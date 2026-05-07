MotoGP, orari GP Francia 2026: dove vedere la gara in TV e streaming

È tutto pronto a Le Mans per il GP di Francia: la quinta tappa della MotoGP 2026 sarà trasmessa in diretta su Sky (e in streaming su Now) e in differita su TV8. Di seguito troverete gli orari TV.

L’Aprilia tornerà a dominare o ci sarà di nuovo spazio per le Ducati? Lo scopriremo domenica.

MotoGP 2026 – GP Francia: cosa aspettarsi

Il circuito di Le Mans (sede del GP di Spagna, quinto appuntamento del Motomondiale 2026) è un tracciato molto impegnativo per i freni. Non è facile fare un pronostico visto che questa corsa ha visto sette vincitori diversi nelle ultime sette edizioni.

Di seguito troverete un video KTM con un giro di pista di una 1290 Super Duke R, il calendario del Gran Premio di Francia, gli orari TV su Sky, Now e TV8, il nostro pronostico e la classifica del Mondiale Piloti.

MotoGP 2026: Le Mans, il calendario e gli orari TV

Venerdì 8 aprile 2026

09:00-09:35 Moto3 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

09:50-10:30 Moto2 – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

10:45-11:30 MotoGP – Prove libere 1 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

13:15-13:50 Moto3 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

14:05-14:45 Moto2 – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

15:00-16:00 MotoGP – Prove libere 2 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

Sabato 9 aprile 2026

08:40-09:10 Moto3 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

09:25-09:55 Moto2 – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

10:10-10:40 MotoGP – Prove libere 3 (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

10:50-11:30 MotoGP – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

12:45-13:25 Moto3 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

13:40-14:20 Moto2 – Qualifiche (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

15:00 MotoGP – Gara Sprint (diretta TV su Sky Sport MotoGP, Now e TV8)

Domenica 10 aprile 2026

09:40-09:50 Warm Up (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now)

11:00 Moto3 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now, differita alle 14:00 su TV8)

12:15 Moto2 – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now, differita alle 15:15 su TV8)

14:00 MotoGP – Gara (diretta TV su Sky Sport MotoGP e Now, differita alle 17:00 su TV8)

MotoGP – I numeri del GP di Francia

LUNGHEZZA CIRCUITO: 4,19 km

GIRI: 27

MotoGP: il pronostico del GP di Francia 2026



Marco Bezzecchi

1° Marco Bezzecchi (Aprilia)

Marco Bezzecchi sta dominando la MotoGP 2026 con tre vittorie e un secondo posto. E non è tutto: il suo ultimo Gran Premio fuori dal podio risale addirittura a ottobre 2025.

In Francia ha già trionfato nel 2023 e domenica ha tutte le carte in regola per consolidare il primato nel Motomondiale.

Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images Jorge Martín

2° Jorge Martín (Aprilia)

Jorge Martín è l’unico che oggi sembra in grado di tenere il passo di Bezzecchi nella corsa al titolo.

A Le Mans ha un curriculum di tutto rispetto: successo nel 2024 e seconda piazza l’anno prima. Il problema è che non sale sul gradino più alto del podio di un GP da settembre di due anni fa, un digiuno che pesa e che inizia a diventare ingombrante.

Mirco Lazzari gp/Getty Images Fabio Di Giannantonio

3° Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Fabio Di Giannantonio è il migliore tra i piloti Ducati e, più in generale, il più veloce tra quelli che non guidano un’Aprilia.

Quest’anno ha già portato a casa due podi ma Le Mans non è mai stata la sua pista preferita: il suo miglior risultato nel GP di Francia nella classe regina è un sesto posto.

Stephen Blackberry/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Álex Márquez

Da tenere d’occhio: Álex Márquez (Ducati)

Álex Márquez arriva in Francia con il morale alle stelle dopo il successo di Jerez, che ha riportato una Ducati davanti a tutti dopo sei mesi di digiuno.

A Le Mans può vantare un secondo posto nel 2020: se trova la giornata giusta secondo noi può scombinare i piani dell’Aprilia.

Stephen Blackberry/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Aprilia

La moto da seguire: Aprilia

Dopo cinque vittorie consecutive l’Aprilia ha ceduto il passo a Jerez ad Álex Márquez. È stato un campanello d’allarme o solo una parentesi? Il GP di Francia darà la risposta.

La Casa di Noale non ha mai vinto qui in MotoGP ma resta secondo noi la moto da battere.

MotoGP 2026 – La classifica del Mondiale Piloti

1° Marco Bezzecchi (Aprilia) 101 punti

2° Jorge Martín (Aprilia) 90 punti

3° Fabio Di Giannantonio (Ducati) 71 punti

4° Pedro Acosta (KTM) 66 punti

5° Marc Márquez (Ducati) 57 punti