Franco Baresi è morto: addio al capitano che ha cambiato il Milan e il calcio italiano

Ci sono campioni che diventano immortali grazie ai trofei e altri che finiscono per identificarsi con una squadra. Franco Baresi apparteneva a una categoria ancora più rara: era il Milan. Per quasi vent'anni il suo numero 6 ha rappresentato molto più di un ruolo in campo, diventando il simbolo di un club e di un modo di intendere il calcio fatto di disciplina, sacrificio e appartenenza. La sua morte, annunciata dal Milan nella mattinata del 31 luglio, chiude una delle pagine più importanti della storia del calcio italiano e lascia un vuoto che va ben oltre il mondo rossonero. La notizia ha immediatamente fatto il giro del mondo. Ex compagni, avversari, allenatori e tifosi hanno ricordato non soltanto il fuoriclasse che ha dominato gli anni d'oro del Milan, ma soprattutto l'uomo che, con il suo stile sobrio e la sua leadership silenziosa, è diventato il punto di riferimento di intere generazioni. In un calcio in cui le bandiere sono ormai rarissime, Baresi resterà probabilmente l'ultimo grande capitano capace di legare per sempre il proprio nome a una sola maglia.

Chi era Franco Baresi

Nato l'8 maggio 1960 a Travagliato, in provincia di Brescia, Franco Baresi arrivò al Milan quando era ancora un ragazzo. Da quel momento non avrebbe più lasciato il club. Esordì in prima squadra nel 1977 e costruì una carriera che oggi appare quasi irripetibile: vent'anni con la stessa maglia, attraversando le difficoltà della Serie B e poi la rinascita culminata nell'epoca più vincente della storia rossonera. In totale ha collezionato 719 presenze ufficiali, sei Scudetti, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali, due Supercoppe Europee e numerosi altri trofei, diventando il giocatore che più di ogni altro ha incarnato l'identità del Milan. Eppure ridurre Franco Baresi ai suoi numeri sarebbe un errore. La sua grandezza non risiedeva soltanto nelle vittorie, ma nella capacità di essere il punto di equilibrio di una squadra piena di campioni. Parlava poco, non cercava protagonismo e raramente finiva sulle prime pagine per motivi che non fossero il calcio. Era uno di quei leader che conquistano autorevolezza senza bisogno di alzare la voce.

Il difensore che ha rivoluzionato il ruolo del libero

Quando si parla dei più grandi difensori della storia, il nome di Franco Baresi compare sempre accanto a quello dei giganti del calcio mondiale. Il motivo è semplice: ha cambiato il modo di interpretare il ruolo del libero. Prima di lui quel ruolo era soprattutto difensivo; con Baresi è diventato il cervello della squadra. La sua forza non era la fisicità, ma l'intelligenza. Leggeva il gioco con qualche secondo di anticipo rispetto agli altri, guidava la linea difensiva con precisione assoluta e trasformava il fuorigioco in un'arma tattica. Arrigo Sacchi trovò in lui il leader ideale per costruire il Milan degli Invincibili, una squadra che avrebbe influenzato il calcio moderno grazie a un'organizzazione difensiva ancora oggi studiata dagli allenatori di tutto il mondo. Accanto a Paolo Maldini, Alessandro Costacurta e Mauro Tassotti formò uno dei reparti arretrati più forti mai visti, diventando il punto di riferimento di intere generazioni di difensori.

Il Milan, una scelta di vita

Oggi è normale vedere un campione cambiare più squadre nel corso della carriera. Franco Baresi apparteneva invece a un calcio diverso. Non ha mai lasciato il Milan, neppure quando il club attraversava il momento più difficile della propria storia con la retrocessione in Serie B. Rimase, ricostruì e vinse. È probabilmente questo il motivo per cui il suo legame con il Milan supera quello di qualsiasi altro fuoriclasse. Non era soltanto il capitano della squadra più vincente d'Europa tra gli anni Ottanta e Novanta: era il volto di un'intera società. Quando nel 1997 decise di ritirarsi, il club prese una decisione destinata a diventare storica: la maglia numero 6 non sarebbe più stata indossata da nessun altro giocatore. Un omaggio riservato a chi aveva smesso di essere soltanto un campione per trasformarsi in patrimonio del Milan.

L'Italia e quella finale del 1994 diventata leggenda

Anche con la Nazionale Baresi ha lasciato un segno profondo. Campione del mondo nel 1982 e capitano dell'Italia finalista nel 1994, ha regalato una delle immagini più iconiche della storia azzurra. Dopo un intervento al ginocchio che sembrava aver chiuso il suo Mondiale, recuperò in tempi record per disputare la finale contro il Brasile. L'Italia perse ai rigori, ma quella prestazione resta ancora oggi uno dei più straordinari esempi di coraggio e responsabilità mai offerti da un capitano con la maglia azzurra.

Franco Baresi con Carlo Ancelotti festeggiamo la Intercontinental Cup

Perché Franco Baresi continuerà a essere un punto di riferimento

La morte di Franco Baresi arriva in un momento in cui il calcio è profondamente diverso da quello che lui ha contribuito a costruire. Oggi le carriere cambiano direzione con facilità, i contratti si misurano in cifre record e il senso di appartenenza è spesso sacrificato alle logiche del mercato. La sua storia ricorda invece che è possibile diventare una leggenda anche scegliendo di restare, di guidare gli altri con l'esempio e di mettere la squadra davanti a tutto.

È questo il motivo per cui la sua scomparsa colpisce anche chi non ha mai tifato Milan. Franco Baresi non era soltanto uno dei più grandi difensori di sempre: rappresentava un'idea di calcio fatta di eleganza, rispetto e responsabilità. E quando, tra molti anni, si parlerà ancora del capitano perfetto, sarà inevitabile tornare a quel numero 6 che ha attraversato un'intera epoca senza mai perdere il proprio valore.