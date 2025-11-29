I film più belli in uscita a dicembre 2025 al cinema e su Netflix

Da George Clooney, divo in crisi esistenziale, a Daniel Craig, detective alle prese con un mistero, dal Leone d’oro di Venezia fino al colossale mondo immaginario di Avatar. Universi alieni di meraviglia e guerra, gialli col senso dello humour, drammatiche pagine di Storia… Tra i film in uscita a dicembre 2025, al cinema e su Netflix, ecco i più belli, che non vogliamo per nulla perdere.

Eternity di David Freyne

Elizabeth Olsen si trova a scegliere tra Miles Teller e Callum Turner e… sì, la scelta sembra ovvia (vero Dua Lipa?). Ma non lo è nella commedia romantica fantasy Eternity ambientata… nell’aldilà!

Olsen interpreta Joan, appena passata a miglior vita. Ha una settimana di tempo per decidere se trascorrere l’eternità con suo marito (Teller), deceduto pochi giorni prima di lei, o il suo primo amore (Turner), che l’ha attesa nell’aldilà per 67 anni e ora è pronto a vivere con lei il futuro che non hanno mai avuto. Tra fantasiosi corteggiamenti, passeggiate lungo viali dei ricordi e appuntamenti più o meno disastrosi, il triangolo amoroso si farà sempre più stringente e Joan dovrà affrettarsi a fare la sua scelta, a ogni costo.

Nel cast anche Da’Vine Joy Randolph, attrice premio Oscar di film The Holdovers – Lezioni di vita.

Dal 4 dicembre 2025 al cinema con I Wonder Pictures.

Jay Kelly di Noah Baumbach

George Clooney è divo assoluto e mattatore nel film cucitogli addosso da Noah Baumbach, regista e penna ricca di sfumature (a volte accanto alla moglie Greta Gerwig), già autore del bellissimo e dolente Storia di un matrimonio.

In Jay Kelly, che fu in concorso all’ultima Mostra del cinema di Venezia, dà il la a note dolceamare, spingendo sulla commedia più che sul dramma. Clooney è il Jay Kelly del titolo, celebre star del cinema – of course – che, in una sorta di crisi di mezza età, intraprende un viaggio di scoperta personale, affrontando passato e presente, in compagnia del suo devoto manager Ron (interpretato da Adam Sandler).

Nel suo viaggio verso l’Europa, a caccia della figlia (Grace Edwards), finisce anche in Italia dove sarà accolto da… Alba Rohrwacher, la prezzomolina del nostro cinema.

Nel cast anche Laura Dern, Patrick Wilson, Riley Keough, Billy Crudup, Jim Broadbent. Senz’altro tra i film di più attesi di dicembre 2025.

Dal 5 dicembre 2025 in streaming su Netflix.

L’ombra del corvo di Dylan Southern

Tratto dal romanzo di Max Porter Il dolore è una cosa con le piume, il film segna l’esordio nella finzione del regista e documentarista britannico Dylan Southern, noto per lavori come Shut up and play the hits e Meet me in the bathroom. Protagonista Benedict Cumberbatch. Accanto a lui i giovanissimi Henry e Richard Boxal.

L’ombra del corvo racconta la storia di un padre e dei suoi due figli piccoli che, dopo la morte improvvisa della madre, si trovano a fronteggiare un dolore indicibile. Nelle loro vite irrompe un’enigmatica creatura – un corvo parlante, saggio e feroce – che diventa guida e minaccia, costringendoli ad affrontare la perdita e a ricomporre il proprio mondo attraverso la memoria e la parola. Una riflessione sul lutto, sull’immaginazione e sull’amore come forma di rinascita.

Dall’11 dicembre 2025 al cinema distribuito da Adler Entertainment.

Vita privata di Rebecca Zlotowski

Dopo il debutto al Festival di Cannes, arriva in sala il film che segna il ritorno di Jodie Foster al cinema francese a vent’anni da Una lunga domenica di passione. Interpreta la celebre psichiatra Lilian che, quando scopre la morte improvvisa di una sua paziente, vede scuotersi dalle fondamenta la tranquillità borghese della sua vita. Convinta che non si tratti di suicidio, si lascia trascinare – anche grazie all’inatteso ritorno dell’ex marito (Daniel Auteuil) – in un’indagine che diventa presto una discesa nel proprio inconscio.

Tra tensione psicologica e ironia malinconica, Vita privata si muove tra thriller psicologico e commedia sentimentale, indagando i confini fragili tra responsabilità, desiderio e senso di colpa. Nel cast anche Virginie Efira, Mathieu Amalric, Vincent Lacoste, Luàna Bajrami e Noam Morgensztern.

Dall’11 dicembre 2025 al cinema con Europictures.

Wake up dead man – Knives out di Rian Johnson

Da 007 a investigatore privato dai risvolti comici. Riecco Daniel Craig nel terzo capitolo della fortuna saga di film Knives out, che segue Cena con delitto – Knives out del 2019 e Glass Onion: Knives out del 2022, tutti scritti e diretti dal regista di Star Wars – Gli ultimi Jedi.

L’ex James Bond è ancora Benoit Blanc, alle prese con un nuovo mistero da risolvere. Il caso lo porta nell’orbita di un carismatico sacerdote e della sua devota congregazione. Quando si verifica una morte misteriosa, Blanc deve districarsi in una complessa rete di segreti e tensioni latenti all’interno della comunità per scoprire la verità.

Interessantissimo il cast: Josh O’Connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott.

Dal 12 dicembre 2025 in streaming su Netflix.

Avatar: Fuoco e cenere di James Cameron

Pronti a un grande spettacolo? Dopo Avatar, che nel 2009 ci fece precipitare in un esaltante nuovo mondo immaginario, con il secondo capitolo Avatar – La via dell’acqua (2022) è sembrato svanito l’effetto sorpresa e meraviglia, ma Cameron punta comunque in alto.

Nel terzo film del franchise, tra i più attesi in uscita a dicembre 2025, torniamo sul pianeta di Pandora in una nuova avventura con il marine diventato leader Na’vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerriera Na’vi Neytiri (Zoe Saldaña) e la famiglia Sully.

Nel cast anche Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Kate Winslet.

Dal 17 dicembre 2025 al cinema distribuito da 20th Century Studios.

Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch

Tra i film di dicembre 2025, ecco Father Mother Sister Brother, il Leone d’oro dell’ultima Mostra del cinema di Venezia. Anche se, diciamola tutto, il premio non è molto meritato. È sembrato più che altro un riconoscimento alla carriera. Perché Jarmusch è un narratore originale e raffinato, da amare, ma qui non centra il suo lavoro migliore.

Con la sua ironia sottile e naïf, mette insieme tre diversi quadri famigliari, tra piccole grandi tensioni sotterranee, bugie bianche e imbarazzi, ricordi sinceri e affettuosi.

Notevole il cast: Cate Blanchett, Vicky Krieps, Adam Driver, Tom Waits, Mayim Bialik, Charlotte Rampling.

Dal 18 dicembre 2025 in uscita al cinema con Lucky Red.

Norimberga di James Vanderbilt

Un cast stuzzicante, per un episodio storico spinoso e doloroso: il processo di Norimberga.

All’indomani della Seconda guerra mondiale, mentre il mondo è ancora sconvolto dagli orrori dell’Olocausto, al tenente colonnello Douglas Kelley (Rami Malek), psichiatra dell’esercito americano, viene affidato un incarico senza precedenti: valutare la sanità mentale di Hermann Göring (Russell Crowe), il famigerato ex braccio destro di Hitler, e di altri alti gerarchi nazisti. Allo stesso tempo gli Alleati, guidati dal giudice Robert H. Jackson (Michael Shannon), affrontano l’impresa titanica di istituire un tribunale internazionale, per far sì che il regime nazista risponda dei propri crimini.

Nel silenzio delle celle Kelley ingaggia un duello psicologico con Göring, uomo carismatico e manipolatore. Da quello scontro emerge una domanda che tormenta le coscienze: stavano eseguendo ordini, erano pazzi… o semplicemente malvagi?

Dal 18 dicembre 2025 al cinema con Eagle Pictures.

Monsieur Aznavour di Mehdi Idir e Grand Corps Malade

Tahar Rahim canta e si trasforma per diventare Charles Aznavour, uno dei cantanti francesi più famosi di sempre sulla scena internazionale.

Il film, grande successo in patria, rievoca la sua carriera travagliata. Figlio di rifugiati, minuto, povero, con una voce troppo acuta: di lui dicevano che non aveva nessuna carta da giocare. Ma con il lavoro, la perseveranza e una forza di volontà eccezionale, Aznavour è divenuto un monumento della canzone e un simbolo per tutta la cultura francese.

Nel cast anche Bastien Bouillon come Pierre Roche, Marie-Julie Baup è Édith Piaf, Rupert Wynne-James interpreta Frank Sinatra.

Dal 18 dicembre 2025 al cinema con Movies Inspired.

La mia famiglia a Taipei di Shih-Ching Tsou

Assolutamente da vedere, tra i film più belli di dicembre 2025, La mia famiglia a Taipei (Left-Handed Girl) carezza il cuore, simpatico e grondante di tenerezza. Shih-Ching Tsou, regista americana di origini taiwanesi che ha prodotto alcuni film di Sean Baker, firma un folgorante esordio dietro alla macchina da presa.

La famiglia della piccola I-Jing (Nina Ye) torna a Taipei dopo diversi anni. Mentre la madre single fronteggia i debiti gestendo un chiosco in un vivace mercato notturno e la sorella maggiore contribuisce con un lavoretto part-time, la bambina esplora con meraviglia la nuova vita cittadina: le strade, le bancarelle, le luci della metropoli. Ma perché disegna con la mano sinistra? Il nonno non vuole, dice che quella è una mano malvagia. Questo singolare divieto darà il via a una serie di vicende inaspettate.

Baker, premio Oscar con Anora, è produttore, co-sceneggiatore e montatore del film, vincitore all’ultima Festa del cinema di Roma.

Dal 25 dicembre 2025 al cinema con I Wonder Pictures.