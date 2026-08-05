BMW F450 GS: la piccola enduro che rende il fuoristrada facile e divertente

Perché farla difficile quando ci si può divertire senza stress? Non servono una valanga di cavalli, accelerazioni fulminanti, altezze dakariane per gioire guidando su uno sterrato che s’inerpica per le colline. Una moto facile, intuitiva, leggera e maneggevole, basta e avanza. È quanto offre la nuova BMW F450 GS, ultima nata della casa dell’elica. Una moto per chi è fresco di patente A2, ma non solo.

Se siete stufi di tenervi tra le gambe un “ferro” da 250 chili e privilegiate un rapporto peso/potenza che permette di guidare con grande agilità sul misto stretto come in fuoristrada, è molto più saggio pensare a una media cilindrata. Il meglio per chi, per esempio, ha una casa in campagna, ama gironzolare sui colli alla scoperta di nuove strade e stradine, senza dover concentrare tutte le attenzioni all’impegno nella guida. Se poi ha un motore con una gran bella coppia, un telaio fatto come si deve, sospensioni e freni efficaci, il divertimento è assicurato. Tutte qualità che non mancano alla nuova piccola GS.

Courtesy BMW

Il cuore della F450 è un motore bicilindrico da 420 centimetri cubi dal carattere deciso, molto fluido, progettato ex novo da BMW e prodotto dall’indiana Tvs. Con 48 CV (34 kW) e una signora coppia di 43 Nm a 6750 giri, permette a una moto che pesa solo 178 chili in ordine di marcia di spingere subito con forza. Il telaio è a traliccio in tubi d’acciaio, progettato per consentire una perfetta posizione di guida in piedi. Forcelle telescopiche a steli rovesciati da 43 mm e mono ammortizzatore con smorzamento progressivo della giapponese Kayaba, impianto frenante Brembo con disco a quattro pistoncini da 310 mm all’anteriore.

Insomma, la qualità è di alto livello; se poi si aggiunge una cifra stilistica ispirata all’iconico design delle enduro bavaresi, come il faro a Led a forma di X, la linea filante con una livrea bianca, rossa e blu, le modalità di guida e il display TFT identico a quello delle sorelle maggiori, la nuova F450 mostra inconfondibilmente il DNA della famiglia GS. L’abbiamo provata sulle colline della tenuta pisana di Monterufoli, un luogo incantato che si trova a metà strada tra Volterra e il mare.

Courtesy BMW

La nuova F450 sale su uno sterrato sassoso abbastanza ripido senza incertezze. In piedi sulle pedane, mani ben ancorate al manubrio: prima, seconda, terza, qualche dosso, alcuni tornanti. In cima vista mozzafiato. Una guida senza errori anche se si è fuori allenamento. Strano? No. La F450 GS te ne perdona parecchi. È stabile, maneggevole, pronta, ma soprattutto, anche se sbagli marcia e non sei pronto a scalare, va lo stesso, non zoppica o peggio si spegne.

Questo grazie a un’innovazione tecnica notevole che hanno chiamato Easy Ride Clutch (di serie sulla versione top, la Trophy). Si tratta di un’evoluzione della frizione centrifuga che, abbinata al cambio assistito (Shift Assistant Pro), permette di evitare di azionare manualmente la leva sia in partenza che al cambio marcia. Inoltre, in rilascio dell’acceleratore rimane chiusa assicurando il freno motore fino al regime minimo, quando ritorna in funzione evitando che il motore si spenga.

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Lo stesso avviene se si usa una marcia troppo bassa, agendo come se si stesse “frizionando”. Il pilota può comunque intervenire in maniera tradizionale su leva della frizione e cambio, ma resta il fatto che, anche nelle manovre più impegnative, possibili errori vengono scongiurati. Bisogna ammetterlo, un gran bel vantaggio specie per i meno esperti o per chi ha deciso di fare il salto dallo scooter a una moto vera e ha qualche difficoltà con il cambio a leva. Il sistema agisce altrettanto bene anche sulla strada asfaltata.

Ci siamo divertiti a sfruttarlo appieno sulla tortuosa strada che dalla tenuta di Monterufoli va al golfo di Baratti. Tra le località di Sassetta e Suvereto (14 chilometri vivamente consigliati) c’è una serie continua e ravvicinata di curve e controcurve che ci hanno permesso di testare il funzionamento del nuovo sistema. Nessuna incertezza nella guida: si può destinare tutta l’attenzione alle traiettorie.

Courtesy BMW

Promossa a pieni voti. La nuova F450 GS è in vendita dallo scorso giugno in quattro varianti a seconda degli equipaggiamenti. I prezzi vanno dai circa 7.600 euro della Basic agli 8.400 della Trophy. Disponibile una marea di accessori (selle, ruote a raggi, scarico Akrapovic e così via) che portano la cifra oltre i 10-11 mila euro.