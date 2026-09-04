Europei di pallavolo maschile 2026, l’Italia vuole tutto: quando e dove vederli in tv, le partite clou

I campioni mondiali, vicecampioni continentali, vogliono puntare ancora più in alto. Vogliono prendere tutto. Napoli è pronta ad accogliere le prime schiacciate a muro dei ragazzi di Fefé De Giorgi, mentre Milano sogna di vederli in finale. Gli Europei incalzano e il pubblico italiano sarà supporto fondamentale per gli azzurri del volley. In palio un pass per le Olimpiadi.

Ecco quando e dove si svolgono gli Europei di pallavolo maschile 2026, dove vederli in tv, le prime partite di capitan Giannelli e compagni, il calendario e le principali avversarie dell’Italia.

Quando e dove si svolgono gli Europei di pallavolo maschile

Sono 24 le Nazionali al via, con la Polonia sul parquet da campione in carica e l’Italia fresca trionfatrice dei Mondiali 2025. Come nelle precedenti tre edizioni, il 34° Campionato europeo di pallavolo maschile si svolgerà su più Stati. Sarà ospitato da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania, dal 9 al 26 settembre 2026.

Ognuno dei quattro Paesi organizzatori è capofila di un girone, composto da sei squadre, e ospiterà le partite della propria pool. Nel caso dell’Italia, saranno Napoli e Modena a vegliare sulle prime partite degli azzurri. Il girone della Bulgaria si gioca a Sofia, quello della Finlandia a Tampere, la pool della Romania a Cluj-Napoca.

Gli ottavi e i quarti di finale avranno invece luogo a Sofia (il 19, 20 e 22 settembre) e a Torino (il 20, 21 e 23 settembre). Final Four a Milano: semifinali il 25 settembre e finalissima il 26 settembre.

Chi alzerà il trofeo al cielo avrà un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Getty Images Il muro della Nazionale italiana alla Nations League contro gli United States a Ottawa, 14 giugno 2026

Dove vedere gli Europei di volley maschile 2026 in tv

È possibile vedere i Campionati europei di volley maschile 2026 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.

Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse anche in chiaro da Rai Sport e in streaming su RaiPlay.

Il girone dell’Italia e le quattro pool

L’Italia è stata inserita nella Pool A, che si dispiegherà a Napoli e Modena. Dovrà vedersela contro Svezia, Repubblica Ceca, Grecia, Slovacchia e Slovenia, l’ostacolo più insidioso, bronzo nel 2023 e finalista battuta dagli azzurri solo al tie break nel 2021. Da non sottovalutare anche la Repubblica Ceca, semifinalista ai Mondiali 2025 sospinta dal centrale Antonin Klimes, ingaggiato quest’anno dalla Lube Civitanova.

La Polonia, che ci ha messo alle corde agli Europei 2023, si trova nella Pool B della Bulgaria, storica finalista iridata guidata dal ct italiano Gianlorenzo Blengini.

Promette di essere equilibrata la Pool C, con la Serbia campione d’Europa nel 2019 al ricambio generazionale ma sempre temibile nelle principali competizioni internazionali. La Pool D ospita quella che potrebbe essere la sorpresa degli Europei, la Francia, oro olimpico di Parigi 2024.

Ecco la composizione dei quattro gironi.

Pool A (a Napoli e Modena): Italia, Svezia, Slovenia, Repubblica Ceca, Grecia, Slovacchia

Pool B (a Sofia): Bulgaria, Macedonia del Nord, Polonia, Ucraina, Portogallo, Israele

Pool C (a Tampere): Finlandia, Estonia, Serbia, Belgio, Olanda, Danimarca

Pool D (a Cluj-Napoca): Romania, Lettonia, Francia, Germania, Turchia, Svizzera

Le prime partite degli azzurri

L’Italia del ct Ferdinando De Giorgi farà il suo debutto giovedì 10 settembre a Napoli, in piazza del Plebiscito. Sarà una grande festa: il salotto cittadino ospita l’Arena del Volley, una struttura temporanea realizzata appositamente per la gara inaugurale degli azzurri. In tribuna, a fare il tifo, ci sarà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Romanò, Lavia e soci si trasferiranno quindi a Modena: la Nazionale italiana gioca al PalaPanini le altre quattro partite del girone.

Ecco il calendario della pool dell'Italia:

10 settembre, Napoli: Italia-Svezia ore 21.05

12 settembre, Modena: Italia-Grecia ore 21.05

13 settembre, Modena: Italia-Slovacchia ore 21.05

15 settembre, Modena: Italia-Repubblica Ceca ore 21.05

17 settembre, a Modena: Italia-Slovenia ore 21.05

Getty Images Alessandro Michieletto (a sinistra) e Mattia Bottolo ai Mondiali nella partita contro il Belgio, 24 settembre 2025

Le altre partite della Pool A

Ecco invece il programma delle altre partite della Pool A, in cui è inclusa l'Italia:

11 settembre, Modena: Repubblica Ceca-Grecia ore 16, Slovacchia-Slovenia ore 21

12 settembre, Modena: Svezia-Repubblica Ceca ore 16

13 settembre, Modena: Slovenia-Svezia ore 16

14 settembre, Modena: Slovacchia-Repubblica Ceca ore 16, Slovenia-Grecia ore 21

15 settembre, Modena: Grecia-Svezia ore 16

16 settembre, Modena: Svezia-Slovacchia ore 16, Repubblica Ceca-Slovenia ore 21

17 settembre, Modena: Slovacchia-Grecia ore 16

Il cammino dopo i gironi

Le pool si giocano con la formula del round robin: le prime quattro classificate di ogni girone accederanno agli ottavi di finale, per poi disputare quarti, semifinali e finali.

Il gruppo dell’Italia incrocerà agli ottavi la Pool C della Finlandia: prima contro quarta, seconda contro terza. Le partite si disputeranno al Palavela di Torino, così come i quarti. La Pool B della Bulgaria invece è abbinata a quella della Romania, con match in programma a Sofia.

Ci si trasferirà quindi a Milano, all’Unipol Forum di Assago.

Ottavi e quarti di finale: dal 19 al 23 settembre, a Sofia e Torino

Semifinali: 25 settembre, Milano

Finali: 26 settembre, Milano

Il palmarès dell'Italia agli Europei

Gli Europei di pallavolo maschile hanno parlato spesso italiano. La Nazionale azzurra è stata tra le principali protagoniste della competizione. Nell'albo d'oro conta ben 7 trionfi, medaglia d'oro nel 1989, 1993, 1995, 1999, 2003, 2005 e con l'ultima indimenticabile impresa del 2021, quando tornammo sul trono d’Europa dopo 16 anni, con una commovente rimonta al tie-break contro la Slovenia. In bacheca anche 5 argenti e 3 bronzi.

Nell’albo d’oro meglio dell’Italvolley ha fatto solo l’ei fu Unione Sovietica, dominatrice degli anni ’60 e ’70 con 9 vittorie consecutive: 12 i successi totali.