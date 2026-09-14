The Pitt 3: quando esce, trama, cast e tutto quello che sappiamo

Il dottor Robby, sempre più vicino al baratro, torna insieme allo stremato gruppo di medici, infermieri e specializzanti del Pittsburgh Trauma Medical Center. E sarà un passaggio tra gli inferi, ma con stille di luce. The Pitt 3 ci reimmergerà presto nel caos e nel ritmo frenetico del pronto soccorso più amato dello streaming.

Dal cast confermato alla data di uscita, dalla trama al trailer, ecco tutto quello che sappiamo sulla terza stagione di The Pitt.

Quando esce The Pitt 3 e dove vederlo

The Pitt tornerà con la terza stagione a gennaio 2027, in streaming su HBO Max.

Conferma il format di successo: 15 episodi, che saranno rilasciati a cadenza settimanale.

Seguiranno in tempo reale, ora per ora (anche se la durata della puntata è di 45 minuti), i casi clinici e le crisi personali che medici e infermieri devono gestire mentre si confrontano con un overbooking di pazienti e una cronica carenza di risorse.

Credits: HBO Max Immagine di "The Pitt 3"

Perché The Pitt piace così tanto

Nato sulla lunga scia di E.R. - Medici in prima linea, The Pitt è così diverso dalla serie tv che lanciò George Clooney verso l’Olimpo. Il fil rouge è senz’altro Noah Wyle, che dopo 11 stagioni nei panni del dottor John Carter abbiamo ritrovato volentieri ancora nel mondo degli ospedali, in veste anche di produttore esecutivo. Nel dietro le quinte ci sono pure le menti creative di E.R. John Wells e R. Scott Gemmill, ma The Pitt è di altra pasta.

Al fittizio Pittsburgh Trauma Medical Center non c’è certo tempo per lunghe pause caffè tra colleghi e flirt tra bisturi e camici. Il livello di realismo è incalzante e si insinua implacabile nelle problematiche più stringenti del sistema sanitario, riscrivendo la storia del medical drama.

Per questo probabilmente The Pitt piace così tanto, per quel frenetico senso di verità che è stato approvato anche da tanti veri medici. Si srotola come un docudrama senza fronzoli, privato anche di una colonna sonora che indirizzi le emozioni. La partitura è scandita piuttosto dal gergo tecnico dei suoi protagonisti e dai suoni delle procedure mediche.

Già vincitrice di cinque Emmy edue Golden Globe, come migliore serie tv e miglior attore per Noah Wyle, quel dottor Robby veterano del pronto soccorso, ormai così bisognoso lui stesso di soccorso, si sta superando. La seconda stagione è stata candidata a 26 Emmy Award.

The Pitt 2 ha raggiunto una media di 15,4 milioni di spettatori per episodio, migliorando di oltre il 50% i dati della prima stagione. È diventata quindi la sesta serie ora in onda su HBO Max a raggiungere una media di 15 milioni di spettatori nel corso della sua programmazione, unendosi a House of the Dragon, The White Lotus, A Knight of the Seven Kingdoms, The Last of Us e It: Welcome to Derry.

Credits: HBO Max Immagine di "The Pitt 3"

Il trailer di The Pitt 3

Durante la seconda stagione, abbiamo visto il dottor Michael "Robby" Rabinovitch, veterano del Pitt interpretato da Wyle, deteriorarsi poco a poco. Lo avevamo lasciato in pieno crollo emotivo. Travolto dal burnout e dal carico di traumi accumulati in pronto soccorso, si era preso una pausa di tre mesi.

Nel teaser trailer di The Pitt 3 lo vediamo tornare. «Il nome di Robby è in turnazione. È ​​finalmente tornato», dice il dottor Shen (Ken Kirby) guardando il tabellone dei turni. Il dottor Abbot (Shawn Hatosy) gli replica scettico: «Ci crederò solo quando lo vedrò».

Poi ecco la specializzanda Santos (Isa Briones) rivolgersi al collega Whitaker (Gerran Howell): «Cerca di non uccidere nessuno oggi». «Sì, anche tu», la risposta. E infine ecco il dottor Robby rimettersi lo stetoscopio al collo. E poi ancora urgenze, feriti, rianimazioni, famigliari in lacrime. «Sapevo che il mio primo giorno di rientro sarebbe stato duro. Affrontare quello che passiamo qui... E sapevo che la situazione sarebbe potuta diventare un po' folle», risuonano le parole di Robby.

Cosa aspettarsi da The Pitt 3: la trama

The Pitt 3 è ambientata circa 4 mesi dopo gli eventi della seconda stagione, precisamente il 12 novembre 2026. È una data significativa per gli Stati Uniti, perché è il giorno dopo il Veterans Day e un paio di settimane prima del Giorno del Ringraziamento.

Introduce quindi a una serie di nuove emergenze e complicazioni. Il meteo della Pennsylvania sarà un fattore determinante: con le temperature che si abbassano le strade si fanno più scivolose, vengono accese le caldaie, la situazione dei senzatetto al freddo si fa più stringente.

E il destino di Robby? Probabilmente toccherà il fondo, per poi cercare finalmente un aiuto. Noah Wyle ha anticipato qualcosa: «La prima stagione parlava del dottore nel ruolo di paziente; la seconda stagione parla di medici che non sono dei bravi pazienti; la terza stagione parla di medici che traggono beneficio dall'essere pazienti. Vedremo che ha intrapreso il percorso terapeutico; ha avuto un effetto positivo. È un percorso fragile, non privo di rischi e vulnerabilità, ma almeno si stanno facendo progressi«».

Il rapporto teso tra Robby e il suo ex pupillo Langdon? «La loro relazione, il senso di tradimento e il desiderio di ritrovarsi e di ricostruire un rapporto, saranno elementi davvero meravigliosi della terza stagione».

Credits: HBO Max Immagine di "The Pitt 3"

Il cast di The Pitt 3

Nella terza stagione The Pitt ritroveremo molti dei volti a cui siamo affezionati. Riecco ovviamente Noah Wyle (Dr. Michael “Robby” Robinavitch) e Patrick Ball (Dr. Langdon). Come da teaser trailer, ci saranno ancora Shawn Hatosy (Dr. Abbot) e Isa Briones (Dr. Santos), Gerran Howell (Whitaker). E poi Katherine LaNasa (Dana Evans), Fiona Dourif (Dr. McKay), Taylor Dearden (Dr. King), Shabana Azeez (Javadi), Sepideh Moafi (Dr. Al-Hashimi). Ayesha Harris, che interpreta la dottoressa Parker Ellis, specializzanda del turno di notte, è stata promossa da ruolo ricorrente a membro fisso e sarà l’unica new entry al cast fisso della serie.

Non ci sarà invece Supriya Ganesh, che ha interpretato fin dalla prima stagione la dottoressa Samira Mohan, specializzanda senior.