra - Arsenal) 16. Ferran Torres (Spagna - Barcellona / Paris Saint-Germain)

(Spagna - Barcellona / Paris Saint-Germain) 17. Vinicius Jr. (Brasile - Real Madrid)

(Brasile - Real Madrid) 18. Marc Cucurella (Spagna - Chelsea / Real Madrid)

(Spagna - Chelsea / Real Madrid) 19. Joao Neves (Portogallo - Paris Saint-Germain)

(Portogallo - Paris Saint-Germain) 20. Willian Pacho (Ecuador - Paris Saint-Germain)

(Ecuador - Paris Saint-Germain) 21. Gabriel (Brasile - Arsenal)

(Brasile - Arsenal) 22. Lautaro Martinez (Argentina - Inter)

(Argentina - Inter) 23. Nuno Mendes (Portogallo - Paris Saint-Germain)

(Portogallo - Paris Saint-Germain) 24. Luis Diaz (Colombia - Bayern Monaco)

(Colombia - Bayern Monaco) 25. Marquinhos (Brasile - Paris Saint-Germain)

(Brasile - Paris Saint-Germain) 26. Dayot Upamecano (Francia - Bayern Monaco)

(Francia - Bayern Monaco) 27. Bruno Fernandes (Portogallo - Manchester United)

(Portogallo - Manchester United) 28. Julian Quiñones (Messico - Al-Qadsiah)

(Messico - Al-Qadsiah) 29. Sadio Mané (Senegal - Al-Nassr)

(Senegal - Al-Nassr) 29. William Saliba (Francia - Arsenal)

Lamine Yamal ancora il miglior giovane

Premio al miglior giovane talento dell’anno, neanche a dirlo, a Lamine Yamal, 19 anni e già così grande, eppure poco più che maggiorenne. A consegnare il Trofeo Kopa un ex campione ben noto al calcio italiano, l’ex milanista e Pallone d’oro Andrij Ševčenko.

«Avrei voluto condividere questa serata con Cubarsí, mio compagno di squadra. Questo premio avrebbe dovuto vincerlo lui. È il terzo anno che lo vinco, sono molto felice», ha detto il fenomeno del Barcellona. Thierry Henry, ex attaccante francese e co-conduttore della serata insieme alla giornalista britannica Kate Scott ha chiesto provocatoriamente al talento spagnolo: «È questo che volevi vincere questa sera?». E Yamal ha risposto con un sorrisino traverso.

Getty Images Unai Simón, miglior portiere dell'anno, veste Dolce&Gabbana

Gli altri premi assegnati durante la cerimonia

Il premio al miglior allenatore dell’anno a Luis de la Fuente, commissario tecnico della Spagna campione del mondo. «Questo non è un premio individuale ma collettivo», ha detto il coach iberico. «Grazie ai grandi giocatori che ho l’onore di allenare. Come diceva Marco Aurelio, il premio individuale ci rende famosi, il premio di squadra ci rende invincibili».

Il premio al miglior portiere dell’anno è andato a Unai Simón dell'Athletic Bilbao e della Nazionale spagnola, vestito Dolce&Gabbana. «Grazie alla mia famiglia e alla mia fidanzata: in un mondo caotico come quello del calcio lei per me è essenziale».

Premio Sócrates, dedicato ai calciatori che si sono distinti per l’impegno in iniziative di solidarietà e cause sociali, a Bukayo Saka, che collabora con l’organizzazione benefica globale BigShoe. Il calciatore dell’Arsenal: «Sappiamo com’è bello avere un pallone tra i piedi da bambini. Tutte le volte che ho l’opportunità di aiutare un bambino ad avere un pallone tra i piedi per me è una benedizione».

Club dell’anno è stato incoronato il Paris Saint-Germain, per la seconda volta consecutiva. Sul palco a ringraziare Ousmane Dembélé, il Pallone d’oro 2025. «È un gruppo incredibile, cerchiamo di dare gioia a chi ci guarda. Anche ai nostri hater. A nome del presidente, grazie».

Miglior attaccante dell’anno a Harry Kane, già Scarpa d'oro 2026. «Senza i compagni non sarebbe stato possibile, mi hanno aiutato a rimanere con i piedi per terra», le parole del bomber inglese del Bayern Monaco.