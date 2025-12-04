Davide Sorrenti Journals: un archivio intimo che racconta una generazione

IDEA Books dedica un nuovo capitolo all’eredità di Davide Sorrenti con Davide Sorrenti Journals – Volume 1 (1994–1995), una raccolta che restituisce per la prima volta i suoi primi taccuini creativi. Il volume – rilegato in hardcover e avvolto da una dust jacket che replica il collage originale del diario- presenta un archivio personale composto da fotografie, Polaroid, schizzi, note e contact sheet, raccolti negli anni che segnarono l’inizio della sua carriera. Davide Sorrenti Journals Press…





Curato da Francesca Sorrenti, madre dell'artista e custode del suo patrimonio visivo, il libro offre uno sguardo diretto sul processo creativo del giovane fotografo. Le pagine mostrano taccuini che crescono fisicamente nel tempo: da quaderni sottili a volumi spessi quasi quattro pollici, segnati da nastro ingiallito, angoli consumati e fotografie che iniziano a scolorire. Sono oggetti vissuti, manipolati da amici e collaboratori, parte integrante della scena culturale di downtown New York.

Il risultato è un documento che va oltre l'immagine fotografica: una testimonianza materiale di un immaginario in formazione, del ritmo veloce e istintivo con cui Sorrenti costruiva il proprio linguaggio visivo. Come sottolinea Francesca Sorrenti, i diari "non erano semplici taccuini, ma frammenti di una vita inquieta", un mosaico di appunti e intuizioni che raccontano una generazione prima che uno stile.





Pubblicato in 1000 copie, formato 32×24 cm e 192 pagine, Davide Sorrenti Journals – Volume 1 sarà disponibile dal 4 dicembre 2025. Un oggetto editoriale pensato non solo per collezionisti e fotografi, ma per chiunque sia interessato a osservare come nasce – e resiste nel tempo – un linguaggio creativo capace di definire un’epoca.