Golden Globe 2026, tutte le nomination: vola “Una battaglia dopo l’altra” con DiCaprio

È spettato agli attori Marlon Wayans e Skye P. Marshall annunciare le nomination ai Golden Globe 2026, in tutte le 28 categorie, una in più rispetto all’anno precedente. C’è infatti un nuovo premio da assegnare, che andrà al miglior podcast.

A dominare le candidature è Una battaglia dopo l’altra, con nove nomination. Film piacevole e poco di più, è forse lo specchio di un’edizione – la numero 83 – con pochi titoli forti. Per il racconto di rivoluzionari falliti di Paul Thomas Anderson, che si muove tra action e commedia, ci sono diverse nomination pesanti, tra cui miglior film, regia, sceneggiatura e attori per Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro e Sean Penn. Per DiCaprio è la sedicesima candidatura ai Golden Globe e già tre globi dorati in bacheca.

Nell’elenco delle nomination segue con otto Affeksjonsverdi (Sentimental Value) di Joachim Trier, Grand Prix Speciale della Giuria all’ultimo Festival di Cannes, film norvegese sul tentativo di riconciliazione di un padre, famoso regista decaduto, con la figlia, attrice teatrale. Con sette c’è quindi l’horror folk I peccatori di Ryan Coogler, con sei Hamnet di Chloé Zhao, dove l’Hamnet del titolo è il figlio morto prematuramente di William Shakespeare. Hanno cinque candidature a testa il Frankenstein di Guillermo del Toro e il capitolo finale del musical dai grandi numeri, Wicked – Parte 2.

Sul fronte serie tv, è in testa The White Lotus con sei nomination, seguito da Adolescence con cinque e Only Murders in the Building e Severance con quattro ciascuno.

La premiazione dei Golden Globes si terrà nella serata di domenica 11 gennaio 2026 al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles (la mattina del 12 gennaio in Italia). Come nelle precedente edizione, sarà presentata dalla comica Nikki Glazer. Helen Mirren e Sarah Jessica Parker riceveranno rispettivamente il Cecil B. DeMille Award e il Carol Burnett Award, premi alla carriera.

Credits: Kasper Tuxen Stellan Skarsgard ed Elle Fanning in “Sentimental Value”

Ecco tutte le nomination ai Golden Globe 2026.

Golden Globe 2026 – Premi per il cinema

Miglior film drammatico

Frankenstein di Guillermo del Toro

Hamnet di Chloé Zhao

Un semplice incidente di Jafar Panahi

L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho

Affeksjonsverdi (Sentimental Value) di Joachim Trier

I peccatori di Ryan Coogler

Miglior film commedia o musicale

Blue Moon di Richard Linklater

Bugonia di Yorgos Lanthimos

Marty Supreme di Josh Safdie

No Other Choice di Park Chan-wook

Nouvelle Vague di Richard Linklater

Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson

Miglior regista

Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra

Ryan Coogler per I peccatori

Guillermo Del Toro per Frankenstein

Jafar Panahi per Un semplice incidente

Joachim Trier per Affeksjonsverdi (Sentimental Value)

Chloé Zhao per Hamnet

Migliore attrice in un film drammatico

Jessie Buckley in Hamnet

Jennifer Lawrence in Die My Love

Renate Reinsve in Affeksjonsverdi (Sentimental Value)

Julia Roberts in After The Hunt – Dopo la caccia

Tessa Thompson in Hedda

Eva Victor in Sorry, Baby

Migliore attore in un film drammatico

Joel Edgerton in Train Dreams

Oscar Isaac in Frankenstein

Dwayne Johnson in The Smashing Machine

Michael B. Jordan in I peccatori

Wagner Moura in L’agente segreto

Jeremy Allen White in Springsteen: Liberami dal nulla

Credits: Warner Bros. Benicio del Toro nel film “Una battaglia dopo l’altra”

Migliore attrice in un film commedia o musicale

Rose Byrne in If I Had Legs I’D Kick You

Cynthia Erivo in Wicked – Parte 2

Kate Hudson in Song Sung Blue

Chase Infiniti in Una battaglia dopo l’altra

Amanda Seyfried in Il testamento di Ann Lee

Emma Stone in Bugonia

Migliore attore in un film commedia o musicale

Timothée Chalamet in Marty Supreme

George Clooney in Jay Kelly

Leonardo Dicaprio in Una battaglia dopo l’altra

Ethan Hawke in Blue Moon

Lee Byung-Hun in No Other Choice

Jesse Plemons in Bugonia

Migliore attrice non protagonista

Emily Blunt in The Smashing Machine

Elle Fanning in Affeksjonsverdi (Sentimental Value)

Ariana Grande in Wicked – Parte 2

Inga Ibsdotter Lilleaas in Affeksjonsverdi (Sentimental Value)

Amy Madigan in Weapons

Teyana Taylor in Una battaglia dopo l’altra

Migliore attore non protagonista

Benicio Del Toro per Una battaglia dopo l’altra

Jacob Elordi per Frankenstein

Paul Mescal per Hamnet

Sean Penn per Una battaglia dopo l’altra

Adam Sandler per Jay Kelly

Stellan Skarsgård per Affeksjonsverdi (Sentimental Value)

Miglior film in lingua straniera

Un semplice incidente di Jafar Panahi (Francia)

No Other Choice di Park Chan-wook (Corea del Sud)

L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho (Brasile)Affeksjonsverdi (Sentimental Value) di Joachim Trier (Norvegia)

Sirāt, l’ultimo film di Óliver Laxe (Spagna)

La voce di Hind Rajab di Kawthar ibn Haniyya (Tunisia)

Miglior film d’animazione

Arco

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle

Elio

Kpop Demon Hunters

La piccolo Amélie

Zootropolis 2

Credits: Warner Bros. Immagine del film “I peccatori”

Migliore sceneggiatura

Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra

Ronald Bronstein & Josh Safdie per Marty Supreme

Ryan Coogler per I peccatori

Jafar Panahi per Un semplice incidente

Eskil Vogt & Joachim Trier per Affeksjonsverdi (Sentimental Value)

Chloé Zhao & Maggie O’Farrell per Hamnet

Migliore colonna sonora originale

Alexandre Desplat per Frankenstein

Ludwig Göransson per I peccatori

Jonny Greenwood per Una battaglia dopo l’altra

Kangding Ray per Sirāt

Max Richter per Hamnet

Hans Zimmer per F1

Migliore canzone originale

Dream As One dal film Avatar: fuoco e cenere, musica e testi di Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen

Golden dal film Kpop Demon Hunters, musica e testi di Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-Jae (Ejae), Mark Sonnenblick

I Lied To You dal film Sinners, musica e testi di Raphael Saadiq, Ludwig GöRansson

No Place Like Home dal film Wicked – Parte 2, musica e testi di Stephen Schwartz

The Girl In The Bubble dal film Wicked – Parte 2, musica e testi di Stephen Schwartz

Train Dreams dal film Train Dreams, musica e testi Nick Cave, Bryce Dessner

Miglior successo al botteghino

Avatar: fuoco e cenere

F1

Kpop Demon Hunters

Mission: Impossible – The Final Reckoning

I peccatori

Weapons

Wicked – Parte 2

Zootropolis 2

Golden Globe 2026 – Premi per la televisione

Miglior serie drammatica

The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Miglior attrice in una serie drammatica

Kathy Bates in Matlock

Britt Lower in Severance

Helen Mirren in Mobland

Bella Ramsey in The Last Of Us

Keri Russell in The Diplomat

Rhea Seehorn in Pluribus

Credits: Matt Dinerstein Jeremy Allen White in “The Bear”

Migliore attore in una serie drammatica

Sterling K. Brown in Paradise

Diego Luna in Andor

Gary Oldman in Slow Horses

Mark Ruffalo in Task

Adam Scott in Severance

Noah Wyle in The Pitt

Miglior serie commedia o musicale

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders In The Building

The Studio

Migliore attrice in una serie commedia o musicale

Kristen Bell in Nobody Wants This

Ayo Edebiri in The Bear

Selena Gomez in Only Murders In The Building

Natasha Lyonne in Poker Face

Jenna Ortega in Wednesday

Jean Smart in Hacks

Migliore attore in una serie commedia o musicale

Adam Brody in Nobody Wants This

Steve Martin in Only Murders In The Building

Glen Powell in Chad Powers

Seth Rogen in The Studio

Martin Short in Only Murders In The Building

Jeremy Allen White in The Bear

Miglior miniserie, serie antologica o film televisivo

Adolescence

All Her Fault

The Beast In Me

Black Mirror

Dying For Sex

The Girlfriend

Migliore attrice in una miniserie, serie antologica o film televisivo

Claire Danes in The Beast In Me

Rashida Jones in Black Mirror

Amanda Seyfried in Long Bright River

Sarah Snook in All Her Fault

Michelle Williams in Dying For Sex

Robin Wright in The Girlfriend

Credits: Apple TV+ Immagine della serie tv “Pluribus”

Migliore attore in una miniserie, serie antologica o film televisivo

Jacob Elordi in La strada stretta verso il profondo Nord

Paul Giamatti in Black Mirror

Stephen Graham in Adolescence

Charlie Hunnam in Monster: The Ed Gein Story

Jude Law in Black Rabbit

Matthew Rhys in The Beast In Me

Migliore attrice non protagonista in televisione

Carrie Coon in The White Lotus

Erin Doherty in Adolescence

Hannah Einbinder in Hacks

Catherine O’Hara in The Studio

Parker Posey in The White Lotus

Aimee Lou Wood in The White Lotus

Migliore attore non protagonista in televisione

Owen Cooper in Adolescence

Billy Crudup in The Morning Show

Walton Goggins in The White Lotus

Jason Isaacs in The White Lotus

Tramell Tillman in Severance

Ashley Walters in Adolescence

Miglior cabarettista in televisione

Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein: The Second Best Night Of Your Life

Kevin Hart: Acting My Age

Kumail Nanjiani: Night Thoughts

Ricky Gervais: Mortality

Sarah Silverman: Postmortem

Miglior podcast

Armchair Expert With Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang With Amy Poehler

The Mel Robbins Podcast

Smartless

Up First