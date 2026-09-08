Quanto si è disposti a sborsare per dribbling ipnotici, aperture di estro e spregiudicatezza, gol all’ultimo respiro? Tanto, ma mai come in Premier League o in Liga, a giudicare dall’elenco dei salari dei calciatori più pagati della Serie A nella stagione 2026/27 appena apertasi.

Con Dusan Vlahovic volato verso lidi turchi, dopo aver staccato anche l’ultimo assegno da 12 milioni di euro dal conto della Juventus, è ormai l’interista Lautaro Martínez il giocatore d’oro del calcio italiano. Il suo stipendio netto a sei zero? 9 milioni di euro. Certo, niente a che vedere con il compenso più profumato della Premier, i 15 milioni circa di Erling Haaland, o quello del campionato spagnolo, sempre 15 milioni per Kylian Mbappé. E questo è un altro evidente indizio del declino del calcio tricolore.

E dietro Lautaro? Un bell’abisso. Ecco chi sono i calciatori più pagati della Serie A 2026/27. L’Inter, detentrice dello scudetto, torreggia anche negli emolumenti. Segue la Juventus che, dopo nove scudetti consecutivi come nessuna squadra italiana ha fatto mai, fatica a ritrovare la strada della vittoria (e stipendi congrui a una formazione da Europa League).

1) Lautaro Martínez

9 milioni di euro per l’attaccante dell’Inter.

Lautaro Martínez svetta tra i calciatori più pagati della Serie A 2026/27. Arrivò nel 2018 a Milano, quando ancora in pochi conoscevano il suo nome, come astro nascente del Racing Club, dall’altra parte dell’oceano. Gli argentini Milito e Zanetti a ispirarlo verso la squadra nerazzurra.

Giocatore moderno, tecnico e abile con entrambi i piedi, rapido e forte fisicamente, si è pian piano imposto come leader dell’Inter, tanto da esserne capitano dal 2023. Si può fermamente asserire che c’è un’Inter con Lautaro Martínez e ce n'è una senza. El Toro fa la differenza.

Photo by Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images Nicolò Barella dell'Inter nella partita contro la Roma allo Stadio Olimpico, 6 maggio 2023

2) Nicolò Barella

6,5 milioni di euro per il centrocampista dell’Inter.

Se Martínez è la fiamma che gonfia la rete, Barella è metronomo di estro e spessore. Senza disdegnare il gol. Dal Cagliari alla Beneamata dal 2019, ormai anche lui è una bandiera della squadra campione d’Italia. E come tale si fa pagare. È anche asse portante della Nazionale azzurra, sin dalle giovanili. Con risultati alterni, come purtroppo sappiamo bene. È il calciatore italiano più pagato nel nostro campionato (ma il più pagato al mondo è Marco Verratti, che guadagna circa 30 milioni di euro netti a stagione in Qatar all'Al-Duhail).

Getty Images Kenan Yildiz della Juventus

3) Kenan Yıldız

6 milioni di euro per l’attaccante della Juventus.

Uscito Vlahovic dalla Vecchia Signora, il talento turco è diventato il punto di riferimento degli ingaggi della Juventus: nessuno può guadagnare più di Kenan Yildiz, stella in fieri che ha un certo Alex Del Piero come esempio da seguire e come numeri in cui riflettersi. A 21 anni, già 21 gol con la maglia bianconera, modello di dedizione e creatività in campo. È anche tra gli artefici della gloriosa qualificazione ai Mondiali 2026 della Turchia, dopo 24 anni di assenza.

Getty Images Kevin De Bruyne

3) Kevin De Bruyne

6 milioni di euro per il centrocampista del Napoli.

Nove volte candidato al Pallone d’oro, bandiera del City con cui ha vinto tutto quello che poteva vincere, la prima stagione di De Bruyne sotto il Vesuvio non è stata delle migliori, anche a causa dell’infortunio alla coscia destra. Del resto il trentacinquenne belga non si è nascosto: non è mai nata un’affinità con l’ex mister Conte. Ora sotto il segno di Allegri ha segnato alla prima di campionato contro il Genoa. È pagato come il fuoriclasse che è, renderà come il campione che è stato?

Getty Images Hakan Çalhanoğlu

3) Hakan Çalhanoğlu

6 milioni di euro per il centrocampista dell’Inter.

Certezza del centrocampo nerazzurro, nonostante i 32 anni Çalhanoğlu sembra non invecchiare. E neanche il suo stipendio. Anche se il suo contratto scade proprio alla fine della stagione 2026/2027.

Sul suo futuro peserà il campionato in corso (nel fortunato debutto contro il Monza ha aperto lui le marcature e la vittoria di misura contro il Cagliari è sotto la sua stella). Chivu lo considera centrale nel progetto, ma ci sarà da valutare la sua tenuta fisica, visto che gli infortuni si fanno ricorrenti. Il ritorno nella sua Turchia può aspettare.

Photo by Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images L'interista Marcus Thuram celebra il gol contro il Feyenoord in Champions a Milano, 11 marzo 2025

3) Marcus Thuram

6 milioni di euro per l’attaccante dell’Inter.

Non era mica scontato trovare subito affinità come spalla di Lautaro Martínez ed ergersi a suo sostituto affidabile in assenza del capitano. E invece Thuram ha centrato subito la missione, con personalità e gol.

Uscito un po’ deluso dalla spedizione con la Nazionale francese ai Mondiali 2026 (appena un minuto in campo in sostituzione di Mbappé nella seconda giornata dei gironi contro l’Iraq), ora Marcus vuole riprendersi l’Inter e la titolarità in bilico con l’esplosione di Pio Esposito.

Photo by Stu Forster/Getty Images La delusione di Alessandro Bastoni dopo la sconfitta con la Svizzera agli Europei 2024

7) Alessandro Bastoni

5,5 milioni di euro per il difensore dell’Inter.

È il difensore più pagato del campionato italiano nella stagione 2026/27 della Serie A. E anche il più chiacchierato dopo la simulazione antisportiva del febbraio scorso contro la Juve, l’espulsione cruciale nell’eliminazione dell’Italia dai Mondiali contro la Bosnia, l’inchiesta sulle escort.

A lungo accostato al Barcellona nel calciomercato estivo, è ancora in forza all’Inter.

Getty Images Randal Kolo Muani

7) Randal Kolo Muani

5,5 milioni di euro per l’attaccante della Juventus.

A lungo corteggiato dalla Vecchia Signora, dopo la fulminante apparizione di sei mesi in prestito a inizio 2025 sotto il primo approdo di Tudor (5 gol in tre partite), l’attaccante francese ha deciso di tagliarsi l’ingaggio pur di tornare a Torino.

Dopo anni difficili da esubero del Paris Saint-Germain, sbatacchiato ora in Serie A, ora in Premier, alla ricerca di estimatori, per il ventisettenne è arrivato il momento di dimostrare che il vero Kolo Muani era quello della stagione d’oro all’Eintracht Francoforte.

