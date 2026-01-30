I film più attesi in uscita a febbraio 2026 al cinema e su Prime Video

Paul Mescal è William Shakespeare, Jacob Elordi, dopo aver incarnato la Creatura di Frankenstein, è il misterioso e affascinante Heathcliff di Cime tempestose. E poi ecco Bill Skarsgård uomo comune che vuole farsi giustizia e Brendan Fraser famigliare a noleggio…

Tra i film in uscita a febbraio 2026, al cinema e su Prime Video, ecco quelli che non vogliamo perdere.

Hamnet – Nel nome del figlio di Chloé Zhao

Basato sul romanzo di Maggie O’Farrell, Hamnet – Nel nome del figlio racconta la storia di Agnes e William Shakespeare e della morte del loro figlio Hamnet a soli undici anni, ucciso dalla peste nel 1596.

Dalla regista cino-americana premio Oscar con Nomadland, il film esplora il profondo dolore della famiglia e il tentativo di Agnes di superare la perdita, mentre William si rifugia nella scrittura, trasformando la sua assenza in parola.

Con Paul Mescal e Jessie Buckley coniugi Shakespeare ed Emily Watson.

Dal 5 febbraio 2026 al cinema distribuito da Universal Pictures.

Lavoreremo da grandi di Antonio Albanese

Dopo lo struggente Cento domeniche del 2023, che raccontava le vittime del crac delle banche, Antonio Albanese torna alla commedia.

Protagonisti tre amici, Beppe, Umberto e Gigi, che attendono l’arrivo del giovane Toni per festeggiare la sua ritrovata libertà. Umberto è un musicista fallito, ha mandato in malora l’azienda del padre e ha già due separazioni alle spalle. Gigi è stato appena diseredato dalla zia, è ubriaco e indossa una delle sue vecchie parrucche in segno di protesta. Beppe ha una madre molto ingombrante, fa l’idraulico e si dice non abbia mai avuto una ragazza. Toni, figlio di Umberto, è un ragazzo fin troppo sveglio che entra ed esce dal carcere per piccoli reati.

Nel cast, oltre ad Albanese, Giuseppe Battiston, Nicola Rignanese, Niccolò Ferrero.

Dal 5 febbraio 2026 al cinema distribuito da Paperfilm.

Cime tempestose di Emerald Fennell

Tra i film più attesi in uscita a febbraio 2026, reinterpreta una delle più grandi storie d’amore di tutti i tempi, dal celebre romanzo Cime tempestose di Emily Brontë. Margot Robbie nel ruolo di Cathy e Jacob Elordi in quello di Heathcliff vivono una passione proibita che si trasforma da sentimento romantico a ossessione travolgente, in una storia di desiderio, amore e follia.

Nel cast anche Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes e Ewan Mitchell.

Dal 12 febbraio 2026 al cinema distribuito da Warner Bros.

Pillion – Amore senza freni di Harry Lighton

Commedia romantica BDSM esplicita ma lieve, è ambientata nel rude mondo dei motociclisti di strada. All’ultimo Festival di Cannes ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura nella categoria Un Certain Regard. Con Alexander Skarsgård e Harry Melling.

Liberamente ispirato al romanzo Box Hill dello scrittore britannico Adam Mars-Jones, racconta di Colin (Melling), trentenne timido e introverso, la cui vita è stravolta dall’incontro con Ray (Skarsgård), fascinoso e carismatico leader di un gruppo di bikers che lo sceglie come suo sottomesso in una relazione BDSM intensa e totalizzante.

Lighton mette in scena un’educazione sentimentale e sessuale atipica che porterà Colin ad affrontare un importante percorso di crescita personale e di scoperta di sé.

Dal 12 febbraio 2026 al cinema distribuito da I Wonder Pictures.

Il mago del Cremlino – Le origini di Putin di Olivier Assayas

Presentato in concorso all’ultima Mostra del cinema di Venezia, il film è liberamente tratto dal romanzo Il mago del Cremlino di Giuliano da Empoli. Assayas, che firma anche la sceneggiatura insieme a Emmanuel Carrère, esplora le ombre del potere contemporaneo, dove la politica diventa arte e la persuasione un gioco. Traccia una parabola della Russia contemporanea attraverso l’ascesa al potere di Putin e il rafforzamento del suo regime.

Paul Dano interpreta Vadim Baranov, giovane uomo dalla mente brillante prima artista d’avanguardia, poi produttore di reality show, che diventa consigliere ufficioso di un ex agente del KGB destinato a conquistare il potere assoluto: colui che presto sarà conosciuto come “lo Zar”, Vladimir Putin, interpretato da Jude Law.

Nel cast anche Alicia Vikander, Tom Sturridge, Will Keen e Jeffrey Wright.

Dal 12 febbraio 2026 al cinema con 01 Distribution.

Crime 101 – La strada del crimine di Bart Layton

Da Thor supereroe del mondo Marvel a ladro sfuggente. Rieccolo, Chris Hemsworth, ora malvivente le cui rapine magistralmente pianificate hanno da tempo lasciato la polizia senza indizi. Si chiama Davis e sta organizzando il colpo più ambizioso della sua carriera, quello che spera possa essere l’ultimo… Il suo cammino si incrocia con quello di una disillusa assicuratrice con cui è costretto a collaborare e di un rivale dai metodi molto più pericolosi. E intanto, con l’avvicinarsi del furto multimilionario, l’inarrestabile tenente Lubesnik si avvicina alla verità…

Un super cast: accanto a Hemsworth ci sono Halle Berry, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh e Nick Nolte.

Dal 12 febbraio 2026 al cinema distribuito da Eagle Pictures.

Il filo del ricatto – Dead man’s wire di Gus Van Sant

Con quel coinvolgente senso del realismo a cui ci ha abituati, questa volta spruzzato di stille di ironia, Gus Van Sant porta sul grande schermo una storia vera nata dalla disperazione di un uomo, Tony Kiritsis, nel 1977. Sentendosi tradito dalla sua compagnia ipotecaria, mise in atto un efferato sequestro di persona. Prese in ostaggio il figlio del presidente della società, puntandogli alla testa un fucile a canne mozze molto particolare: collegato al grilletto c’era una sorta di cappio al collo che, se sfiorato, avrebbe sparato all’istante. Bill Skarsgård interpreta l’uomo comune diventato sequestratore, non privo di una simpatica smania di protagonismo. Nel cast anche Al Pacino e Dacre Montgomery.

Visto in concorso all’ultima Mostra del cinema di Venezia, è un film senza sbavature, che cattura dall’inizio alla fine.

Da 19 febbraio 2026 al cinema con Bim Distribuzione.

Rental Family – Nelle vite degli altri di Hikari

La regista sceneggiatrice Hikari, pseudonimo di Mitsuyo Miyazaki, giapponese in America, racconta un servizio particolare presente nella sua terra d’origine: la famiglia a noleggio.

Per farlo ingaggia Brendan Fraser che, nella Tokyo dei giorni nostri, è un attore americano che fatica a trovare uno scopo nella vita fino a quando non ottiene un lavoro insolito: lavorare per un’agenzia giapponese di “rental family”, dove interpreta ruoli diversi per persone sconosciute. Man mano che si immerge nel mondo dei suoi clienti, inizia a stringere legami autentici che confondono i confini tra performance e realtà.

Il film ha avuto la sua anteprima al l Toronto International Film Festival.

Dal 19 febbraio 2026 al cinema con Searchlight Pictures.

The Bluff di Frank E. Flowers

Alla produzione i fratelli Russo, celebri per film Marvel padroni del boxoffice come Avengers: Endgame. The Bluff è un film d’azione e avventura che mostra fino a che punto si è disposti a spingersi per proteggere le persone amate. Ambientato nelle Isole Cayman, ha per protagonista Priyanka Chopra Jonas, ex miss Mondo, famosa attrice di Bollywood.

È lei Ercell “Bloody Mary” Bodden, ex pirata abilissima che, quando la sua vita tranquilla viene sconvolta dal ritorno del suo vendicativo ex-capitano Connor (Karl Urban), deve confrontarsi con il suo sanguinoso passato per salvare la sua famiglia. Costretta ad affrontare i demoni che ha cercato di seppellire, si ritrova catapultata in un mortale gioco di segreti e sopravvivenza. Armata di una letale maestria nella scherma, di trappole astute e della feroce volontà di proteggere coloro che ama, ingaggia una guerra brutale contro la spietata ciurma di Connor.

Dal 25 febbraio 2026 in streaming su Prime Video.

Tienimi presente di Alberto Palmiero

Premiato come miglior esordio alla regia all’ultima Festa del cinema di Roma, Tienimi presente è diretto e interpretato dallo stesso Alberto Palmiero, regista aversano classe 1997. Interpreta… Alberto, giovane regista disilluso, convinto che il cinema non abbia più nulla da offrirgli. Ma è proprio rinunciando al suo sogno che ne scopre il senso più profondo.

Dopo anni vissuti a Roma nella speranza di fare un film – tra progetti incerti e produttori perennemente in fuga -, Alberto, ormai vicino ai trent’anni, decide di fare marcia indietro e tornare nella sua città natale. La vita da aspirante artista si è rivelata più solitaria del previsto, e la provincia, con i suoi ritmi lenti e volti familiari, sembra offrirgli un rifugio inaspettato. Ma basta poco perché riaffiorino i dubbi, i desideri messi da parte e quella domanda che non smette mai di tormentarlo: cosa fare davvero della propria vita?

Nel cast anche Francesco Di Grazia, Gaia Nugnes, Elena Fattore, Carlo Palmiero.

Dal 26 febbraio 2026 al cinema distribuito da Fandango.