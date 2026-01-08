Madonna canta “La bambola”: la cover a sorpresa per la nuova campagna di Dolce & Gabbana

Madonna che entra nel canone del pop italiano è un ottimo modo per iniziare il 2026. E per questo dobbiamo ringraziare Dolce&Gabbana. L’icona globale della musica canta in italiano La bambola, il classico del 1968 reso immortale da Patty Pravo, come colonna sonora della nuova campagna di The One di Dolce & Gabbana. La traccia è già online, pubblicata a sorpresa e disponibile sulle piattaforme, mentre su YouTube è comparsa con un titolo che lascia pochi dubbi sull’operazione: “La Bambola (for Dolce & Gabbana – the one)”.

La Bambola (for Dolce & Gabbana – the one)

Non c’è stato il classico build-up social da era-pop: la release è arrivata in modo relativamente discreto, agganciata all’immaginario pubblicitario e alla circolazione immediata dello streaming. È una mossa che colpisce per più ragioni: Madonna canta integralmente in italiano, attinge a uno dei brani più iconici della canzone pop nazionale e lo fa all’interno di un progetto pubblicitario che ambisce chiaramente a superare i confini del semplice spot.

La versione reinterpretata da Madonna resta fedele al testo originale, uno dei più espliciti e moderni del suo tempo: una dichiarazione di autonomia femminile che nel 1968 suonava dirompente e che oggi conserva una forza simbolica intatta. Alla produzione c’è Stuart Price, collaboratore storico dell’artista, che costruisce un arrangiamento pulito e contemporaneo, pensato per dialogare con le immagini della campagna e con l’estetica patinata del mondo beauty-luxury, senza trasformare il brano in un mero sottofondo.

(Photo by Andreas Rentz/Getty Images)

Per Dolce & Gabbana, La bambola è una scelta coerente con una narrazione che da anni attinge all’immaginario italiano più riconoscibile: melodramma, sensualità, cinema, musica popolare. Inserire la voce di Madonna su un classico di Patty Pravo significa spingere questo immaginario su scala globale, fondendo pop internazionale e memoria culturale italiana in un unico gesto. Il brano diventa così un codice emotivo immediatamente leggibile, capace di rafforzare il racconto del profumo The One come simbolo di individualità e affermazione personale.

Il rumor su Pensiero stupendo e Sanremo

La pubblicazione della cover riaccende anche un altro tema che circolava già da mesi. Tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, si erano diffuse indiscrezioni su una possibile reinterpretazione di Pensiero stupendo, altro brano simbolo di Patty Pravo, legate – secondo alcune voci – a un progetto speciale o addirittura a un’ipotesi di apparizione a Sanremo 2026.

Courtesy Madonna via Instagram

Si dice che la traccia sarebbe stata registrata tra settembre e ottobre, con un nuovo arrangiamento dance-pop; il testo in inglese, ma con il ritornello lasciato in italiano come omaggio diretto a Patty Pravo e al fascino di un’epoca precisa. Ad alimentare ulteriormente la curiosità ci sono anche alcuni segnali social difficili da ignorare: Madonna e Patty Pravo si seguono su Instagram, si scambiano messaggi e cordialità. È stata la stessa Patty Pravo a raccontarlo con naturalezza: «Adesso chattiamo, i grandi sono le persone più semplici. Mi fa piacere».

Oltre queste speculazioni, nulla di ufficiale è mai stato confermato, e il rumor è rimasto tale, ma l’uscita de La bambola rende oggi quelle voci meno isolatamente speculative.