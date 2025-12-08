Golden Globe 2026, tutte le nomination: vola “Una battaglia dopo l’altra” con DiCaprio
L’attore riceve la sua sedicesima candidatura grazie al racconto di rivoluzionari falliti di Paul Thomas Anderson, il film da battere che ha messo in corsa per una statuetta anche Benicio Del Toro e Sean Penn
È spettato agli attori Marlon Wayans e Skye P. Marshall annunciare le nomination ai Golden Globe 2026, in tutte le 28 categorie, una in più rispetto all’anno precedente. C’è infatti un nuovo premio da assegnare, che andrà al miglior podcast.
A dominare le candidature è Una battaglia dopo l’altra, con nove nomination. Film piacevole e poco di più, è forse lo specchio di un’edizione – la numero 83 – con pochi titoli forti. Per il racconto di rivoluzionari falliti di Paul Thomas Anderson, che si muove tra action e commedia, ci sono diverse nomination pesanti, tra cui miglior film, regia, sceneggiatura e attori per Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro e Sean Penn. Per DiCaprio è la sedicesima candidatura ai Golden Globe e già tre globi dorati in bacheca.
Nell’elenco delle nomination segue con otto Affeksjonsverdi (Sentimental Value) di Joachim Trier, Grand Prix Speciale della Giuria all’ultimo Festival di Cannes, film norvegese sul tentativo di riconciliazione di un padre, famoso regista decaduto, con la figlia, attrice teatrale. Con sette c’è quindi l’horror folk I peccatori di Ryan Coogler, con sei Hamnet di Chloé Zhao, dove l’Hamnet del titolo è il figlio morto prematuramente di William Shakespeare. Hanno cinque candidature a testa il Frankenstein di Guillermo del Toro e il capitolo finale del musical dai grandi numeri, Wicked – Parte 2.
Sul fronte serie tv, è in testa The White Lotus con sei nomination, seguito da Adolescence con cinque e Only Murders in the Building e Severance con quattro ciascuno.
La premiazione dei Golden Globes si terrà nella serata di domenica 11 gennaio 2026 al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles (la mattina del 12 gennaio in Italia). Come nelle precedente edizione, sarà presentata dalla comica Nikki Glazer. Helen Mirren e Sarah Jessica Parker riceveranno rispettivamente il Cecil B. DeMille Award e il Carol Burnett Award, premi alla carriera.
Ecco tutte le nomination ai Golden Globe 2026.
Golden Globe 2026 – Premi per il cinema
Miglior film drammatico
Frankenstein di Guillermo del Toro
Hamnet di Chloé Zhao
Un semplice incidente di Jafar Panahi
L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho
Affeksjonsverdi (Sentimental Value) di Joachim Trier
I peccatori di Ryan Coogler
Miglior film commedia o musicale
Blue Moon di Richard Linklater
Bugonia di Yorgos Lanthimos
Marty Supreme di Josh Safdie
No Other Choice di Park Chan-wook
Nouvelle Vague di Richard Linklater
Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson
Miglior regista
Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra
Ryan Coogler per I peccatori
Guillermo Del Toro per Frankenstein
Jafar Panahi per Un semplice incidente
Joachim Trier per Affeksjonsverdi (Sentimental Value)
Chloé Zhao per Hamnet
Migliore attrice in un film drammatico
Jessie Buckley in Hamnet
Jennifer Lawrence in Die My Love
Renate Reinsve in Affeksjonsverdi (Sentimental Value)
Julia Roberts in After The Hunt – Dopo la caccia
Tessa Thompson in Hedda
Eva Victor in Sorry, Baby
Migliore attore in un film drammatico
Joel Edgerton in Train Dreams
Oscar Isaac in Frankenstein
Dwayne Johnson in The Smashing Machine
Michael B. Jordan in I peccatori
Wagner Moura in L’agente segreto
Jeremy Allen White in Springsteen: Liberami dal nulla
Migliore attrice in un film commedia o musicale
Rose Byrne in If I Had Legs I’D Kick You
Cynthia Erivo in Wicked – Parte 2
Kate Hudson in Song Sung Blue
Chase Infiniti in Una battaglia dopo l’altra
Amanda Seyfried in Il testamento di Ann Lee
Emma Stone in Bugonia
Migliore attore in un film commedia o musicale
Timothée Chalamet in Marty Supreme
George Clooney in Jay Kelly
Leonardo Dicaprio in Una battaglia dopo l’altra
Ethan Hawke in Blue Moon
Lee Byung-Hun in No Other Choice
Jesse Plemons in Bugonia
Migliore attrice non protagonista
Emily Blunt in The Smashing Machine
Elle Fanning in Affeksjonsverdi (Sentimental Value)
Ariana Grande in Wicked – Parte 2
Inga Ibsdotter Lilleaas in Affeksjonsverdi (Sentimental Value)
Amy Madigan in Weapons
Teyana Taylor in Una battaglia dopo l’altra
Migliore attore non protagonista
Benicio Del Toro per Una battaglia dopo l’altra
Jacob Elordi per Frankenstein
Paul Mescal per Hamnet
Sean Penn per Una battaglia dopo l’altra
Adam Sandler per Jay Kelly
Stellan Skarsgård per Affeksjonsverdi (Sentimental Value)
Miglior film in lingua straniera
Un semplice incidente di Jafar Panahi (Francia)
No Other Choice di Park Chan-wook (Corea del Sud)
L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho (Brasile)Affeksjonsverdi (Sentimental Value) di Joachim Trier (Norvegia)
Sirāt, l’ultimo film di Óliver Laxe (Spagna)
La voce di Hind Rajab di Kawthar ibn Haniyya (Tunisia)
Miglior film d’animazione
Arco
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle
Elio
Kpop Demon Hunters
La piccolo Amélie
Zootropolis 2
Migliore sceneggiatura
Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra
Ronald Bronstein & Josh Safdie per Marty Supreme
Ryan Coogler per I peccatori
Jafar Panahi per Un semplice incidente
Eskil Vogt & Joachim Trier per Affeksjonsverdi (Sentimental Value)
Chloé Zhao & Maggie O’Farrell per Hamnet
Migliore colonna sonora originale
Alexandre Desplat per Frankenstein
Ludwig Göransson per I peccatori
Jonny Greenwood per Una battaglia dopo l’altra
Kangding Ray per Sirāt
Max Richter per Hamnet
Hans Zimmer per F1
Migliore canzone originale
Dream As One dal film Avatar: fuoco e cenere, musica e testi di Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen
Golden dal film Kpop Demon Hunters, musica e testi di Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-Jae (Ejae), Mark Sonnenblick
I Lied To You dal film Sinners, musica e testi di Raphael Saadiq, Ludwig GöRansson
No Place Like Home dal film Wicked – Parte 2, musica e testi di Stephen Schwartz
The Girl In The Bubble dal film Wicked – Parte 2, musica e testi di Stephen Schwartz
Train Dreams dal film Train Dreams, musica e testi Nick Cave, Bryce Dessner
Miglior successo al botteghino
Avatar: fuoco e cenere
F1
Kpop Demon Hunters
Mission: Impossible – The Final Reckoning
I peccatori
Weapons
Wicked – Parte 2
Zootropolis 2
Golden Globe 2026 – Premi per la televisione
Miglior serie drammatica
The Diplomat
The Pitt
Pluribus
Severance
Slow Horses
The White Lotus
Miglior attrice in una serie drammatica
Kathy Bates in Matlock
Britt Lower in Severance
Helen Mirren in Mobland
Bella Ramsey in The Last Of Us
Keri Russell in The Diplomat
Rhea Seehorn in Pluribus
Migliore attore in una serie drammatica
Sterling K. Brown in Paradise
Diego Luna in Andor
Gary Oldman in Slow Horses
Mark Ruffalo in Task
Adam Scott in Severance
Noah Wyle in The Pitt
Miglior serie commedia o musicale
Abbott Elementary
The Bear
Hacks
Nobody Wants This
Only Murders In The Building
The Studio
Migliore attrice in una serie commedia o musicale
Kristen Bell in Nobody Wants This
Ayo Edebiri in The Bear
Selena Gomez in Only Murders In The Building
Natasha Lyonne in Poker Face
Jenna Ortega in Wednesday
Jean Smart in Hacks
Migliore attore in una serie commedia o musicale
Adam Brody in Nobody Wants This
Steve Martin in Only Murders In The Building
Glen Powell in Chad Powers
Seth Rogen in The Studio
Martin Short in Only Murders In The Building
Jeremy Allen White in The Bear
Miglior miniserie, serie antologica o film televisivo
Adolescence
All Her Fault
The Beast In Me
Black Mirror
Dying For Sex
The Girlfriend
Migliore attrice in una miniserie, serie antologica o film televisivo
Claire Danes in The Beast In Me
Rashida Jones in Black Mirror
Amanda Seyfried in Long Bright River
Sarah Snook in All Her Fault
Michelle Williams in Dying For Sex
Robin Wright in The Girlfriend
Migliore attore in una miniserie, serie antologica o film televisivo
Jacob Elordi in La strada stretta verso il profondo Nord
Paul Giamatti in Black Mirror
Stephen Graham in Adolescence
Charlie Hunnam in Monster: The Ed Gein Story
Jude Law in Black Rabbit
Matthew Rhys in The Beast In Me
Migliore attrice non protagonista in televisione
Carrie Coon in The White Lotus
Erin Doherty in Adolescence
Hannah Einbinder in Hacks
Catherine O’Hara in The Studio
Parker Posey in The White Lotus
Aimee Lou Wood in The White Lotus
Migliore attore non protagonista in televisione
Owen Cooper in Adolescence
Billy Crudup in The Morning Show
Walton Goggins in The White Lotus
Jason Isaacs in The White Lotus
Tramell Tillman in Severance
Ashley Walters in Adolescence
Miglior cabarettista in televisione
Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
Brett Goldstein: The Second Best Night Of Your Life
Kevin Hart: Acting My Age
Kumail Nanjiani: Night Thoughts
Ricky Gervais: Mortality
Sarah Silverman: Postmortem
Miglior podcast
Armchair Expert With Dax Shepard
Call Her Daddy
Good Hang With Amy Poehler
The Mel Robbins Podcast
Smartless
Up First