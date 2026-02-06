Fantasanremo 2026: come giocare, regole e artisti da scegliere

Da gioco tra una quarantina di compari al bar a Porto Sant’Elpidio, nelle Marche, a fenomeno virale che diverte mezza Italia. Il Fantasanremo è ormai l’immancabile delle lunghe serate davanti al festival. Il tocco in più, come l’oliva sul Martini Dry.

Fantasy game per accoliti di Sanremo, è “la grande scusa per star sul divano, con il telecomando in mano”, come canta la sigla del Fantasanremo 2026 affidata a TonyPitony. Per divertirsi e sfidarsi tra amici e non, tutti con gli occhi puntati verso il palco dell’Ariston, esultando per un bonus, disperandosi per un malus.

Ecco come giocare al Fantasanremo 2026: le regole, quanti artisti scegliere, come guadagnare (o perdere) punti. Cosa si vince? La gloria eterna. E sicure risate.

Le regole del Fantasanremo 2026

Il regolamento del Fantasanremo ha similitudini con quello del Fantacalcio. Ogni partecipante crea una squadra virtuale, composta da 7 artisti che partecipano al Festival di Sanremo 2026. Questi vanno schierati con una formazione da 5 titolari, tra cui scegliere il capitano, e 2 riserve. Il capitano, da aggiornare ogni serata, può raddoppiare i punti.

Per ogni giocatore ci sono a disposizione 100 baudi, la moneta ufficiale, utile per acquistare gli artisti in gara (nel nome, è un omaggio evidente a Pippo Baudo, il re dei conduttori di Sanremo). A ogni artista è abbinata una FantaQuotazione. Il valore dei trenta big in gara quest’anno va dai 13 ai 17 baudi. I più cari? Tommaso Paradiso e Fedez & Masini, che costano 17 baudi.

Durante le serate del festival, a ogni artista vengono assegnati dei punti bonus (in più) o malus (in sottrazione) in base alla sua performance sul palco dell’Ariston.

Le regole del Fantasanremo 2026 prevedono la possibilità di creare fino a 5 squadre a testa e di partecipare a un massimo di 25 leghe, ovvero campionati separati e paralleli a quello principale.

Le novità del Fantasanremo 2026

È possibile iscriversi al Fantasanremo fino a lunedì 23 febbraio alle ore 23:59, quindi fino alla vigilia del Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. Fino a questa deadline è anche possibile cambiare la propria formazione.

Ma si potrà farlo anche più avanti. La novità, infatti, è che si potrà apportare modifiche anche nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 febbraio, dalle 8 alle 20, sostituendo tra loro titolare e riserve e nominando un nuovo capitano tra i titolari.

Tra i bonus, ce ne sarà uno speciale dedicato al compianto maestro Peppe Vessicchio, figura iconica di Sanremo: 10 punti in palio se il direttore d’orchestra del proprio artista indossa il papillon, 20 se due direttori dirigono contemporaneamente. E ancora: 20 se il direttore dà il tempo con “Pronti, partenza, via!”, 10 se il conduttore o il co-conduttore dice “dirige l’orchestra il maestro Peppe Vessicchio”.

Photo by Francesco Prandoni/Getty Images Tommaso Paradiso si esibisce al Forum di Assago, 28 novembre 2023

Fedez & Masini re delle FantaQuotazioni

Gli artisti danno punti a chi li ha in squadra non solo tramite il piazzamento nella classifica finale e i premi conquistati durante il festival (dal premio della critica Mia Martini al premio Lucio Dalla della sala stampa fino alla vittoria nella serata della cover). Anche gesti, saluti, frasi particolari o accessori indossati sono oggetto di bonus.

Per questo per vincere è importante muoversi con strategia, puntando non solo su big dati per favoriti a Sanremo, ma anche su outsider pronti a osare regalando punti preziosi.

Secondo i bookies tra i più quotati per la vittoria del festival ci sono Tommaso Paradiso, con il brano sentimentale I Romantici, e la strana coppia Fedez & Masini, con Male necessario. E non a caso sono anche i più cari del Fantasanremo 2026. Fedez, tra l’altro, è stato tra i primi a interessarsi al Fantasanremo e a fargli da volano di visibilità.

Ecco le FantaQuotazioni dei 30 cantanti in gara.

17 baudi: Fedez & Masini; Tommaso Paradiso.

16 baudi: Arisa, Dargen D’Amico, Ermal Meta.

15 baudi: LDA & Aka 7even, Levante, Luchè, Malika Ayane, Michele Bravi, Serena Brancale.

14 baudi: Bambole di Pezza, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Fulminacci, Leo Gassmann, Mara Sattei, Nayt, Samurai Jay.

13 baudi: Chiello, Ditonellapiaga, Enrico Nigiotti, Francesco Renga, J-Ax, Maria Antonietta & Colombre, Patty Pravo, Raf, Sal Da Vinci, Sayf, Tredici Pietro.

I bonus e malus più divertenti

Come già detto, ogni artista fa guadagnare punti (bonus) o perdere punti (malus) anche attraverso azioni o frasi pronunciate. Sono previsti anche bonus ad personam e bonus premium, come pure bonus e malus giornalieri che saranno rivelati sera per sera.

Anche la partecipazione di un cantante al DopoFestival o la standing ovation dell’orchestra o essere l’ultimo artista a esibirsi regala punti. Al contrario, un inciampo sulla scalinata o fischi di disapprovazione del pubblico erodono il punteggio. Ade retro: nominare il FantaSanremo sul palco = -10 punti.

Tra i bonus “ad personam” più divertenti? Arisa che consiglia antidolorifici a Carlo Conti (cult la gag di Sanremo 2015 in cui consigliava al pubblico un “anestetico”), Fulminacci che canta sotto il temporale, Patty Pravo che fa girar le Bambole di Pezza. E ancora: Francesco Renga – che vinse ha Sanremo 2005 con il brano Angelo – che si prende cura di Angelo (se è Angelo dei Ricchi e Poveri il bonus raddoppia).